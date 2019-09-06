英国脱欧剧情继续反转 商家未雨绸缪谋自保

图片版权 VCG Image caption 乐高是丹麦籍跨国公司，乐高计划今年在中国新开80家门店。它对英国硬脱欧这种最坏情况做了什么打算？

英国首相约翰逊决意10月31日脱欧，不管有没有协议，而议会和反对党决意尽一切可能阻止这件事发生，脱欧大戏剧情不断反转之际，“乐高”（Lego）在行动。

丹麦籍世界玩具制造业巨头乐高在做两手准备：抱最好的期望，做最坏的打算。

首席执行官尼尔斯·克里斯滕森（Niels Christiansen）表示，公司在英国的业务估计不会有大问题。但为了有备无患，乐高正在与零售商通力合作，确保商家在无协议脱欧情况下也有“足够存货”。

早在2016年，卡梅伦首相任内举行脱欧公投，结果出来后英镑大跌，乐高立刻把英国批发价提高5%。今年圣诞季又跟脱欧撞车，乐高拒绝透露是否准备调整价格。

首席行政官克里斯滕森表示，已经与英国的批发和零售商谈妥物流事宜，但拒绝透露细节。

无协议脱欧，零售业和制造业将首当其冲，难免受重创。潜在风险清楚可见：海关、港口难以避免的混乱，英镑贬值造成的进口商品价格上涨。

英国商店里的乐高基本上都来自捷克、丹麦和匈牙利。

乐高在密切关注脱欧动态，同时也继续在英国开更多新的门店。公司计划今年全球新开160家门店，其中16家在英国，80家在中国。

这家丹麦公司有一个原则，根据市场需求就近生产，比如中国市场的乐高都产自亚洲。

图片版权 Getty Images Image caption "乐高"（Lego）在行动。 2018年英国最畅销的乐高产品之一是哈里·波特系列

脱欧悬疑剧

无协议脱欧，就是在脱欧最后期限到了，而英国还是未能与欧盟达成协议，或者协议未得到议会批准，而且没有宽限不能延期，直接切断现有的一切联系，包括欧盟市场准入、关税协议、人员自由流动，等等。这就意味着，英国作为欧盟成员享受的一切福利都没有了。

短期内最大的冲击是零售业，因为英国超市和商店里的大量商品来自欧洲，从新鲜蔬果、卫生纸、玩具到飞机、汽车制造业原材料，还有药物。英国医院使用的一些不能长时间储存的药物，包括治癌药，一旦在海关受阻，可能逾期失效。

英国经济的主要支柱，包括制造业和金融服务业，都难免受冲击，波及汇市和股市，拖累经济整体。

BBC主持人安德鲁·马尔日前在推特上发文，说英国正在上演的脱欧大戏，比悬疑剧更紧张，更扣人心弦。从3年前公投脱欧到现在，首相换了两位，大臣高官几番易人，党内“哗变”，议会被叫停，提前大选呼声再起，议会中两派议员已经交手无数次回合，约翰逊首相直呼“被投降”，脱欧下一步怎么走仍旧不明朗。

保守党政府部长麦克尔·戈夫（Michael Gove）被委以制定应急方案的重任，针对无协议脱欧情况制定“黄鹀行动”。结果，先是保密内容提前半个月被泄露给媒体，计划内容又受到“粉饰”、“淡化”、“重举轻放”之类批评，原定9月3日择选公布计划部分内容，以便英国社会各界对“最坏情况”有心理准备，却在最后一刻生变。

报告不公布了。

《金融时报》说，政府部长们认为，对硬脱欧情形的预测太严峻，即便经过淡化修饰处理，恐怕也会引起惊惶恐慌。报告因此被束之高阁。

工党说，如果要提前大选，那么今后5周之内让他们必须看到紧急计划的全文，原文。

剧情估计还将继续反转。

图片版权 Getty Images Image caption 不少药物不能久存

黄鹀行动

特蕾莎·梅首相下台之前，曾做过两套计划，A计划和B计划，政府还制定了《无协议脱欧指南》，承诺拨款42亿英镑应急，帮助大家应对最坏情况。

约翰逊首相上任一周后，又追加21亿英镑应急款，用于增加500名边防部队人员，增强边境口岸基础设施，应对英法海底隧道和渡轮港所在的肯特郡交通混乱局面，提高药品运输、存放和备货能力。

他还设立了3个内阁委员会，分别负责无协议脱欧的应对事宜，并任命戈夫领导专责委员会负制定最坏情况下的应急预案。

2018年6月，英国内阁制定了代号“黄鹀行动”的应急预案，目的是在紧急情况下统筹和掌控各部门应对短期乱局的行动，涉及12个领域，包括交通、医疗保健、能源、食品和水。

行动计划的依据是对最坏情况的预估：长达半年的边检延误、欧盟海关过境关卡增多、食品种类和数量减少，水电煤气和燃油食品价格上涨。

8月18日，《星期日泰晤士报》刊登了一份泄露的内容摘要，说无协议脱欧将导致英国边关口岸陷入长达数月的混乱，货运滞留长达3个月，之后交通流量只能恢复到目前水平的50-70%。

