尼斯湖水怪有新说法 科学家称可能是巨鳗

图片版权 Getty Images Image caption 尼斯湖水怪在1930年代盛传一时。

苏格兰尼斯湖水怪（Lock Ness Monster）的故事由来以久，使它成为世界最著名的神秘怪兽传说之一，每年吸引着全世界的游人前往尼斯湖，希望能亲自目睹这一水怪的峥嵘。

但科学家最近在经过对生活在尼斯湖里所有物种的DNA进行分析后得出结论认为，人们所看到的水怪有可能是生活在湖中的一种巨大鳗鱼。

新西兰研究者试图通过从湖水中提取的DNA样本，来对湖中的所有生物进行编目。在经过分析之后，科学家排除了尼斯湖水怪是巨兽的可能性。

同时，研究人员也没有发现湖中存在所谓史前海洋爬行动物诸如蛇颈龙（a plesiosaur,一种已经灭绝的海洋爬行动物）或巨型鲟鱼的证据。

此外，鲶鱼和出没于格陵兰岛的鲨鱼也被排除在外。

图片版权 Science Photo Library Image caption 研究人员否认了水怪是鲨鱼的可能性。

科学家研究尼斯湖中物种的目的并不是要找到水怪，而是希望增加对生活在湖中所有物种的了解和知识。

研究发现，尼斯湖中生活着欧洲鳗鱼。这些幼鳗在巴哈马附近的马尾藻海产卵后，经过5000公里的迁移后，抵达苏格兰河流和湖泊。

可能是巨鳗

图片版权 UNIVERSITY OF OTAGO Image caption 奥塔哥大学教授格梅尔和他的团队分析了尼斯湖中的生物样本，认为水怪有可能是巨鳗。

新西兰奥塔哥大学教授格梅尔（Neil Gemmell）表示，人们总是喜欢神秘的东西。然而，从DNA序列数据显示，没有任何证据表明尼斯湖水怪是史前爬行动物、鲶鱼、鲟鱼以及鲨鱼等。

但却有大量的鳗鱼生活在湖中。他还补充说，虽然数据无法决定鳗鱼的大小，但至少可以看到数量之众。因此，尼斯湖中有巨鳗的可能性。

因此，人们所看到的尼斯湖水怪可能是一只巨型鳗鱼。

尼斯湖中的DNA样本还包括人、狗、羊、牛、鹿、獾、兔子、田鼠、鸟类等。

尼斯湖水怪由来

图片版权 NESS DISTRICT SALMON FISHERY BOARD Image caption 尼斯湖中生活着欧洲鳗鱼。它们在巴哈马附近的马尾藻海产卵后，经过5000公里的迁移后，抵达苏格兰河流和湖泊。

尼斯湖水怪是苏格兰最古老和经久不衰的神话传说之一。

它不但为无数书籍、影视作品等提供了素材和灵感，同时也刺激了苏格兰的旅游业。尼斯湖是许多游客游览苏格兰的必游项目之一。

尼斯湖水怪的故事已经有1500年的历史，最早是由一位爱尔兰传教士圣科伦巴传出的。在公元565年，圣科伦巴据说在尼斯河遇到了一个怪兽。

后来在1933年，《因弗内斯快报》（The Inverness Courier)首次登载了一则关于水怪的报道。

该报在奥古斯都堡（Fort Augustus）的记者坎贝尔（Alec Campbell）报道了一名当地酒店经理阿尔蒂·麦凯（Aldie Mackay）看到水怪Nessie(当地人给水怪起的名字)的消息。

在报道中，坎贝尔形容水怪是像鲸鱼一样的动物。当时的编辑埃文·巴伦（Evan Barron）建议使用“怪物”一词来形容这一神秘动物，于是开启了尼斯湖怪兽的现代神话。

从此，尼斯湖水怪成为了世上最神秘的未解谜团之一。

1934年，英国一位受人尊重的外科医生罗伯特·威尔逊在开车经过尼斯湖北岸的时候，声称拍下了一张水怪的照片。

但60年后，这张照片被证实是弄虚作假的产物。这张所谓的“怪物”照片，其实是从英国商店中购买的一个玩具潜艇，头部则由木腻子制成。

其他理论

图片版权 Getty Images Image caption 在湖中游泳的大象过去也被人误认为水怪。

其他关于尼斯湖水怪的解释包括在湖中游泳的大象。1930年代初期，因弗内斯周边地区经常会有各种集市和马戏团等活动。

马戏团里的大象在休息时，可以允许它们在湖里游泳。

还有一种解释是，被风折断的树枝落到湖中，随波漂浮。人们可能误把树枝当成水怪。

怀疑论者

图片版权 Getty Images Image caption 每年大约有10宗关于尼斯湖水怪出没的报告。

但这些理论都不足以说服史蒂夫·费尔特姆（Steve Feltham）。他是跟踪尼斯湖水怪时间最长的英国人，因此还被收进了《吉尼斯世界纪录大全》。

为了寻找尼斯湖水怪，费尔特姆30年前特意从英格兰南部的多塞特搬到了苏格兰。

他表示，该研究并没有排除其他一些动物的可能性，其中包括海豹。

他说，尼斯湖中有鳗鱼这一发现并不奇怪。他从12岁时就知道湖里有鳗鱼，因为他自己就在湖里打捞过鳗鱼。

尼斯湖水怪目击记录管理员加里·坎贝尔（Gary Campbell）平均每年收到10宗在湖中发现无法解释的神秘物体的报告。

他对科研人员这一最新发现表示欢迎。他表示，这一最新发现不会影响游客对游览尼斯湖的热情。因为尼斯湖水怪已经成为世界级的“标志”。

与此同时，苏格兰旅游（VisitScotland）组织的泰勒说，尼斯湖水怪之谜将继续吸引来自全球各地的游客。

他说，格梅尔教授的研究结果再次让人们把目光聚焦在尼斯湖水怪上。

但泰勒说，格梅尔教授的研究虽然为人们提供了湖内生物的详情，但仍然有一些无法解答的问题。因此，许多游客希望能够自寻答案，一探究竟。