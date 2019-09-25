中国官媒香港示威报道被指涉偏颇，遭英国监管机构调查

图片版权 Getty Images Image caption 英国通讯管理局Ofcom

中国中央广播电视总台旗下的中国国际电视台（CGTN）被质疑有关香港抗议示威的新闻报道偏颇，英国通讯管理局（Ofcom）正在调查该台相关报道是否违规。

英国通讯管理局为英国监管广播、电讯和邮政的管理机构。该局周一（9月23日）宣布，将针对CGTN在8月及9月有关香港示威的报道展开四项新的调查，以研究该台是否触犯“公平报道”的守则。

此次调查是CGTN在监管上遭遇的最新挫败。较早前，英国通讯管理局已经因为CGTN播放被迫认罪画面，就私隐、公平性等问题展开四项调查。加上新增的四项，CGTN 如今面临共八项调查。

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威浪潮持续已超过三个月

据英国《卫报》消息，英国通讯管理局一名发言人证实，这一次对CGTN的调查是在局方内部例行监管后决定启动的，而非为回应公众投诉。

英国通讯管理局表示，正在调查的新闻节目分别于8月11日下午5点，8月26日上午8点，8月31日上午8点以及今年9月2日下午5点播出。

上午8点和下午5点的时间段播出的节目是《今日世界》，CGTN将该节目描述为其主要的滚动新闻服务，内容包括突发新闻、持续追踪和深入报道。

英国通讯管理局发言人表示，他们正在调查上述节目是否违反了规定：新闻必须以公正的方式呈现。

根据英国通讯管理局的广播条例，“任何形式的新闻，都必须准确地报道，并以公正的方式呈现。”

香港示威浪潮持续，目前已超过三个月，CGTN 对示威运动的报道内容与中国其他官方媒体基本保持口径一致，CGTN早前曾批评BBC报道香港抗议活动时带有偏见。

CGTN去年在伦敦西区的奇西克公园设立其欧洲总部，并且在英国积极招聘几百名员工，其中不乏从天空电视台和BBC等媒体高薪“挖角”的员工。

不过，《卫报》指出，CGTN目前在英国吸引的观众数量非常有限，其节目只在天空电视台（Sky）, 维珍传媒（Virgin Media）和自由卫星（Freesat）等收费电视台播出。

《卫报》上周还报道，英国通讯管理局前董事会成员尼克‧波拉德（Nick Pollard）因担忧该媒体报道香港事件角度偏颇，向CGTN辞去了顾问一职，以示抗议。

图片版权 Getty Images Image caption 这不是CGTN第一次遭到英国通讯管理局Ofcom调查

在此之前，CGTN因播放英国侦探韩飞龙（Peter Humphrey）被迫认罪的电视画面，被其投诉而遭到英国通讯管理局的调查。

2014年，韩飞龙和妻子虞英曾在中国被判刑，罪名为非法获取中国公民的私人记录，并将信息出售给英国医药制造商葛兰素史克（GSK）。此案被认为对英国制药巨头葛兰素史克在华贿赂调查至关重要。2015年6月，夫妇二人在减刑后被中国驱逐出境。

韩飞龙于去年11月向英国通讯管理局提交投诉，他认为CGTN在全球范围播出其被迫认罪画面，令中国和全球公众对他和妻子产生偏见，导致随后对他的审判有失公允。

英国通讯管理局在今年5月展开了对CGTN的正式调查，调查结果可能导致CGTN被罚款，或吊销其在英国的广播牌照。

今年7月，英国通讯管理局以违反公正报道为由向俄罗斯英语电视频道《今日俄罗斯》课以20万英镑的罚款，通讯管理局指《今日俄罗斯》在去年俄罗斯双面间谍险遭毒杀后的6星期内的7次报道违反了英国的广播规定。

大部分英国家庭能够通过卫星频道收看《今日俄罗斯》的节目，但是该频道的观众规模较小，每周的观众为33万。尽管如此，许多英国政客对该频道在诸如俄英争议的问题上混淆视听公开表示担忧。

《今日俄罗斯》对罚款提出申诉，说英国通讯管理局的罚款不恰当，也不合比例。俄罗斯政府也针锋相对采取了报复行动，对BBC的俄语广播发起了调查，引发了一场“外交媒体战”。