图片版权 Getty Images Image caption 卡梅伦和夫人萨曼莎在家也常谈论国事

英国脱欧僵局变成乱局之际，“始作俑”者前首相卡梅伦（David Cameron）的回忆录出版，亚马逊网上书店预售阶段即登上政治类书籍畅销榜榜首。

2008年世界金融危机爆发，全球经济受重创，欧元区债务危机警报不断，中东阿拉伯之春政局动荡，伊斯兰极端组织ISIS甚嚣尘上，欧洲遭遇难民危机，欧盟内部分歧加剧。

2010年，保守党在连续三次大选失败后大翻身，卡梅伦上台，保守党和自民党组建了70年来第一个联合政府。

他在任的六年（2010-16）是英国政坛多事之秋，脱欧更是现代历史上最具争议的政治事件之一，影响波及全球而至今难以突破僵局。推动英国经济复苏，推行福利制度改革，同性婚姻合法化，苏格兰独立公投， 这些近年来人们记忆中的大事，在卡梅伦的回忆录里都可以找到脉络。

回忆录书名 For the Record， 9月19日英国首发。

那是卡梅伦眼中的2010-16英国政坛纪实，还有他和全家住在唐宁街10号6年的生活点滴和感想。

英国脱欧占了书的主要篇幅。卡梅伦在回忆录中陈述了这件事的前因后果，来龙去脉。

熟悉英国政坛内外的人看完这本书发现，细节挺多，但要是指望在那里找到可以用做人身攻击或制造流言蜚语的素材，很可能会失望。

图片版权 Red Sky Shepherds Huts via PA Media Image caption 卡梅伦的回忆录是在这个据称价值2.5万英镑的花园小木屋里完成的。

公投后的抑郁和沮丧

2010年，43岁的卡梅伦入主唐宁街10号，成为英国二百年来最年轻的首相。削减赤字和紧缩财政是他任期内最主要、最艰难的两个目标。

2015年，情况变了。那年保守党的竞选宣言中写入了一个承诺，次年将就英国退出欧盟举行全民公投。

卡梅伦是留欧派；在投票结果出来前一直深信英国脱不了欧。公投结果宣布几小时之后，他宣布辞职。

发表辞职声明时的冷静从容，掩盖了他的真实心理状况。

图片版权 HarperCollins Publishers Image caption 卡梅伦回忆录 2019年9月19日在英国公开发行。

很显然，前财相、保守党同仁乔治·奥斯本很不客气地训斥过首相：“我早就告诉你别弄那个XX的什么公投”。

卡梅伦在回忆录中承认，公投结果对他打击巨大，他陷入了“极度的抑郁和沮丧”，而且心里非常清楚，“有些人永远不会原谅我”。

离开唐宁街之后，他非常低调，基本上处于公众视线之外，对自己的两两名继任 - 特蕾莎·梅（Theresa May）和鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）不加评论。

重新登台是在今年9月中旬。《泰晤士报》9月13日发表了卡梅伦回忆录节选和作者专访，话题涉及约翰逊、脱欧和脱欧公投。

这是3年来卡梅伦首次打破沉默，公开谈论公投，以及自己任首相期间犯过的错误、后悔的事、不眠之夜、眼下英国政坛的乱局，谈到牛津校友和曾经的好友戈夫，还有继任特蕾莎·梅和鲍里斯·约翰逊。

图片版权 Reuters Image caption 2014年，时任首相卡梅伦和时任伦敦市长约翰逊乘地铁去参加地方选举竞选活动

卡梅伦和约翰逊是牛津大学校友，算是老熟人，同为保守党成员，不过这么多年来关系不是特别好，时有龃龉磕绊。

BBC政治事务记者海伦·凯特（Helen Catt）说，卡梅伦沉寂多年后重返媒体头版，而且是在脱欧僵局如此紧张的时刻，意味深长，对约翰逊来说则可能是件坏事。

卡梅伦在回忆录中斥责约翰逊在脱欧阵营扮演的角色，跟脱欧派同伴迈克尔·戈夫（Michael Gove） 两人的作为“令人惊诧”。

他重申，当初决定举行脱欧公投没有错，对现在的僵局和乱局则到“心痛”；如果再次公投有助于打破目前的僵局，那也不应该排除这种可能性。

“我觉得我们可以做到离开（欧盟）但还是朋友、邻居和伙伴。我们能达到那个地步，但我希望能快进到那一刻，因为（现状）令国家痛苦，看着也痛苦。”

