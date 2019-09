图片版权 AFP Image caption 香港部分学生罢课,要求政府回应诉求。

香港持续了近3个月的抗议行动,一直都是英国各大媒体密切关注的国际消息。

这场从反对香港政府修订“遣返条例”开始的抗议示威,至今已经向当局提出了五大诉求。而北京中央政府对这五大诉求全部拒绝的强硬态度,也使得香港抗议示威没有任何减退的迹象。

在此背景下,英国媒体最新报道了多方人士对香港抗议前景的预测,论及中国和英国以及国际社会究竟能有哪些应对选项。

北京态度强硬

《卫报》周日(9月1日)报道的标题是:中国为平息香港抗议将会走多远?(How far will China go to stamp out Hong Kong protests?)

报道说,有关香港抗议示威中国“高官们所说的‘恐怖主义行动’,以及‘颜色革命特征’,都很清楚地表明他们已经排除了任何妥协的可能性。”

图片版权 EPA Image caption 中国武警部队最近在深圳进行大规模集结和操练。

“随着10月1日国庆节临近,所引发的担心是中国当局可能会采取更加极端的手段。很多人把10月1日视为北京结束香港动荡的最后期限,相信北京不会容忍任何活动让共产党在中国执政70周年的庆祝活动蒙上阴影。”

《卫报》报道还引述香港浸会大学中国政治问题专家高敬文教授(Jean-Pierre Cabestan )分析认为:“中共想不为局势所动不干预香港很难。中共是一个政治组织,而不仅仅是一个管理组织。一方面他们过于自信,另一方面又极度焦虑。他们要防止香港成为一个颠覆政权的基地,而这是他们最大的担忧。”

“香港政府已经暗示可能会启动紧急法规,让特首有更大的权限。有人担心香港政府可能用此法规在10月1日期间关闭互联网或者允许大规模拘押,防止当天出现抗议。”

《卫报》报道引述香港大学法学教授楊艾文(Simon Young)分析认为,“中国武装警察作为军队i的组成部分,将会是个更显而易见的选项,因为它的职责就是负责国内安保。”

报道分析认为:“如此一来,将会让一国两制无法实行,而社会动荡却不一定就此平息。现在越来越多的人在谈论香港的‘北爱尔兰化’,就是街头长期有军队驻守,但是抵抗却在继续,暴力成为必然。”

英国价值观

《每日电讯报》周一(9月2日)刊登议员鲍勃·斯利(Bob Seely)的署名文章:英国必须更明确地向中国表达我们的价值观(Britain must be clearer with China over our values)。

图片版权 PA Media Image caption 英国政府在脱欧面临僵局,还有多少精力关心香港事务呢?

鲍勃·斯利也是英国议会外交事务委员会的成员。

斯利写道:20年前人们希望随着中国与世界开展贸易,会变得越来越“开放”,专制越来越少。但是形势却恰恰相反。

“香港只是一系列敏感点之一。其它的包括北京在南海扩张主权、主宰全球通讯系统的目标和展开紧密地游说活动让华为进入英国重要的5G基础设施,以及把一带一路延伸到发展中国家。另外还包括中国密集的网络间谍活动和伴随越来越强硬的口气对其他国家公开或隐秘地施加影响。”

斯利写道,“澳大利亚前总理陆克文作为中国问题专家,曾在英国外交事务委员会上这样告诉我们,‘中国尊重强势却蔑视软弱,中国尊重坚定不移却蔑视摇摆不定。’”

“坦率而言,我们(英国)向来既软弱又摇摆不定。我们需要为自己的价值观感到自豪,为捍卫这些价值观以及我们的各种利益有必要更加坚定不移。”

图片版权 CHRF Image caption 抗议者促请各国领袖在G20峰会为香港发声。

国际社会

英国《泰晤士报》周一(9月2日)刊登专栏作家爱德华·卢卡斯(Edward Lucas)的文章:香港危机可能会坏了习近平的派对。

作者认为,中国国庆70周年之际,对香港抗议行动“进行镇压将引发国际愤怒反应,而妥协退让则让习近平的领导层显得既软弱又错误。”

“现在怎么办?抗议人士看起来并没有因为中国军队威胁干预而有所退缩。他们认为自己的生活反正是危在旦夕,不是现在被屠杀就是以后被奴役。只有很少部分的人使用汽油弹和弹弓,但是出于对警察残暴打压的绝望和愤怒,更多人会加入这少数人。”

作者认为,这就给外部世界造成了一个外交难题:是继续与中国维持良好关系,维持商业好处还是进行对抗。

“北京政权很倚重自己分而治之的能力。但是如果大的工业国家联合起来行动,会比中国更大、更富、更强。习近平需要外部世界,与我们需要中国一样多。英国、其他欧盟国家以及我们能调动的盟国应该告诉北京,如果中国大陆干涉香港,我们的代表团将不会参加下个月的国庆庆祝活动。”

作者还呼吁英国改变对“英国海外属土公民”(BNO)护照的规定,让这些护照的持有人享有英国公民同样的权利。

作者在文章最后写道:“中共(国庆)聚会为我们提供了一个杠杆,应该用起来。”