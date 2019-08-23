英国史上首位第一女友：首相“枕边人”的那些事

图片版权 Reuters Image caption 八月份，约翰逊和西蒙兹首次一起参加公开活动

7月底，英国新首相鲍里斯·约翰逊走马上任之后，携女友入住唐宁街10号。

这可是首相府历史上第一对未婚同居的伴侣。

凯丽·西蒙兹（Carrie Symonds）今年31岁，比约翰逊小24岁，是英国173年以来最年轻的首相“枕边人”。

几天前，西蒙兹女士发表出任唐宁街女主人以来第一次公开讲话，话题是保护鸟，与她和首相的关系风马牛不相及，但还是抓住了一众媒体和公众的眼球。

事实上，自从约翰逊竞选首相以来，西蒙兹女士就从来没有远离聚光灯。这位唐宁街的新女主人会在约翰逊的首相生涯中扮演怎样的角色？和她的前任可能会有怎样的差异？

图片版权 Reuters Image caption 英国首相约翰逊的女朋友凯丽·西蒙兹在唐宁街外

首先，谁是凯丽·西蒙兹？

西蒙兹自己承认，她是热播BBC英剧《伦敦生活》（Fleabag）的粉丝。这部描写一位单身年轻女性在伦敦生活的喜剧被中国网友评为“丧到灵魂深处”。

我们还可以猜测，西蒙兹小姐比较“敢言”。

在约翰逊的竞选进入白热化时，一天深夜，两人在家里激烈吵架，声音太大，被邻居以“担心安全”为由录音报警。首相候选人“后院起火”引发一场轩然大波。一度，甚至有人担心约翰逊的竞选会否因此触礁。

除此之外，我们还知道什么呢？

西蒙兹的父亲是英国《独立报》创始人之一马修·西蒙兹，母亲是报业律师约瑟芬·麦克菲。

西蒙兹成长于伦敦西南地区，华威大学艺术史和戏剧系毕业。

她自己曾透露，政治圈的第一份工是在保守党议员扎克·戈德史密斯（Zac Goldsmith）的办公室工作。她承认，要不是他，还真不敢肯定自己是不是会为保守党做事。

扎克·戈德史密斯是位“高富帅”的明星政客，父亲是英国亿万富豪、金融家詹姆斯·戈德史密斯。2016年，扎克曾代表保守党竞选伦敦市长，败给工党人西迪克·汗（Sidique Khan）。

图片版权 Reuters Image caption 八月中旬，西蒙兹发表入住唐宁街后的首次公开讲话，内容是：保护鸟

2010年西蒙兹加入保守党团队出任新闻干事，曾为约翰逊成功连任伦敦市长尽力。

后来，她曾先后在时任文化大臣约翰·惠廷戴尔（John Whittingdale）办公室工作、任社区和地方政府部大臣贾维德（Sajid Javid）媒体特别顾问。

西蒙兹攀登职业阶梯进展顺利，年纪轻轻即升任保守党总部通讯主管。她于2018年离开保守党，加入总部位于美国的海洋保护活动组织Oceana公关部，职任资深顾问。

图片版权 PA Media Image caption 一月，西蒙兹和鲍里斯·约翰逊的父亲斯坦利·约翰逊一起参加在日本驻英国大使馆外举行的反捕鲸抗议

西蒙兹据称热衷环境保护、动物保育，她时常在推特上发表关注虐待动物、塑料垃圾等话题的推文。

西蒙兹曾说，在一家动物保护慈善组织做实习生期间开始对动物福祉开始感兴趣，希望能尽一份力。

英国媒体说，约翰逊改变初衷主张反对猎狐、在出任首相第一次讲话期间承诺改善动物福祉，都要归功于西蒙兹劝说有方。

2009年，西蒙兹曾向《每日电讯报》表示，她读大一时，曾经搭乘英国臭名昭彰的色狼、出租车连环强奸犯约翰•沃博斯（John Worboys）的车。

西蒙兹放弃匿名权，在媒体讲述了自己的遭遇：2007年7月，她在伦敦西部地区一个公交站等车，沃博斯开着出租凑过来搭讪，说五英镑就能送她回家。上了车，他给了她一杯香槟，她没喝，倒了。但是她说，她确实喝了沃博斯送的一杯伏特加。

