英国巨型稻草狗雕塑被烧毁 制作者称不再重建

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一个由稻草做成的巨型狗雕塑在一场意外火灾中被摧毁。由于担心再次被人纵火，相关单位宣布不会再重建雕塑。

这只巨型稻草狗是英国贝德福德郡举办的稻草雕塑比赛的一个参赛产品，它摆放在斯坦布里奇（Stanbridge）的一个农场中。

“莱顿·巴兹尔德青年农夫”（Leighton Buzzard）团队花了四个小时制作完成这个雕塑。

雕塑比赛主席米奇（Callum Michie）表示，该组织因为这起火灾意外而“震惊不已”、“士气低落”，同时损失2400英镑。米奇表示，他也担心如果重建雕塑，意外会“再次发生”。

图片版权 Oliver Way Image caption 作品付之一炬。

据当地媒体报道，这个名为“贝礼”（Bailey）的雕塑是为了参加雕塑竞赛而建，同时也是为了欢迎新成员的加入。

这座长33英尺、宽13英尺的巨型雕塑放在米奇的农场里。米奇说，最后一次看到雕塑是在上周日。但他妹妹周一打电话给他，告诉他雕塑已“不见了”。

米奇说不会重建，并说：“我担心他们（纵火者）会再次光临，事情会重演。”

图片版权 Glenn Michie Image caption 这个雕塑品是模仿米奇先生手上的爱犬做成。

干草捆价值约400英镑，置放雕塑的拖车价值约2000英镑。米奇希望这笔费用将由保险公司承担。他说，该组织仍然可以“继续赢得”比赛，因为他们会将这些作品的照片提交给评委。

对于那些对火灾负有责任的人，他补充说：“如果你感到无聊并且没有任何事可做，请加入我们的比赛中，因为你会获得更多的乐趣，而不是纵火烧毁作品。”

英国贝德福德郡当地警方称，他们知道纵火事件，并呼吁知情民众提供有关线索，与警方取得联系。