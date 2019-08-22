图片版权 Getty Images Image caption 爱泼斯坦的案件令全世界的眼光转移到了英国王子安德鲁身上。

亿万富豪金融家杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）在美国监狱内等候性侵案审讯期间自杀，引发连串疑问，现在关注点甚至落在了一名英国王室成员身上。

安德鲁王子与爱泼斯坦之间的关系成为了争议焦点。后者被指涉嫌性侵和贩运未成年少女。

59岁的约克公爵安德鲁王子是英女王伊丽莎白二世的第三个孩子，出生时是王位的第二顺位继任人。

现在，一段视频显示，安德鲁王子曾出现在杰弗里·爱泼斯坦那座如今已臭名昭著的纽约大宅内。英国王室过去对于那些指控中的性侵罪行，到底知道多少？这是现在英国媒体都想知道的真相。

被记录在案的性侵者

杰弗里·爱泼斯坦在2008年就已经被判性侵，最近他又被进一步起诉涉嫌性交易贩运，最终他在自己的囚室内自杀。

英国《每日邮报》周日版最近公开了一段视频，显示安德鲁王子曾出现在杰弗里·爱泼斯坦的曼哈顿大宅内。

据报道，该影片发生的时间是2010年——即爱泼斯坦第一宗性侵定罪两年后。

图片版权 Court of Florida/PA Image caption 弗吉尼娅·罗伯茨（右）自称曾与安德鲁王子发生性关系，但白金汉宫对此予以否认。

影片中，爱泼斯坦首先在画面中出现。他和一名年轻女性从房子里离开，该名女性似乎是未成年人。

大约一小时后，画面显示安德鲁王子在大宅内扶着打开的房门，当时有另一名年轻女性在场。该名女子在英国王子的挥手示意下从房子中离开。

充满争议的认罪协议

爱泼斯坦生前是一名对冲基金经理，他在2008年就一项组织卖淫和一项组织未成年人卖淫罪案认罪。

后来他与美国当局达成争议性协议，帮助他成功避过可能令其被判终身监禁的联邦法院起诉。

最终，他仅被处以13个月的监禁，之后他作为被记录在案的性侵者得到释放。

美国媒体当时对这项认罪协议提出猛烈批评，指其掩饰了爱泼斯坦罪行的严重性，而且还终止了联邦调查局（FBI）的调查，令外界无法知道事件是否涉及更多受害者或者是否有更多权贵人物参与其中。

图片版权 News Syndication Image caption 安德鲁王子（左）在爱泼斯坦性侵罪成之后仍然与他保持着联系。

在他的第一宗定罪案件之前，杰弗里·爱泼斯坦曾与很多权贵人物有交往，当中包括美国前总统比尔·克林顿（Bill Clinton）和现任总统特朗普（Donald Trump）。

在他身败名裂之后，他的这些名流好友均远离了他，但是安德鲁王子却没有这样做。

白金汉宫陷入漩涡

除了曝光的视频以外，还有一张拍自2001年的照片显示英国王子左手怀抱一名叫弗吉妮娅·罗伯茨（Virginia Roberts）的女子。罗伯茨在一份美国法庭档案中曾声称，安德鲁王子曾在她17岁时与她发生性关系，当时就是通过杰弗里·爱泼斯坦介绍的。

白金汉宫一直对此予以否认，而美国法庭亦未曾接受这一指控。

图片版权 Getty Images Image caption 安德鲁王子是伊丽莎白二世女王与丈夫爱丁保公爵菲利普亲王的次子。

对于《每日邮报》周日版公布的最新视频，白金汉宫回应称：“王子殿下反对对任何人进行剥削，说他纵容、参与或者鼓励任何此类行为的说法都是令人愤怒的。”

不过，有一点似乎是无法否认的：安德鲁王子在爱泼斯坦被判定为性侵者之后很长时间内，仍然与他保持着朋友关系。对于这一点，无论是白金汉宫还是安德鲁王子本人，到目前为止都未曾作出过解释。

尽管爱泼斯坦已经死亡，但是对于他涉及的性交易贩运指控调查以及由此引发的各种枝节，还远未有结束。全世界都在关注，白金汉宫接下来会说什么。

BBC前王室事务记者迈克尔·科尔（Michael Cole）认为，王室目前并未充分应对外界的各种指控。

“人们需要答案”

“矢口否认是没有用的，”科尔在BBC电视台《新闻之夜》（Newsnight）节目上说，“人们需要答案。”

“这是一个非常严重的事情，它将会对王子和白金汉宫带来更多的坏处。”

科尔认为，爱泼斯坦涉嫌的性贩运案件中的受害者，接下来至少会在美国发起一宗或者更多的民事诉讼，而这将会令英国王室家庭卷入到美国的司法体系当中。

美国已经有律师要求废黜安德鲁王子的王室地位，理由是他已经是爱泼斯坦性交易贩运案件中的一个主要见证者。

科尔说：“无论你地位多高，在美国的司法体系中，法律始终是凌驾在你之上的。”