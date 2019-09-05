英国王室：夏洛特小公主上学第一天
- 2019年 9月 5日
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又是一年开学季。英国王室的夏洛特小公主今天（5日）首日上学，萌照一如既往、迷倒一众王室粉丝。
一早，爸爸剑桥公爵、妈妈凯特王妃和哥哥乔治王子一起送小公主去学校。
乔治王子从2017年起也开始在这里上学，现在是二年级。夏洛特小公主今年四岁，就读“学前班”。
夏洛特是英国王位第四顺位继承人。
爸爸威廉王子亲自驾车来学校，他说，“（开学）第一天，她很兴奋。”
不过从下面这张照片看来，“过来人”乔治王子好像并不是特别开心。
跳过 Twitter 帖子 用户名 @KensingtonRoyal
Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2019年9月5日
结尾 Twitter 帖子 用户名 @KensingtonRoyal
Thomas's Battersea位于伦敦西南，是一家私立小学，距离剑桥公爵一家的伦敦宅邸肯辛顿宫只有几英里。
学校共有大约560名学生，年龄在4-13岁之间。
学费每人每学期6429英镑，不过一家中第二个孩子入读，学费有所减免，为每学期6305英镑。