英国邱吉尔庄园失窃案 百万英镑金马桶被偷

图片版权 Getty Images Image caption 价值百万英镑、18K金铸造的马桶，出自意大利著名设计家之手

位于英国牛津郡的前首相邱吉尔祖宅——布伦海姆宫（Blenheim Palace）周六（9月14日） 爆出一桩偷窃案，引起轰动。

被偷的是正在布伦海姆宫展出的意大利著名艺术家马利佐·卡特兰（Maurizio Cattelan ）设计的一个作品——金马桶。

这个马桶，名为“美国”（America）用18K金打造而成，价值一百万英镑。

周六清晨约4:45分，警方接到报案，有偷窃团伙进入布伦海姆宫，把这个金马桶偷走了。目前，警方已经拘押一个66岁的男子，怀疑他与盗窃案有关。

由于这个马桶并非摆设，而是一个可供游客使用的马桶，与布伦海姆宫内的厕所管道相连接，因此盗贼偷走马桶，造成了严重的损坏和水患。

金马桶

2017年，美国《华盛顿邮报》曾经报道称，总统特朗普要求纽约的古根海姆博物馆（Guggenheim Museum）出借一幅梵高的名画《雪中风景》（Landscape With Snow）。这家博物馆回应说，画因为是珍贵收藏的一部分不能出借，但是可以出借这个金马桶给白宫。

博物馆馆长据报道致信白宫说，金马桶可以“长期”出借，“它当然非常值钱，而且容易损坏，但是我们将提供所有的安装和维护的说明”。

金马桶，作为艺术作品，一直被认为是对美国奢靡富有的讽刺。

2016年这一作品在美国纽约展出时，曾吸引了大量的观众。人们排队几个小时才能等到亲手摸摸或用脸贴近金马桶座的机会。

在布伦海姆宫展出的金马桶，允许参观者使用，但每人限时三分钟。

金马桶被安装在布伦海姆宫内，英国前首相邱吉尔出生的那个房间对面。需要使用的参观者需要预约时间。

布伦海姆宫如今的主人，第12世马尔博罗公爵（Duke of Marlborough）的兄弟、布伦海姆宫艺术基金会创办人爱德华·斯宾塞-邱吉尔，最近曾向英国《泰晤士报》表示：“我虽然生下来就口里含着银勺子（指锦衣玉食），不过我还从来没有在金马桶上方便过，所以很期待金马桶在布伦海姆宫的展出。”

图片版权 Getty Images Image caption 位于英格兰牛津郡的布伦海姆宫，建造于是1705-1722年之间，1987年被列为世界文化遗产，也是世袭的马尔博罗公爵的乡间大宅。

他当时开玩笑说，要想撬走金马桶可不是一件容易的事。

“首先，金马桶跟管道连在一起，其次，有心偷的人根本不会知道谁是刚刚用过马桶的人，不知道他们吃过什么。所以，我没有派人守着马桶的计划。”

布伦海姆宫

位于英格兰牛津郡的布伦海姆宫，建造于是1705-1722年之间，1987年被列为世界文化遗产，也是世袭的马尔博罗公爵的乡间大宅。

这所大宅是英格兰最大的贵族府邸，当年是安妮女王（Queen Anne）御赐给马尔博罗一世公爵的住所，奖励公爵在布伦海姆战役中的赫赫战功。

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布伦海姆宫建成后的300年间，这里成为邱吉尔家族的祖宅。

英国二战期间著名的首相温斯顿·邱吉尔（Winston Churchill）就是在此地出生，因此如今人们又把它称为邱吉尔庄园。

本月，意大利著名“搞怪”艺术家卡特兰德作品在布伦海姆宫内展出，其中的不少作品颇为怪诞。

其中包括下跪祈祷中的希特勒、趴在喷泉水面的皮诺曹、被陨石砸倒的教皇保罗二世和这个被偷的金马桶。

英国《卫报》艺术评论员乔纳森·琼斯（Jonathan Jones）曾这样写道：“用这个金马桶就像是把尿撒在瓷器上，而且围绕在温斯顿·邱吉尔年轻时照片中，给人一种在英国历史面前撒野的感觉。”