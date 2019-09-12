脱欧前夕：英国重启PSW签证欢迎国际学生

图片版权 Getty Images Image caption 目前在英国留学的45万海外学生中，中港台留学生占约10万人，多年来稳居人数第一。

英国内政部（Home Office）宣布，将重新开放国际学生毕业后可以留在英国两年找工作的签证（PSW）。两大党及教育界都表示欢迎。

近10年来，赴美国留学的海外学生人数增长了40%，澳大利亚增长了45%，加拿大猛涨了57%。同期相比，到英国的海外留学生只微升3%。英国大学校长们称，10年间的此消彼长，PSW签证的取消是关键因素之一。美国和加拿大允许留学生毕业后滞留3年找工作，而澳大利亚允许留学生毕业后滞留4年。

恢复PSW的举动将推翻当时的内政部长特蕾莎·梅（Theresa May）2012年做出的决定：要求海外学生在毕业后的4个月内离开英国。

现在，英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）说，这一改变将使学生“释放他们的潜力”，并在英国开始职业生涯。这一签证将适用于2020年开始来英国攻读本科或本科以上学位的国际学生 ，他们必须在有详实移民检查记录的机构学习。去年英国约有45万名国际学生。

图片版权 PA Media Image caption 2012年时任英国内政部长特雷莎·梅取消PSW签证。

陷在脱欧的泥沼当中，英国政府此提案意外得到各方共识。除了两大党都接受提案之外，高等教育组织尤其大学高层们都表示欢迎，希望重新招回国际学生前往英国就学。根据这个提案，学生必须寻求的工作种类没有限制，数字上限也没有限制。

但也有团体持保留意见，“英国移民观察”（UK Migration Watch）称这是一个“退步”。

华人回响正面

2019年1月统计，在英国留学的45万海外学生中，中港台留学生占约10万人，多年来稳居人数第一。

事实上，2012年取消这个签证，除了引起教育界批评之外，时任内政大臣的特蕾莎·梅也被中国留学生戏称为“留学杀手”。

在英国从事华人学生申请学校咨商的“津桥留学顾问”(Oxbridge Holdings) 总监Susan Fang 对BBC中文说，2012年的决定确实削弱许多国际学生来英国的兴趣，“尤其对那些希望在返回祖国之前可以有在海外工作以获得职业历练的有抱负的人才。” 她说。

Susan Fang观察到，没有了PSW，一般而言，英国最终留下的是富裕的学生，而他们不一定要担心未来的就业，因此有可能不需要努力学习。 这也导致具有竞争力的学生可能会去北美和澳大利亚等地。“脱欧前夕，重启PSW是英国重新向全球优秀人才释放善意的好消息，” 她表示。

各界反应

图片版权 Getty Images Image caption 英国官方数据显示，2016-17年，英国高校学生近20% 都来自海外。

BBC英国内政事务编辑伊斯顿(Mark Easton )说：“特蕾莎·梅当时的目标是将净移民数量减少到数万人。此时，约翰逊承诺放弃这一目标，并鼓励最聪明、最好的人来到英国生活和工作 。”

一贯对移民问题持开放立场的反对党工党（Labour Party）也对此表示赞成。该党影子内政大臣艾博特（Dianne Abott）发表公开声明说：

“工党一直声援，国际毕业生应该能在英国学校毕业之后在这里工作，因为这使他们能够为我们的经济，大学和研究做出贡献，并帮助我们吸引来自世界各地的最聪明和最优秀的人才。 很遗憾，之前的部长们都反对这个措施。”

英国大学

来自印度的学生史瓦米（Shreya Swamy）表示，这项建议是跨出一大步。但对她而言，这也是个“悲伤的一天”，因为已经来不及帮助已经在英国学习的学生。她刚念完了一个创意艺术的硕士学位，并表示她已经“苦苦挣扎”的找工作，而目前的签证让她只有4个月的时间去寻找工作。

图片版权 Shreya Swamy Image caption 史瓦米

她说，国际毕业生在英国找到工作的机会接近于零，而且他们常被指责为缺乏经验。她说：“过去几个月我一直在努力于我的求职计划，因为在英国似乎几乎不可能拿到工作”； ”我感到非常无助，几乎后悔来这里学习，因为我最终会带着一张非常昂贵的纸回家。”

前身是英国大学校长委员会的Universities UK首席执行官贾维斯（Alistair Jarvis）对此提案表示欢迎，称这将有利于英国经济，并将英国恢复为国际学生“首选学习目的地”。

“有证据表明，国际学生为英国带来了显着的积极社会成果以及260亿英镑的经济贡献，但这几年来，英国缺乏给予学生学习后的工作机会，使我们在吸引这些学生方面处于竞争劣势，“他说。

但“英国移民观察”主席梅米特( Alp Mehmet)表示，这一决定是一个不明智的举措，“可能会导致外国毕业生大量囤积在英国”。

“我们的大学吸引了大量海外学生，所以没有必要将学习签证变成在这里工作的后门路线，”他补充说。

图片版权 Reuters Image caption 约翰逊高喊着"不脱欧毋宁死"接任首相，一再表示10月31日脱欧一天也不拖延。

BBC事实查核：有多少国际学生毕业后留在英国

目前有超过45万名国际学生在英国大学学习。其中，近三分之二来自欧盟之外，因此需要学生签证才能进入该国。

每年约有17万至18.5万名学生毕业，根据现行规定，他们有四个月的时间转入另一个签证，如工作签证或决定继续学习。2018年，有6300人从学生签证转到工作签证，这意味着他们在第一年正式获得了至少2.08万英镑年薪的工作。

另有450人获得了“高价值移民“签证（high-value migrant）。这签证通常是给那些在某一领域具有特殊专长的人，或有固定资金投资该国的人。

我们发现每年有近4万份学生签证延期，这意味着大量毕业生正在英国继续学习。这仍然表示，超过10万名学生没有正式延长他们的签证，目前我们没有可靠的数据表明有多少人离开英国。