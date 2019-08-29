Image caption 英国议会下议院原有的三周秋季休会将被延长至五周。

英国女王伊丽莎白二世批准了首相约翰逊（Boris Johnson）提出的暂停议会运作的请求。此举旋即激怒反对“无协议脱欧”阵营、下议院议员，以至于全国民众。

英国议会原本每年在秋季休会三周，约翰逊如今等同把休会期间延长至五周。按照约翰逊的计划，议会将从约9月10日起休会至10月14日，届时议员想要辩论10月31日“脱欧”安排，尤其是寻求立法阻止无协议“硬脱欧”，从时间上来说，将相当困难。

约翰逊政府声称各方议员还将有充分时间辩论“脱欧”安排，但政界批评声不绝于耳，认为此举违背民主。“留欧”派更直斥约翰逊“策动政变”。

超过100万英国网民已签署一项网上请愿，反对暂停议会运作，更有“反脱欧”活动人士到法院提起司法复核诉讼。

在野工党领袖科尔滨（Jeremy Corbyn；又译郝尔滨）形容约翰逊此举是“砸橱窗抢劫我们（英国）的民主制度”，为了让“硬脱欧”成为事实而迫使下议院议员无法通过任何法案。他承诺将设法阻止议会停摆。

内阁办公厅大臣（兰开斯特公爵领地事务大臣）迈克尔·戈夫（Michael Gove；又译高文浩）接受BBC采访时反驳称，此举“绝非”打压反对“硬脱欧”阵营的政治动作。

约翰逊此前表示，他希望能在10月31日有协议地脱离欧盟，但他情愿最终“无协议脱欧”，也不要再次错过脱欧大限。