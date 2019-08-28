伤心旅馆：情侣独处时该怎样避免情感陷阱

图片版权 BBC Three/istock Image caption 伤心分手

年轻人谈情说爱，第一次浪漫之旅可能是许多热恋中的情侣梦寐以求的事。然而，现实生活中并不是每一个假期都以美好记忆结束。情侣假期独处的时光既能让爱情升华，也能让爱化为泡影。这一切都跟两人的行为举止有很大关系。

以下三对情侣的故事或许能给我们一些借鉴与启示：

梅根：在飞机上分手

我叫梅根，今年26岁，来自苏格兰城市格拉斯哥。

“我们的关系已经完结”！

也许是因为去希腊小岛的长途飞行，机舱中的温度太热，我简直不想再与男友在一起多呆一分钟。我脱口而出这句话。

几个月前，我刚上大学，交了许多新朋友。 我和男友的关系已经有些疏远。其实，我们两人对此都有所察觉，但却不愿意面对。

所有这一切突然都在去度假的飞机上爆发出来。之前，我们就总因为我在大学交的新朋友而争吵。我男友怀疑我新交的朋友中有一个男孩对我有意，并对我说，这让他心里很不自在。

我当时觉得男友在指责我，好像我做错了什么。我越想越气，分手的想法在飞机上脱口而出。

于是， 我倆在飞机上开始沉默不语，各自戴上耳机，装作身边人好像不存在一样。

图片版权 BBC Three/istock Image caption 希腊之旅成为分手之旅。

但是， 我们还要面对2个星期的长假。我们订的那家酒店员工错以为我们是蜜月情侣。他们给我们安排了一个大床房间，而且还送给我们一个大蛋糕，上面写着：“恭喜”！旁边还有一瓶美酒。

两个星期的假感觉如此漫长。白天，我们两人相安无事。 我每天在游泳池边晒太阳，我男友更喜欢躲在房间里，充分利用免费无线上网。

我结交了酒店的一些新朋友，晚上有时跟他们一起出去消遣。

到了晚上，我们背对背地躺在双人床上，尽量离对方远些，而且都穿着睡衣睡觉。

但有一天晚上，我俩都喝多了，跌跌撞撞的回到酒店房间。我们开始讲话，连说再哭。

之后，我们最后一次做爱。但事后，我男友主动到沙发上去睡觉。我们谁都不再提此事。

回到英国后， 我把男友的一些物品送到他的工作单位。我再没跟他说过话，也再没有去过希腊。

莎拉：在维也纳独自哭泣

图片版权 BBC Three/istock Image caption 在维也纳哭泣

我叫莎拉，来自德文郡。21岁那年我和已经交往了2年的男友去维也纳度假，庆祝我的生日。

去维也纳度假前，我们就争吵过几次，但也未放在心上。我当时并没有意识到，他已经变了心。

我在酒吧工作。飞行前的头一个晚上，因为我是晚班，加上旅途的疲劳，我一到酒店就一头倒在床上补觉。

男友在中午的时候把我叫醒。我们出去吃午饭。即使那时，我也没有发觉任何异样。

我们当时坐在一个咖啡馆里。我男友突然宣布说，希望结束我们之间的关系。

可想而知我当时的震惊。 我差点噎着，因为，这完全出乎我意料。尤其是我们刚到国外度假，接下来的5天该怎样度过？

回到酒店后，我开始大哭，我们大吵一架。晚上，我们把床分开而睡。

第二天早晨，我独自一人在街上游荡，最后来到了动物园。

看着动物园里的大象，我开始泪如雨下。我脑子中能想到的就是希望能快点回家。

虽然这样，但我发现我爱上了维也纳这座城市。好不容易熬到假期结束，回到了英国。

回到英国几个星期后，我收到了前男友的一个短信。他在短信中向我道歉，说不应该那样与我分手。我没有回复他的短信。

迈克尔：浪漫花都变味

图片版权 BBC Three/istock Image caption 度假是考验两人关系的试金石。

我叫迈克尔，今年24岁，来自伦敦。

18岁那年，我结识了第一位男友，当时我们没认识多久。 但是，我们双双坠入爱河。为了庆祝我们的关系，我订了去巴黎度周末的车票，希望能在巴黎，这个号称世界浪漫之都的地方度过一个浪漫时光。

这也是我们第一次一起度假。其实，还没离开英国前，我就意识到我们两人的性格截然不同。

我男友是一位特别放松的人，但我却属于非常紧张焦虑型。临行前，我们就开始吵架，比如，从我们应该带多少衣服，到我们应该赶几点的欧洲之星列车等等。

到了巴黎之后，我们的关系更是一路下滑。

我男友想参观博物馆，但我只对夜总会和比较前卫的艺术画廊感兴趣。而且，我当时不愿意，也不太懂得如何包容和妥协。

他想参观埃菲尔铁塔，但我却坚决拒绝。我跟他说受不了排那么长的队，但其实，我有恐高症。

现在回过头来看，我当时非常不懂事。我男友也毫不客气地指出这一点。

他还在大庭广众之下对我大喊。当然，我对他也不客气。结果，我们当时就分道扬镳，各奔东西。他排队参观埃菲尔铁塔，我则钻进附近的一个小餐馆，消消气。

当这个所谓浪漫周末快结束时，我们的争吵多于做爱。我们几乎都不怎么说话，相互赌气。

但在回程的火车上，我决定放下自尊心，向男友道歉。令我值得安慰的是，男友接受了我的道歉，我俩不约而同地流下眼泪。

我告诉男友我爱他，他说他也爱我。回国的旅程于是成了我们秀恩爱的机会。

我们相拥而坐，喝着香槟，甚至拿我们的怄气开玩笑。

我从那次旅行所学到的教训是，必须学会如何妥协与接受。不可能什么都要顺着你的意思去做，因为这会给任何一段浪漫关系造成压力，只能让事情朝相反方向发展。

第二年夏天，我们又去了罗马，度过了一个愉快时光。 之后，我们的恋爱关系又继续维持了4年。