简报还提到英国可能因为食品和药物短缺出现治安不稳、社区关系紧张。

批评者说，这份本来准备公布的预测和应急预案被粉饰、淡化了，对政策制定会有误导。

戈夫被指“粉饰”而受到批评，面临巨大压力，最大反对党工党要求公开“黄鹀行动”方案。他申辩说，这只是基于最坏情况所作的最坏打算，不能与正式评估等同。

图片版权 Reuters Image caption 荷兰和法国都对英国籍公司展开魅力攻势

用脚表决

10月31日不是脱欧进程中第一个“大限”。此前已经有过一个截止期限。

格林尼治标准时间2019年3月29日，无论是否达成了协议，在正式规程中应该是启动英国脱欧程序的最后期限。

前任首相特蕾莎·梅的脱欧A计划1月份遭议会否决，3月份最后期限逼近时，她的第二套方案，B计划，又遭议会否决。消息传出，许多公司总裁决定按下紧急预案启动按钮。

英国脱欧大剧演了3年，商界忐忑纠结了3年。随着剧情一再反转，许多公司采纳了以不变应万变的战略，根据可能出现的混乱和冲击的预测，抱最好的期待，做最坏的打算。

特雷莎·梅的脱欧协议草案在议会遭高票否决的一刻，没有应急预案的公司开始制定方案，早已未雨绸缪的陆续启动应急计划。

英国商会（ British Chambers of Commerce）政策协调负责人格里菲斯（Matt Griffith）当时对媒体表示："（特蕾莎·梅）首相的脱欧协议被否决后，采取行动保护自身免遭无协议脱欧冲击的公司数量激增。在公司总裁们的日程上，无协议脱欧从几种可能性之一，变成了一个明确的日子"。

BCC有75000会员，其中不少已经启动无协议脱欧紧急预案，调拨资金、调动人员、增加储备——药房储备药品，超市储备食品，银行储备钞票，运输公司储备仓位......

图片版权 Getty Images Image caption 索尼公司宣布，它将把公司在英国的欧洲总部迁至荷兰。

硬脱欧对英国籍商家可能造成的严重冲击之一，是失去欧盟市场的准入。

从3月份开始，数百家公司已经或准备迁离英国。过去一年中，数家跨国大企业公布了“出走英国”方案。

日本电子巨头索尼（Sony）公司23日宣布，索尼已经在2018年底在荷兰注册成立了新公司，预计在今年3月底前将英国的欧洲总部业务迁至新公司，并将欧洲总部登记地从英国改为荷兰。

索尼将欧洲总部迁至荷兰，目的在于确保该公司在英国脱欧后仍持续享有欧盟关税同盟。索尼将在荷兰的阿姆斯特丹注册新公司，从4月开始营业。

戴森公司：以生产吸尘器闻名的英国家电制造商戴森公司（Dyson）22日宣布将企业总部从英国迁至新加坡，表明英国本土市场重要性的衰减。公司创办人詹姆斯·戴森（James Dyson）长期以来支持英国脱欧，是“硬脱”派的鼓与呼者。戴森公司在脱欧前夕选择将总部迁出，戴森被指"虚伪"。

铁行轮船公司（P&O）：有180多年历史的老牌英国渡轮公司，铁行轮船公司，决定把旗下英伦海峡全数6艘渡轮改变注册地，今后改挂塞浦路斯国旗，以便英国脱欧后，该公司仍可继续采用欧盟的税务体制。

还有一些公司已经发出“最后通牒”，如果脱欧大戏再不落幕，它们也将加入“大逃亡”的行列。

空客英国（Airbus UK）是英国最大的制造企业之一，生产空客机翼，在英国直接雇佣员工超过1.4万人，而空客的供应链更为11万英国人提供了工作岗位。公司首席执行官恩德斯（Tom Enders）年初正告政客：“在英国之外还有许多国家愿意为空客制造机翼。”

在英国传统支柱性产业的汽车制造业，宝马首席执行官克鲁格（Harald Krueger）称公司可能被迫将生产线转移到荷兰；捷豹路虎宣布裁员4500名，4月暂时停产；福特公司公布8亿美元损失预警，关闭发动机工厂；本田关闭了在斯文顿的工厂。

其他行业也有不少企业已经或准备搬迁。隔着英吉利海峡，法国、荷兰等国都早已向英国的商家展开微笑魅力和优惠利诱的招商攻势。据荷兰外国投资局8月26日的数据，从英国搬到荷兰的公司将近100家，正考虑迁往荷兰的还有325家。

作为英国经济的另一项支柱产业，包括金融、保险、咨询等在内的高端服务业，在硬脱欧情况下难免受重创，金融资产价格剧烈波动甚至大幅调整，可能出现衰退，且影响会即刻波及全球。

《金融时报》报道，自5月24日特雷莎·梅宣布将辞去首相职位，"无协议脱欧"风险加大后，从英国股票基金中撤出的资金已达42亿美元。