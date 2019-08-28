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10月31日英国脱欧最后期限迫在眉睫之际，英国政府已经报请女王让议会9月10日休会。此举被认为是英国政府准备在无协议情况下硬脱欧的铺垫，让议会没有时间立法阻止无协议脱欧。

BBC政治事务编辑昆斯伯格说，现任保守党首相鲍里斯·约翰逊新组建的政府正在为10月14日举行一次女王讲话做准备。按照英国议会传统，女王在议会发表讲话，宣布的都是政府近期将采取的国策方针。

如此一来，英国议会不大可能有时间在10月31日之前通过法律阻止政府主导的无协议脱欧。

Image caption 英国欧盟脱欧谈判：看谁先眨眼

近期以来，英国政府为顺利脱欧可能“关闭议会”（prorogation）的说法甚嚣尘上，也引起了很大争议。批评者认为，这将剥夺议员们在脱欧如此重大问题上的民主决策权力。

BBC政治事务编辑罗拉·昆斯伯格说，在政府宣布这一决定之前，只有非常少的政府部长们知道这一计划，因此肯定会引起巨大的分歧和争议。

她说，英国政府肯定会争辩说，这不过是一次例行的女王讲话程序，尽管社会上有各种不同意见。

约翰逊首相一直表示，他希望在10月31日与欧盟达成有协议脱欧，但是他也说，英国必须在期限日脱欧，“不能脱毋宁死”（do or die），如果达不成协议他将无协议硬脱。

英国不少议员强烈反对约翰逊如此强硬的立场，他们打算集体行动阻止无协议脱欧情况的发生。就在英国政府宣布让议会休会之前的周二（27日），这些反对无协议脱欧的议员宣布，将通过议会程序阻止无协议脱欧的发生。