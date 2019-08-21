英国女孩故事：感受自闭人生 她写游戏告诉你

Image caption 洁德和她“闺蜜”、“发小”。自闭症使她从小就很难交上朋友，只有电脑和网络忠实陪伴

洁德·霍尔-史密斯是伦敦大学戈德史密斯学院的学生，她的人生抱负是设计电子游戏，寓教于乐的那种，能够让玩家对精神健康问题和患者的社交需求有更直观的了解。

洁德现在27岁。她的自闭症是成年之后才确诊的。 这就是说，她从小到大比其他孩子经历、忍受了更多精神和心理上的磨难。

比如，餐馆或咖啡馆，再安静也难免有背景声音。常人习以为常，但对洁德来说可能是难以忍受的噪音，强烈、凶猛，令人惊恐。

上大学前，洁德发现交朋友非常困难，难得交上的朋友也长不了。大学稍微好一点，但大学生生活常态对她来说还是很难接受，尤其是课余时间泡酒吧和其他娱乐场所。对于别人是放松、享受，对她则是不折不扣的折磨。

她现在正在设计一款游戏，主题就是自闭症患者为生存而挣扎的状况；对这些患者来说，活着就是胜利。

她还给自己找了一项艰巨的挑战，克服常人难以想象的困难，独自飘洋过海到美国纽约去参加“推动改变的”游戏节。这个活动为期3天，相当于游戏界的圣丹斯（Sundance，独立制片影展）。

Image caption 洁德设计的游戏脚本素材来自她的亲身经历

第一步

这是她实现人生梦想道路上关键的一步。对洁德来说，专业水平和才能都是次要的，首先需要战胜的是无时无刻不在困扰自闭症患者的噪音威胁、缺乏自信和怯弱。

而且，她要独自勇敢面对的是纽约大都市，全世界最喧哗、最强悍、最令人自惭甚至恐惧的地方之一。

洁德对游戏行业的展销会并不陌生。她以前参加过，不过是跟其他人一起。单枪匹马地闯荡，这还是第一次。

伦敦大学戈德史密斯学院的菲尼克斯·佩里出生在纽约，是洁德的导师。她对洁德的体会无法感同身受，却也足以替她紧张。

不过，佩里相信洁德有足够强大的“自我关照”能力，可以让自己安全度过难关。

Image caption 无怨无悔

电游梦

洁德上小学时，电脑和互联网是她最亲密的朋友、忠实的陪伴；她跟电脑和网络在一起的时候很放松，很投入。

上大学后，导师菲尼克斯认为她的个人经历为她设计游戏提供了最佳素材，据此设计了款很棒的游戏，就是她在纽约电游展上最大的优势。

复古的风格，角色扮演类游戏，玩家沉浸在自闭症患者的生存空间，遇到并克服各种常人不知的困难。游戏设计的依据是洁德自己遇到这些情况时的应对方式。

在确诊患有自闭症前，洁德有个绰号，“无敌气包子”，因为她会冷不丁大发雷霆。她设计的游戏里有一个角色，类似漫威卡通的怪杰绿巨人无敌浩客。这个角色是女科学家，平时举止得体，态度温和。随着游戏情节的推进，任务越来越难，视野越来越模糊，焦虑越来越大。

德国人汉妮·弗洛尔是洁德设计这款游戏的合作伙伴。用一个指示条来体现焦虑程度是汉妮的主意——随着压力增大，焦虑程度加深，指示条颜色从绿色变成红色。

直面挑战

电游界的圣丹斯节，参展的电子游戏有一个共性，即游戏的目的是为了推动某种改变，比如政治上的改变、健康方面的受益，还有各种残疾患者的生存状态的改善。

洁德要设计的游戏属于最后一类。

为此，她必须独自飞到纽约，在电游节上陈述自己的创意、与潜在投资方谈判、设法提高自己的知名度。毋庸置疑，那是个竞争激烈如战场的环境。

如果经受不了这场考验，那么洁德成为电游设计师的梦实际上就终结了。

洁德去纽约之前已经做过一些准备，比如参加在伦敦举办的动漫展销会和自闭症展会，体验类似场合的氛围对她的精神挑战，摸索应对焦虑的方式。

其实，她最担忧的不是纽约的展会，而是机场。

Image caption 纽约、纽约，繁华喧嚣得令人恐惧

飞机着陆。纽约用大都市固有的喧嚣迎接洁德。

她有备而来。耳朵里插上耳塞，手里攥着用来解压舒缓焦虑的橡胶球，她在拥挤的地铁和繁忙的大街上过关斩将。

当然，洁德也不是从头到尾孤军奋战。她的德国伙伴汉妮也在纽约。

汉妮出道较早，在电游圈内小有名声，又很愿意提携新人。

洁德鼓起勇气，全身心投入展会上的人际交往，建立关系网，为自己的游戏做宣传。这些都能应付。

最可怕的是“跟电游公司闪约”议程。洁德觉得那就是地狱。这种疾速约会的制胜法道是顶住压力，保持镇定。

感觉不错

洁德是个务实的人。她知道，第一次去纽约就想找到赞助商或者雇主，胜算机会实在不大。

所以，她的计划是努力完成大学课程，以优异成绩毕业，为将来谋职做好铺垫。

她的导师希望她从纽约带回来一摞名片，希望她的才华能被某个伯乐发现。

纽约之行结束了。飞机在伦敦盖特威克机场降落。BBC广播4台记者在那里等候洁德。他们问她，感觉怎样？

她答：此行完满，无怨无悔，大开眼界，发现了那么多发展机会，从同行那里学到了那么多，而且一只脚踏已经踏进游戏制作这一行的大门，在职业道路上迈出了第一步。

“明年我一定会再去，”她说。