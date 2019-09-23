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世界上第一家旅行社、有178年历史的英国托马斯库克（Thomas Cook，中国分公司名为“托迈酷客”）最后时刻的挽救行动谈判失败，宣告倒闭。

英国民航管理局（CAA）表示，这家旅行社已经“即时停止交易”。

托马斯库克的首席执行官方科豪森（Peter Fankhauser）表示，这是一件令人极度遗憾的事。

这家旅行社的倒闭在全世界范围内影响2.2万人就业职位，其中在英国就有9000个。

另一方面，这一消息还导致目前在海外的15万英国旅客须撤回英国，这是英国在和平年代最大规模的撤侨行动。

英国交通大臣格兰特·沙普斯（Grant Shapps）表示，公司倒闭对于公司上下和海外旅游者来说都是“非常令人伤心的消息”。

沙普斯已经宣布，英国政府和民航管理局已租用数十架专机，免费将托马斯库克的旅客送回国。

他表示，将英国的海外旅客带回国将是一项“庞大”的任务，敦促旅游者“体谅工作人员”。

这次代号为“马克霍恩行动”（Operation Matterhorn）的大规模撤侨，目的是要将目前所有通过托马斯库克公司出行的旅客带回英国。

在周日（9月22日），空无一人的专机已经开始从英国出发，最快从周一就会开始将旅客运送回国。

英国交通部表示，所有此前通过托马斯库克预订在未来两周回国的英国旅客将会在尽量接近原定返回日期的日子被送回国。他们将乘坐免费的特别航班或者不额外增加费用地安排到另一个航班。

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