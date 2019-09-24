图片版权 EPA Image caption 英国最高法院大法官黑尔宣布裁决：首相约翰逊暂停议会的做法"不合法"。

英国最高法院周二（9月24日）裁决，首相鲍里斯·约翰逊暂停议会五星期的举措“不合法”。

经首相约翰逊提议、英国女王批准， 英国议会罕见地被暂停五个星期，从而使议会在10月31日脱离欧盟最后期限之前，丧失关键的讨论和决策时间。

约翰逊政府说，选择暂停议会，是因为约翰逊在7月底刚刚出任首相，现政府需要制定新计划和议程。

但是，英国最高法院裁决，让议会无法“尽职责”是错误的。

英国最高法庭大法官黑尔（Lady Hale）在宣布裁决时表示，(暂停议会)的举措“给民主基础带来的影响极大”。

黑尔说，11位法官一致认定，暂停议会的决定“无效”，下院议长和上议院将决定下一步行动。

图片版权 Getty Images Image caption 英国首相约翰逊

各方反应

首相约翰逊表示“非常不同意”法院判决，但是会尊重法院判决。

他在纽约的一次演讲中表示，他“不会因此受到阻吓”，并将继续推进“令人振奋且充满活力的国内议事日程"，因此i他需要女王的讲话。

首相府消息来源说，最高法院“干预政治事务，犯了一个严重错误。”最高法院“明确表示其依据与议会在脱欧问题上的争议以及时间表有关。”

首相约翰逊表示，这是一个“不寻常的判决”。他强调，“我不认为这是一个正确的裁决。休闲议会的做法已经使用了几百年，没有受到这样的挑战。”

他指出，“现在有许多人就是不想让英国脱离欧盟。我们议会拒绝休闲，又不想举行大选。我认为我们现在必须向前推进。”

约翰逊表示，“议会和法院出这样的事情，使达成协议变得更加不容易”，但是他再次强调英国将于10月31日脱离欧盟。

一批议员要求首相辞职，一些议员表示如果首相不主动辞职，他们会迫使他下台。

下院议长伯考表示，欢迎最高法院的裁决，他说，议会必须“立刻复会”，他将迅速和各党领袖商”。稍后伯考宣布，议会下院将于明天（周三）早复会。

英国主要反对党工党领袖科尔宾向首相约翰逊喊话：“听命于法律吧！把无协议脱欧的想法彻底放下，选出一个尊重民主的政府！”

伦敦市长萨迪克·汗表示，约翰逊在休闭议会的原由问题上“误导了英国公众、英国议会、英国女王和英国法庭”。

首相约翰逊决定休闭议会五周后，英国著名的留欧派活动人士吉娜·米勒向最高法院提交申请，要求对首相的决定展开司法复核。

图片版权 PA Media Image caption 英国著名留欧派活动人士吉娜·米勒在最高法庭宣判后发表讲话，称赞这是法制和民主的胜利。

分析：“既成损害、覆水难收”

BBC法律事务记者科尔曼（Clive Coleman）

此案的判决结果是“法律、宪法、政治炸药”。

需要深吸一口气考虑一下，英国最高法院裁决：在国家面临危机时刻，首相举措不合法。

虽然法庭并没有明说约翰逊阻止、干扰议会审查（政府行为）动机不纯，但是，既成损害、覆水难收。法庭认定他的举措非法，他在没有任何法律依据的情况下阻止议会尽职责。

法庭还推翻了约翰逊给女王提出的（暂停议会）的建议以及枢密院正式暂停议会的决定。

这就意味着，议会其实从未休会。我们可以推断，现在议员可以自由进入议会。

这是一个最为戏剧化的例子：独立法官、通过司法审查机制，阻止政府随意行事，因为政府的举措不合法。

不管你权势多大，就算你是首相，也不能凌驾于法律之上。

前所未有，非凡突破。今天高等法院裁决的宪法、政治重要意义难以估量。

图片版权 CHRIS JACKSON Image caption 英国女王

什么是休闭议会？

英国政治中有个专门的术语"休闭议会"（proroguing）。休闭议会不需要议员投票决定，因为决定权在君主手中，只要首相提出要求或建议，君主就会同意。

因此，约翰逊作为首相，有权要求女王关闭议会。

英国议会正常情况下每年会短暂休闭——通常在4月或5月。

此次休闭议会为什么争议巨大？

根据现有法案，英国将于10月31日离开欧盟。

议会停摆，议员们也就不能开展各项工作，包括举行对政府的不信任投票。

因此，休闭议会不仅削弱了民选议会在脱欧如此重大决策过程中的作用，而且同样也会增加为无协议脱欧作准备的难度。批评者说，休闭议会大幅度削减了议会对政府的制肘力度。

此外，从理论上来讲，这也可能让女王直接卷入由于脱欧引发的政治风暴。