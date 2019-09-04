你的器材不支持播放多媒体材料 约翰逊在脱欧议案于议会投票受挫后的发言。（英文）

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英国政府在议会提出法案，试图避免无协议脱欧的局面，但是在第一阶段已遭到反对派议员以及保守党内的反对者投票否决。

下议院议员投票以328票对301票，取得了议程的控制权。这意味着他们可能会推出法案，寻求推迟英国脱欧的日期。

作为回应，英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）表示，他将提出动议，提前举行大选。

英国工党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn，郝尔彬）则表示，法案应该在大选举行前通过。

总共有21名保守党议员加入了反对派的一方，对政府议案投下反对票，当中还包括一些前内阁成员。

在投票后，英国首相府唐宁街10号表示，那些反叛的保守党议员党鞭将会被剥夺，这实际上将会将他们清除出议会。

唐宁街10号原以为，威胁清除出议会以及进行大选，将把那些想要反叛的议员拉回来。

在投下反对票的保守党议员当中，在任时间最长的是前司法大臣克拉克（Ken Clarke）。克拉克在接受BBC《新闻之夜》（Newsnight）节目采访时说，他仍然是“一个主流的保守党人”，但是他觉得他的政党已经面目全非。

他说，首相“喧闹的个性”使得“保守党政府组成了一个最右翼的内阁”。

首相约翰逊表示，议员们的法案将会把脱欧谈判的控制权“拱手相让”给欧盟，并且会带来“更多的摇摆，更多的延期和更多的疑惑”。

约翰逊对议员们表示，他没有选择，只能着力推动10月份举行英国大选：“这个国家的人们将不得不作出选择。”

此前议会投票结果意味着，议员将会在周三（9月4日）掌控下议院事务。

这将令他们有机会引入跨党派的法案，迫使首相要求将脱欧日期推延到1月31日，除非议员们能在10月19日之前通过一项新协议，又或者投票赞成无协议脱欧。

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BBC了解到，英国政府有意在10月15日举行选举。在那之后两天后，欧盟就将在布鲁塞尔举行决定性的峰会。

要在英国的《固定任期议会法》（Fixed-term Parliaments Act）之下要求举行大选，约翰逊将需要工党的支持，因为他要在英国650名议员当中得到三分之二的支持。

不过，科尔宾表示，反对党议员以及保守党反叛者们所支持的立法方案应该会在任何大选举行前就获得通过，从而“将无协议脱欧排除”。

他还补充说：“在国内并没有大多数支持无协议脱欧。”

在野党的影子司法大臣里查德·伯根（Richard Burgon）表示，他不相信约翰逊，认为首相会在10月中旬要求举行大选，然后改变脱欧日期。

他表示，首相可能会“改变日期，于是在大选期间我们就会在无协议的情况下硬脱欧”。

他对BBC表示：“我们想要先确保无协议脱欧不会发生，做到这一点之后，我们想尽快举行大选。”

BBC的首席政治事务记者杨恩（Vicki Young）表示，英国政府正在将局面包装成工党领袖试图阻止脱欧，而这也将会是他们在大选当中所持的立场。

苏格兰民族党（SNP）在议会中的党首伊恩·布莱克福德（Ian Blackford）表示，议员们表达了“非常清晰的观点”，支持立法阻止无协议脱欧，这让他感到高兴。

“鲍里斯·约翰逊和他的政府必须尊重议会成员代表各自阵营选民利益的权利，”他说。

“对，必须要进行一次大选，但是前提是要先保证（脱欧死线）延期。”