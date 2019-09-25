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“他对（政治）程序已经完全失控。”

这是一位现任英国内阁官员对首相约翰逊（庄汉生）目前状况的总结。

约翰逊日前被迫提前结束纽约行程回国，等待周三（25日）议会复会。

按常理推断，他很可能在议会首相问答时段面对挥舞最高法院判决书的反对党围攻。英国最高法院早间判决约翰逊暂停议会不合法。

反对党已公开要求约翰逊辞职。大批议员在脱欧问题上向议会呈交了质询政府提问。对英国政府来说，行政决定被最高法院认定不合法总归是十分难堪的。

从目前状况看，唐宁街十号似乎除了硬着头皮坚持下去之外还没有别的意向。

硬着头皮坚持

英国首相府还很可能通过公关手段反击，试图在公众间打造一个坚持兑现脱欧诺言的首相，奋力与反脱欧精英统治阶层斗争的形象。此举既可吸引大量脱欧支持者，也可吸引民间很多对政治僵局感到厌倦和无奈的选民。

支持脱欧的英国议会下院领袖利斯莫格（Jacob Rees-Mogg）周二晚上透露，他的同仁们都私下指称最高法院的判决是“宪法政变”。

另有一位英国内阁大臣告诉BBC说：“法官开始决定政治方向，太有趣了。”

没错，另一位资深保守党人士也直接表述了对法院判决的看法：“现在（局面）就是普通民众与精英统治阶层的对决”。

当然，并非每一个保守党员都同意上述看法，反对党和民意更未必尽然。有一点是肯定的，那就是多数议员希望绑住这位执意脱欧首相的手脚，使其希望落空。

决心和定力

政治博弈最终起决定性作用的很可能是看哪一方的决心和定力更大。

话虽如此，最高法院的判决还是有分量的。不管不顾向前冲并非执政的正道。争议不休也无法达成脱欧协议或找到突破乱局的出路。

尽管反对派目前连大选都不让举行，但约翰逊首相政治走钢丝的终极考验估计还是迟早会到来的大选。届时，英国的选民将通过投票箱对眼下乱局作出最终的裁决。