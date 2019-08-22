英国脱欧：谈判进入倒计时 双方试看谁能敌

Image caption 英国欧盟脱欧谈判：看谁先眨眼

英国要脱欧，伦敦和布鲁塞尔双方都摆出了破釜沉舟的姿态。一场“大战”在即，看看双方临战准备如何。

英国首相约翰逊本周与德国总理默克尔与法国总统马克龙谈判，各方似乎开始亮出底牌。

作为外交谈判，这是探讨最后底线之际。作为对各自国内民众，这也是一个全面的交待。

那么，如果2019年10月31日，英国与欧盟无法就脱欧达成协议，按约翰逊首相上台的宣言：届时没有如果，没有但是，就要硬脱欧。

那么，英国和欧盟都做好准备了吗？让我们来看看。

英国

在过去几个月里，英国政府各部门都已加紧实施计划，做好准备在达不成协议情况下退出欧盟。

有关安排涵盖交通、医疗、能源、食品和水等领域。

过去一年以来，英国各行业都大量囤积进口物资，从白纸到冷冻食物原料，担心脱欧谈判破裂影响供应链。

英属直布罗陀也做了有关准备，侧重于与西班牙边界可能出现延误的问题。那里每天有成千上万的人越过边界。

它还发布了一些通知，就医疗、驾驶、学习、金融服务、手机漫游等问题向市民提供建议。

欧盟委员会

欧盟委员会早在2019年4月份就表示，已经为无法达成协议做好了准备。有关计划涵盖公路运输、商业航班和金融服务等基本安排。

欧盟委员会强调，这些安排不是重复加入欧盟的条件，如果英国将成为没有任何过渡措施脱欧的国家的话，欧盟要求各成员国立即在其边境实施其有关规则和征收关税规定。

但该文件没有提到爱尔兰和北爱尔兰的边界将怎么处理。

欧盟委员会已经将有关准备通知所有成员国。

德国

德国政府成立了一个由总理默克尔领导的英国脱欧问题特别内阁。柏林表示，已经做好了应对各种可能性的准备。

在幕后，德国正在准备应对无法达成任何协议的情况，其中包括增聘约900名海关工作人员。

德国政府还在社会保障、税务问题和金融服务领域正式商定新的立法，目的是在无法达成协议的情况下保证稳定的法律环境。

图片版权 Getty Images Image caption 如果英国无协议脱欧，德国大众汽车进口英国将被征税10%。

但德国政府表示，它的首要任务是保护英吉利海峡两岸（德国和欧盟）公民的利益。

德国政府于2019年7月31日批准了《英国脱欧居留过渡法》，如果欧盟无法与英国达成脱欧协议，该法将生效。

这将让居住在德国的英国公民在9个月的最初期限内，在那里生活和工作的权利不受改变。但是，在此期间，他们必须申请居留证件。

德国没有公布官方公开预测英国无协议脱欧对德国经济的潜在影响。

目前，德国已经面临经济衰退的风险。不久前最新数据显示，德国经济在4月至6月间萎缩了0.1%。

法国

法国海关为英国脱欧已经准备了一段时间，并计划到2020年底增聘约700名员工。

法国将斥资5千万欧元扩建港口基础设施，以容纳更多官员和海关检查。

法国政府表示，方便货车过境的信息技术系统已经准备就绪，新员工培训计划正在实施中，所有相关企业的信息宣传也正在加紧进行。

如果没有达成协议，法国将需要新的边境检查站来检查从英国运来的食物、植物和动物。法国计划增加约300名工作人员进行这些检查，其中110人已经应聘准备上岗，另有75人定于9月进行招聘。

图片版权 Getty Images Image caption 法国将斥资5千万欧元扩建港口基础设施，以容纳更多官员和海关检查。

2019年4月11日，欧盟委员会批准法国建立7个新的边境哨所，为新的检查做准备。

法国政府强调，尽管巴黎正在尽其所能进行准备，但它预计英欧贸易不会像现在这样顺利进行。

2019年1月，法国议会通过了一项法律，赋予政府（而不是议会）通过紧急法令出台新措施的权力，以应对英国无协议脱欧的可能情况。

该法也涵盖了在法国生活和工作的英国公民权利等问题。法国政府网站上还提供了针对公民和公司的进一步建议。

爱尔兰共和国

爱尔兰已经为英国脱欧准备了很久。

很显然，无法达成协议的英国脱欧将给爱尔兰经济带来严重问题。

2018年委托进行的一项研究估计，与英国留在欧盟的情况相比，无协议脱欧将在2030年之前将使爱尔兰经济增长降低7%。

图片版权 Getty Images Image caption 爱尔兰和北爱边境管理是个难题。

2019年6月，爱尔兰政府估计，英国无协议脱欧可能在两年内使爱尔兰失去5.5万个工作岗位。而长期而言，还将造成另外3万个爱尔兰工作岗位的流失。

爱尔兰2019年2月通过了英国脱欧法案，其中包括一些重要问题，包括允许支付养老金和其他福利问题，继续跨境铁路和公共汽车服务、让爱尔兰公民像他们现在一样获得跨境服务的问题，等等。

但是，对最重要的问题，即爱尔兰与北爱尔兰的陆地边界的未来问题，并没有出现在立法中。

在2019年7月的应急计划中，爱尔兰政府警告说，英国无协议脱欧都意味着爱尔兰与北爱尔兰的跨境贸易不可能像现在那么顺利。

爱尔兰政府表示，在那种情况下，新的边境检查是保持爱尔兰全面参与单一市场和关税同盟的必要保证。但它没有详细说明这种检查将在何处和如何进行。

图片版权 Getty Images Image caption 如果英国无协议脱欧，今后比利时将对英国进口的海产品进行检疫检查。

爱尔兰政府计划扩大都柏林和罗斯拉尔的港口基础设施，对从英国运来的货车和活体动物进行检查，并容纳更多的边境工作人员。

其它欧盟国家

荷兰、比利时、西班牙等国政府都发布了如果英国无协议脱欧情况准备文件，包括增加海关、检疫、税收人员等。

有关文件都保证给与目前居住在这些国家的数万英国公民一定时间的居留和权利保障，要求其之后申请居留证件等。

一些高等教育免费的国家将要求在该国留学的英国公民支付高额学费。

在欧盟各国里，西班牙是英国公民永居人数最多的国家，超过30万英国公民在那里生活工作或已经退休养老。

图片版权 Getty Images Image caption 英国和西班牙将继续就直布罗陀主权进行讨论。

西班牙的准备措施包括可以保证在西班牙退休养老的英国人的医疗待遇不变，但条件是英国政府也必须对在英国的西班牙公民做出同样待遇。

西班牙的计划也将涵盖直布罗陀，包括西班牙在英国与欧盟今后达成的任何协定中对英国海外领土有关的问题仍有否决权。