谈到现任首相约翰逊，卡梅伦“希望他成功”，但他的策略和计划似乎有点南辕北辙。

卡梅伦认为不应该无协议脱欧，为此或许不该排除再次公投的可能性。

图片版权 Getty Images Image caption 卡梅伦曾在电话上直接让教育大臣戈夫别再长篇大论地乱发议论，专心做好本职工作。

很伤感情

在《泰晤士报》接受专访时，卡梅伦谈到脱欧这件事对他个人的打击之一，是伤害了他和朋友的友情，包括为此跟大学时代就是好友的戈夫交恶。

约翰逊和戈夫都是保守党要员，后来成了脱欧阵营的骨干。

回忆录中写到，戈夫不但加入了脱欧阵营，还公开批判卡梅伦和他的权贵小圈子都属于特权阶层，不懂民间疾苦，这让卡梅伦倍感错愕、痛心；戈夫不但“背叛”了老朋友，也背弃了自己的价值观。

卡梅伦说，他后来和戈夫也有过交谈，但不多；跟同样是牛津校友的约翰逊也有过一些交流，主要是发手机短信。

相比之下，与戈夫交谈更不容易，因为“迈克尔跟我曾经是很好的朋友”。

至于特蕾莎·梅，卡梅伦不吝赞誉之辞，还透露有一段时间跟梅短信来往频繁，吐苦水和倾听 -- 千辛万苦谈成个协议草案，结果被强硬分子投票否决，真的令人“抓狂、愤怒”，很多共同语言。

图片版权 Getty Images Image caption 卡梅伦的批评者认为保守党和政坛高层精英与普通民众隔离，与社会脱节，是英国陷入今天这种政治僵局乱局的根本原因之一。

对还是错？

卡梅伦回忆录部分节选内容和他跟《泰晤士报》的独家专访发表后招致不少批评。

《卫报》在“卡梅伦回忆录揭示的真正失败之处”大标题下发表了部分读者来信。

人们批评保守党的紧缩财政政策、权贵阶层与社会和民众脱节严重、脱欧公投决定完全错误，卡梅伦作为首相在脱欧问题上的失策。

利兹读者派伊认为，卡梅伦的败笔是对自己的职责理解错误。作为首相他应该就英国的欧盟成员资格对英国的利弊做出评估，而不是就脱欧举行全民公投。显然卡梅伦认为留在欧盟对英国有利。而举行公投就等于把保守党眼中的选民利益置于国家利益之上，他忘了首相的职责是组建政府为国家和民众的利益服务。他错在这里。

另一位读者认为卡梅伦错在误判形式，盲目乐观，事先既没有做好留欧宣传，也没有做最坏打算，一厢情愿地认为事情会按自己的愿望发展。

卡梅伦说，脱欧公投是“必须的”和“无可避免的”，有读者指出这里概念模糊，到底是对保守党还是对国家利益来说如此？在卡梅伦和代表特权阶层、权力顶层的人看来，两者也许就是同一回事？