后来，西蒙兹曾参与活动，反对提前释放沃博斯。

图片版权 Reuters Image caption 大阪G20峰会期间，梅首相的丈夫菲利普和其他国家领导人的妻子在一起。

首相伴侣一般都做什么？

首相和女朋友在唐宁街10号未婚同居，这在英国历史上可是开了先河。

约翰逊今年55岁，和第一任妻子离婚，和第二任妻子分居、正在办理离婚手续。他是英国1721年以来第三位离婚的首相。

西蒙兹31岁，是英国173年以来最年轻的首相伴侣。

英国皇家霍洛维大学政治学讲师艾伦（Nicholas Allen）博士说，伴随着社会潮流、家庭常态的变迁，首相伴侣该是什么样也已经与时俱进、和从前大不相同。

综观英国，未婚同居早已不是新鲜事。根据英国统计署数字，它是英国增速最快的家庭模式。

约翰逊比西蒙兹年长24岁，这也没什么大惊小怪的。首相府有过“老夫少妻”的先例，比如1950年代的首相艾登，不仅离过婚，而且比第二任妻子要大23岁。

图片版权 Getty Images Image caption 丹尼斯·撒切尔：如影相随

艾伦博士说，首相千变万化，伴侣也是多种多样，他/她们应该扮演什么角色“永远有不同诠释”。

他说，在某种程度上，除了陪伴首相出席正式活动以外，所有首相伴侣的共同点是——“枕边人”：晚上一起聊聊大事小情。

当然，也有人是首相真正志同道合的“革命伴侣”，比如张伯伦的妻子安妮，全心全意地鼓励、推动原来经商的丈夫从政。

经年累月，有些首相伴侣选择和自己的那个她/他一并投身政坛，也有人宁愿永远远离镁光灯。

图片版权 AFP Image caption 萨曼莎·卡梅伦曾说，并不特别喜欢时刻处于聚光灯下的首相夫人生活

前首相特蕾莎·梅首相曾经形容丈夫菲利普是自己的“岩石”。她说，一次被公务累到焦头烂额，丈夫亲自给她倒了一杯威士忌……

菲利普和梅首相秉性相投，两人都比较低调。不过，重大出访活动，菲利普总是陪在妻子身边。

他对首相伴侣角色的诠释很像前任、英国第一任女首相撒切尔夫人的丈夫丹尼斯·撒切尔。

丹尼斯有句至理名言，大意是“如影相随”（Always present，never there），有形无声的感觉，或者“从来不需要想起，永远也不会忘记”的意思。

作家马克·希金斯（Mark Hichins）在2004年出版的《首相的一众妻子和一个丈夫》中说，传统上，首相伴侣没有自己的职业。

在谢丽·布莱尔进入唐宁街之前，只有卡拉汉的妻子奥德丽和撒切尔的丈夫丹尼斯有自己的职业。

图片版权 Getty Images Image caption 丘吉尔太太告诫丈夫：你快要被权力冲昏头脑了

并非所有的“第一夫人”都能轻松自如地驾驭公开演讲。但是，私下和首相说说大实话也可能起到很大的帮助作用。

希金斯在书中写道，这就是克莱门汀·丘吉尔的长处，特别是在1940年代，丘吉尔的人气和特权达到巅峰，克莱门汀给他写了一封非常坦率的信，告诫他，“你快被权力冲昏头脑了！”

1997年布莱尔当选时，妻子谢丽是人权律师、兼任大法官。她可以说是有史以来最高调的唐宁街女主人。

相比之下，谢丽的前任诺玛·梅杰非常低调。梅杰家是真正的男主外、女主内，诺玛一辈子相夫教子、做慈善、写书。

图片版权 PA Media Image caption 谢丽·布莱尔入驻唐宁街前已经是非常成功的职业女性

谢丽搬入唐宁街之后继续兼任律师，她自己的言行、评论也时常成为新闻头条。一次，她还曾给电视脱口秀打电话，抱怨丈夫不给她买花！

纽卡斯尔大学历史学讲师法尔（Martin Farr）博士说，谢丽据信是第一位收入高过丈夫的首相伴侣。

谢丽的继任是莎拉·布朗和萨曼莎·卡梅伦，这两位也都利用第一夫人的头衔推动慈善事业。布朗夫人曾是公关高管，之后投身慈善，2009年曾在世界卫生组织会议上做重头演讲，还写了一本有关首相伴侣生活的回忆录。

卡梅伦上任时，怀有五个月身孕的萨曼莎宣布辞去高档文具公司斯米森（Smythsoms）创意总监职务。后来她曾在唐宁街举行招待会款待各界义工，并担任英国时装理事会大使。

艾伦说，伴随着社会文化的转变，妻子已经不仅仅由丈夫的身份来界定，首相伴侣的角色也与时俱进。

Image caption 约翰逊在唐宁街外发表就职演说，西蒙兹站在一旁静观

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那么，西蒙兹会是怎样的“第一女友”呢？

初期迹象显示，西蒙兹可能会比较低调。约翰逊在唐宁街10号发表就职演说，她和工作人员站在一侧旁观。

当年，她的前任可都是和丈夫/妻子肩并肩、甚至手拉手地站在首相府门槛外的。

唐宁街一位发言人说，约翰逊和西蒙兹搬入唐宁街“不会给纳税人带来负担”。

英国一些媒体已经报道，和前任不同，西蒙兹不会有聘请专用工作人员、添置服装的预算。

约翰逊本人对于西蒙兹今后的角色一直保持沉默。

在竞选期间，他曾向BBC记者表示，“好多、好多年了，我早有一定之规：有关家人、爱人的事，一律免谈。”