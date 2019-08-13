美国说先脱欧再谈华为，英国向美“一边倒”的焦虑

Image caption 博尔顿属于美国共和党右翼，他一直反对多边主义和诸如欧盟，联合国和世贸组织这样的多边国际机构。

特朗普的国家安全顾问博尔顿访问伦敦会见英国首相约翰逊后许诺说，在同美国签订自由贸易协议时，英国“排在第一”。他说美国会集中在制造业和汽车业等关键领域签订双边协议，然后再讨论更复杂的领域。

博尔顿还说，“之前的一位美国总统曾说过如果英国离开欧盟，就会在同美国签订贸易协议是被排在末尾”。

这似乎说明了美国政府换届不能保证在英国脱欧的问题上保持一致的立场。BBC记者沃特森在分析中指出了这点。

他说，战后美国的欧洲政策是扶植一个亲美的统一的欧洲，而英国处于这个欧洲的核心。如果特朗普以后的美国政府调整政策，回到战后的传统对欧洲政策，那时候的美国政府不仅会把英国脱欧当作一个巨大的失误，而且会认为这有损美国利益。

Image caption 博尔顿还说，为了英国和美国能够尽快达成协议，可以把更棘手问题留在英国脱欧后再讨论，比如中国，5G网络和华为等问题。

推迟讨论华为问题

博尔顿还说，为了英国和美国能够尽快达成协议，可以把更棘手问题留在英国脱欧后再讨论，比如伊朗，中国，5G网络和华为等问题。

“显然在这些问题上我们有看法，我认为（英国）新政府明白这点。他们特别强调要从头考虑华为的问题，他们是否关注避免让5G网络通讯的安全受到影响。”

博尔顿表示美国不希望在这些问题上给英国压力，因为会有足够时间讨论这些问题，美国要求的就是这些。

目前英国在10月31日脱离欧洲前被禁止同第三国展开贸易谈判。但是博尔顿说，英美贸易谈判可以在不同行业逐个进行，那样能加快达成协议。他说美国谈判官员不认为逐个达成协议违反世贸组织的规定。

2019年5月美国发表了未来同英国达成贸易协议的谈判目标，该草案显示美国会要求扩大进入英国的食品市场，要求英国允许进口氯洗鸡肉和激素牛肉。

BBC记者沃特森说，美国谈判目标中还有"美国产品全面进入英国市场"的内容，这样可能导致英国国民医疗保健的药品费用急剧上升。

图片版权 Getty Images Image caption 有分析认为，英美达成贸易协议后，美国的激素牛肉会进入英国的食品市场

向美“一边倒”会怎样

BBC记者沃特森就博尔顿访问伦敦分析了英国脱离欧盟后全面倒向美国意味着什么。

博尔顿是美国共和党的右翼，他一直反对多边主义和诸如欧盟，联合国和世贸组织这样的多边国际机构，因为他们认为这些机构限制了美国在世界上采取行动的自由。

BBC记者说，那么英国在这方面是否要紧跟美国？过去英国一直把安理会常任理事国的席位和欧盟成员国的地位看作英国在世界地位的决定因素。

另外从贸易方面讲，上届支持脱欧的英国政府曾作出过预测，认为英国脱欧后和美国达成自由贸易协议的影响是在15年期间只能为英国的GDP添加0.1%的份量。

同沃特森接触过的许多保守党议员都对脱欧感到焦虑，因为离开欧盟毕竟不像离开一个健身俱乐部，去参加一个网球俱乐部那么简单，而是关系到英国的经济模式，国家发挥作用的模式等，比如英国作为一个多民族国家应该如何运作，应该有何种移民政策。