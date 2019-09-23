图片版权 NEWS SYNDICATION Image caption 安德鲁王子一再努力撇清自己同爱泼斯坦性丑闻的关系，但似乎很难摆脱有关的性侵指控丑闻。

自称17岁时与英国女王次子安德鲁王子曾有过性关系的女子首次具体描述了当时的情形。

在美国全国广播公司（NBC）的采访节目中， 弗吉妮娅·尤弗里（Virginia Giuffre）讲述了她被“贩运”给在伦敦的安德鲁王子的经历。她形容安德鲁王子是“施虐者”和“参加者”。

弗吉妮娅·尤弗里说，她在2001年被带到伦敦的夜总会——她当时的名字是弗吉妮娅·罗伯茨。她说，被判性侵罪在今年早些时候自杀的美国富翁杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）和他的朋友吉丝莲·麦斯威尔(Ghislaine Maxwell)将她带到那里。

吉丝莲·麦斯威尔是多年前在自己的游艇“吉丝莲女士”号神秘溺水身亡的英国媒体大亨罗伯特·麦斯威尔的女儿。那艘游艇就是罗伯特以其爱女命名的。

弗吉妮娅·尤弗里说，吉丝莲告诉她安德鲁王子要回到那所房子，“我希望你跟他也做你和杰弗里·爱泼斯坦做的事情”。

图片版权 VIRGINIA ROBERTS Image caption 左起：安德鲁王子，弗吉妮娅·尤弗里和吉丝莲·麦斯威尔 （资料照片）

白金汉宫之前已经发表声明说，有关安德鲁的指称“虚假”并且“没有根据”。吉丝莲·麦斯威尔女士也否认自己有任何不当行为。

担心俄罗斯掌握黑材料

英国情报机构军情六处负责人担心俄罗斯可能掌握了关于安德鲁王子和爱泼斯坦相关的丑闻材料。《星期天泰晤士报》报道，军情六处担心，美国佛罗里达州前警官接触过调查爱泼斯坦儿童性虐的材料，这位警官后来去了俄罗斯。

美国前警官可能掌握有关英国王室成员性丑闻资料的报道最初来自《纽约邮报》。该报上周六（9月21日）报道说，军情六处负责人担心安德鲁王子同爱泼斯坦17岁的"性奴"弗吉妮娅·罗伯茨幽会的证据被俄罗斯掌握。

这位佛罗里达棕榈滩前警官约翰·杜根(John Dougan)可能掌握的材料令情况更加错综复杂。安德鲁王子一再努力撇清自己同爱泼斯坦性丑闻的关系，但似乎很难摆脱有关的性侵指控丑闻。

图片版权 Twitter Image caption 俄罗斯在伦敦大使馆在推特转发了英国媒体的报道，图为佛罗里达棕榈滩前警官约翰·杜根(John Dougan)，现在在俄罗斯得到庇护

59岁的安德鲁王子是英女王伊丽莎白二世的第三个孩子，出生时是王位的第二顺位继任人。之前美国有律师要求废黜安德鲁王子的王室成员地位，理由是他是爱泼斯坦性交易贩运案件中的一个主要证人。

英国媒体报道，熟悉王室事务的专家说，安德鲁王子在女王的子女中最受女王宠爱。BBC前王室事务记者迈克尔·科尔说，安德鲁涉及爱泼斯坦性丑闻的性质非常严重，“王子和白金汉宫将会受到更多损害”。

流亡俄罗斯的美国警官

约翰·杜根在2016年流亡莫斯科寻求政治庇护。他曾在2005年在佛罗里达州任警官，那年他们开始调查爱泼斯坦性侵儿童案件。爱泼斯坦在棕榈滩有一所大宅。

Image caption 英国的俄罗斯观察家说，过去苏联的秘密警察机构“克格勃”把可以用来讹诈政客和商人的丑闻的有害信息称作Kompromat。图为“克格勃”总部卢比扬卡大楼

《纽约邮报》报道说，约翰·杜根在2012年以前一直经营一个爆料网站，对其从前的警察同事发出关于腐败、法西斯、甚至性侵儿童的各种指控。在其指称遭到投诉、美国联邦调查局要介入调查时，约翰·杜根飞离美国，经过多伦多到达莫斯科。

在安德鲁王子同弗吉妮娅·罗伯茨进行了所谓“幽会”过后20年，“安全部门的消息人士”透露军情六处担心约翰·杜根仍然握有安德鲁王子和爱泼斯坦性丑闻的材料。

在英国的俄罗斯观察家说，过去苏联的秘密警察机构“克格勃”把可以用来讹诈政客和商人的丑闻等有害信息称作Kompromat。在特朗普当选总统后“通俄”指称闹得沸沸扬扬的时候，《纽约时报》报道说，收集政界和商界对手的有害资料是俄罗斯政治文化的一个特征。

根据《卫报》报道，英国工党议员克里斯·布赖恩特（Chris Bryant）曾经说俄罗斯政府曾收集英国资深保守党成员的丑闻资料，包括现在已经是首相的约翰逊在内的一些人都成为他们的目标。

英国《星期天泰晤士报》做出上述报道后，俄罗斯驻伦敦使馆在推特上转发并解读该报道说：某些事俄罗斯（也许）知情，但英国不许公众了解真相。