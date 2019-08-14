你的器材不支持播放多媒体材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港铁太古站内近距离开枪，和在葵芳站内发射催泪弹的镜头。

香港抗议活动的不断升级引发包括英国媒体在内的国际媒体普遍关注。英国主流媒体更是几乎每日都有追踪报道和分析评论内容。

近日，英国《泰晤士报》发表外交事务记者凯瑟琳·菲利普的署名文章称，香港事态发展已令人担心会不会重演“天安门事件”？

文章引用香港行政长官林郑月娥的话说，香港已经踏上了“不归路”。

图片版权 Reuters Image caption 抗议者在香港机场与警察发生肢体冲突

《泰晤士报》文章说，中国官方媒体报道和展示了大队装甲军车正在深圳与香港交界地区大规模集结的视频。文章分析认为，从北京近日对香港开动文宣攻势的变化能看出一些端倪，并开始引发人们的担忧。

据观察，在香港“反送中”抗议示威运动初期，中国媒体对此话题几乎全面噤声。随着抗议示威不断升级，中国宣传系统开始集中报道抗议示威中的暴力行为。

文章还注意到中国官方渠道对问题的定性和语气措辞变化。 比如，中国国务院港澳事务办公室最近指称香港部分示威者的行为“已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头”，甚至称示威者“丧心病狂”，以及《人民日报》在微博上也发布相关视频，引述相关法律指，中国武警可以参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件。

香港围城？

图片版权 CNA Image caption 香港抗议活动不断升级，令各界担忧北京下一步是否会出动军队

《泰晤士报》还说，北京原本希望通过林郑月娥宣布搁置《逃犯条例》，香港的抗议活动可以平息。但问题是，林郑月娥虽然宣布《逃犯条例》“寿终正寝”，却未能平息民愤， 而民众要求的是彻底收回这项法律修正案。

《金融时报》和《每日电讯报》也在8月14日头版报道香港抗议的最新情况。

《金融时报》的标题说，香港机场的冲突令人担心北京的下一步棋会怎么走。《每日电讯报》使用的标题则直接引用美国总统特朗普的警告：“北京正在香港边境部署坦克”，给人一种四面围城、兵临城下的感觉。

《泰晤士报》还指出，中国官方媒体已经开始为当局出手干预香港局势而造势。不过，分析也指出，北京干预也会面临巨大的政治和经济风险，因为香港仍然是全球最具活力和自由的国际大都市之一，香港的经济繁荣得益于法治和独立的司法系统。

文章同时指出，对北京而言，随着深圳和上海等科技和金融中心地位的崛起，香港对北京的重要性正在减弱。而这就更让人担心，香港也许会成为又一个“天安门事件”的发生地。

香港人的抗议诉求

美国前任驻华大使博卡斯（Max Baucus）在就香港的最新局势接受BBC采访时表示，香港人最担心的是一国两制的逐渐消失。

他说，与香港主权移交初期相比，香港社会的自由程度出现了倒退，实现双普选的希望也变得越来越渺茫。

博卡斯认为，香港局势在最终稳定之前还会出现进一步恶化，但最终应该会稳定下来。