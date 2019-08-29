英国脱欧：议会被停摆如何阻止无协议硬脱？

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离10月31日英国脱欧最后期限只有短短两个多月了。这一困扰英国3年多的政治大决定，至今仍然没有清晰的走向。英国能与欧盟达成脱欧协议吗？如果没有协议，英国是否就此强行硬分手。

正是在如此局势不明朗的关键时刻，首相鲍里斯·约翰逊主导的政府拿出了一个震惊英国上下乃至海内外的办法：报请女王伊丽莎白二世，让过完暑假即将在9月3日复会的英国议会，从9月10日起接着再休闭五周，至10月14日女王讲话后重开。

如此一来，若议会立法阻止英国无协议脱欧，则将没有充裕的时间。

由于10月31日已经是法定的脱欧日，如果英国议会来不及订立新法，那么无论是有协议还是无协议，英国将在这一天自动脱离欧盟。

首相能休闭议会吗？

当然能。

英国政治中有个专门的术语“休闭议会”（proroguing）。

休闭议会不需要议员投票决定，因为决定权在君主手中，只要首相提出要求或建议，君主就会同意。

因此，约翰逊作为首相，有权要求女王关闭议会，大幅度削减议会对政府的制肘力度。

议会在停摆的情况下，议员们也就不能开展各项工作，包括举行对政府的不信任投票。

议会正常情况下怎么休闭？

英国议会正常情况下每年会短暂休闭——通常在4月或5月。

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在议会休闭期间，所有工作停摆，因此很多还未能在议会得以通过的法案，都“胎死腹中”，当然有些还会在议会再开后继续得以审议。

在休闭期间，议员们的议席不变，在政府内担任的官职继续，但是议会不会展开辩论，也不会举行投票表决。

这与解散议会（dissolving Parliament）完全不同。所谓解散议会，指所有议员放弃议席，开始投入新一轮大选的竞选。

新当选的政府关闭议会很正常，这样才能请女王讲话重开议会，宣布新政府班子的工作计划。

议会关闭的时间也有长有短。2016年，议会关闭了4个工作日，2014年议会关闭了13个工作日。

而本次，议会将关闭23个工作日，直到10月14日女王讲话才复会。

英国智库——政府研究所（Institute for Government）的麦特·提蒙德-杰克（Maddy Thimont-Jack）说，休闭议会虽然正常，但是现在这个时间节点上休闭议会“显然争议巨大”。

为什么有争议？

休闭议会不仅削弱了民选议会在如此重大决策过程中的作用，而且同样也会增加为无协议脱欧作准备的难度。

因为，首相在没有议会运作的情况下，不能通过立法缓解无协议硬脱欧所造成的冲击。这一类的法律，可能涉及调配更多的资金和资源应对无协议脱欧。

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从理论上来讲，这也会让女王直接卷入脱欧争议的风暴中心。

英国议会的绝大多数议员都反对无协议脱欧。他们可能会想尽办法阻止无协议脱欧的局面出现。

议员能如何阻止无协议脱欧？

英国议员要阻止无协议脱欧，只有两个潜在可能办法：1）掌控议会时间表；2）让政府下台。

虽然这两个办法未必能百分百保证能阻止无协议脱欧，但可能会朝着那个方向发展：

1）掌控议会

这一途径需要议员们在9月3日议会复会之后立即采取行动，展开经议长同意的紧急辩论；或者在议会9月10日被休闭之前的短短5天时间内通过新法律。

然而法案在5天时间内要通过上、下议院的同意非常困难，尽管曾经有议员在3天之内让法案得以通过的先例。

2）让政府下台

有人将此视为“核选项”，也就是议员投票否决政府。反对党领导人科尔宾已经表示，他将尽早要求举行不信任投票。

然而这一途径的难度是，要赢得包括保守党在内的绝大多数议员支持谈何容易，除非首相真的已经到众叛亲离的地步。

法律途径

除了反对无协议脱欧的议员们正在想方设法阻止休闭议会以外，还有人从法律角度对首相约翰逊休闭议会的建议提出反对意见。

英国著名的留欧派活动人士吉娜·米勒已经向最高法院提交申请，要求对首相的决定展开司法复核。

另外，前首相梅杰也已经在今年7月提出了司法复核。

根据英国法律，任何人都可以要求最高法庭复核政府决定是否合法。