类似这种基于阶级对立的观点较普遍，多年来一直贯穿英国政治生活和政策辩论。

图片版权 Getty Images Image caption 因为吸大麻，卡梅伦差点被伊顿公学开除

其他逸事

除了脱欧的曲折和恩怨，卡梅伦回忆录还透露了不少鲜为人知的事，解开了一些早年人们心里的疑惑。

为什么卡梅伦出生贵族却多年不参加贵族的传统活动 - 打猎？为什么后来又跟工党领袖科尔宾一起举起了猎枪？

他家有宜家（IKEA）家具，还是副首相克莱格帮他一起组装的。

在首相乡间别墅一次同僚家庭友谊足球赛时，约翰逊在场上误伤了自己的孩子。

在伊顿公学上学时曾偷吸大麻

卡梅伦坦陈，他16岁那年曾和两个朋友偷偷划船到泰晤士河中间一个小岛上吸大麻，在岛上“飘飘欲仙”地度过一个下午。

后拉来被叫到校长办公室，他又对安德森校长撒谎，说自己在学校只吸过一次毒，然后为了自圆其说不得不把“谎话编得越来越复杂”。

他差一点因此被开除，最后受到的惩罚是不许出校门一周，并罚款20英镑。

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跟妻子讨论同性婚姻问题

卡梅伦说，推动同性婚姻合法是他最感自豪的政绩之一。而这主要应该归功于妻子萨曼莎；是她说服了自己支持同性婚姻合法化。

他在回忆录中透露，他一度囿于琐细而无视大局 - 人们应该能够跟“自己爱的人”结婚。是妻子帮他意识到这一点，不再钻牛角尖。

当着女王的面爆粗口

卡梅伦小时候上的是贵族学校，在伯克郡Heatherdown Preparatory School。在那里他第一次见到女王，却在无意间说了脏话。

那是一次圣诞圣诗礼拜，他在诵经台上读圣经，结尾忘了说“感谢上帝”，当时就意识到这个错误，下意识地脱口而出爆了个粗口Oh, shit!

图片版权 PA Media Image caption 特蕾莎·梅曾在卡梅伦内阁担任内政大臣。据信她接任首相曾得到卡梅伦私下支持。

为什么不让戈夫当教育大臣

卡梅伦一直跟戈夫称兄道弟，说戈夫在大学里是个“充满热情和魅力的奇人”。

但是，做为教育大臣，戈夫喜欢长篇大论地说教，且自我陶醉，话题也是海阔天空，从伊斯兰极端主义到经济学，无所不包。卡梅伦在书中透露，戈夫经常性地超越职责范围口无遮拦，影响很不好。

以至于他有一次跟戈夫通电话，直接告诉戈夫，“把教育部管好就行了，别再对世间万物评头论足。”

图片版权 PA Media Image caption 2011年， 卡梅伦和时任伦敦市长约翰逊准备在网球场上比试一番

网球队比赛不让自己上场

卡梅伦在牛津大学读书的时候曾经当过网球队队长。当时他的领导才能就初露端倪。

一件事充分说明了这一点：他必须做一个艰难的决定，不让一名重要队员上场。这个队员就是他本人。

“事实上我的队友们水平都比我高得多，我往往不得不把自己留在场外。”

后来的事实证明，水平不及队友丝毫无损卡梅伦对网球的热爱。他是温布尔登贵宾席上的常客，也不时跟副首相克莱格来一场友谊赛，2011年还跟约翰逊较量过球艺。

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公投结果揭晓前后

脱欧公投揭晓前夕，卡梅伦耳朵里灌满了留欧票占多数的保证，开始筹划内阁改组，大臣任免事宜。他准备让约翰逊当国防大臣。

第二天起来，世道变了。他曾发誓不管公投结果如何，都会坚守岗位，那天早上食言了。

公投结果公布几个小时之后，卡梅伦宣布辞职。

他在回忆录里写道，自己和妻子“非常冷静”地做好了打开唐宁街10号大门去面对记者和镜头的准备。

实际上，萨曼莎当时情绪太不稳定，几乎无法自持，结果喝了杯杜松子酒才定了神，鼓起了勇气。那是早上8点10分。

那天上午，他们的儿子埃尔文原本要在学校参加一个关于人权的剧目表演，在其中饰演当首相的父亲。

据卡梅伦回忆录的记述，埃尔文那天跟老师说，为了父亲，他要照常参加演出；“他的表演让观众席上的家长们热泪盈眶，”卡梅伦写道。

埃尔文作为首相的儿子什么感受？书里有一个细节：他说，别人来跟我交朋友，跟我说话，就因为我是首相的儿子。

卡梅伦夫妇有一个儿子几年前因罕见的神经系统疾病不治身亡，全家悲恸之情在书中读来令人心里切切。

哦，还有，卡梅伦辞职后，约翰逊给他发了个手机短信，说卡梅伦当首相6年，“我绝不会干那么长时间”。