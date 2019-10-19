英国脱欧：英国议会是否批准新的脱欧协议有悬念

图片版权 UK Parliament/Jessica Taylor Image caption 英国议会10月19日就脱欧 协议投票表决。

英国议会10月19日星期六就脱离欧盟协议举行辩论并投票表决。这是37年来第一次在周六举行这样的关键投票。

英国首相约翰逊周四表示，英国已经与欧盟就脱欧协议达成一致。

目前英国议会能否批准这一协议是一大悬念。仍有诸多不确定因素在左右投票结果。

图片版权 Getty Images Image caption 约翰逊和容克都敦促各自的议会支持这项新协议。

达成协议

约翰逊周四（10月17日）发推文表示：“我们达成了一项伟大的新协议，收回了控制权——现在议会应该在周六通过脱欧协议，这样我们就可以把精力转移到其他优先事项上，比如生活成本、国民健康保险制度、暴力犯罪和改善我们的环境上。”

同时，约翰逊称，这份新协议可以确保英国不受干扰地收回对法律、边界、货币和贸易的控制，并在自由贸易和友好合作的基础上与欧盟建立新的关系。

此前，英国与欧盟双方一直在加班加点努力敲定最后协议文本，但是这一法律文本仍然需要双方议会批准。

约翰逊还说，他对议会本周通过这一协议感到“很有信心”。

但在英国，北爱尔兰民主统一党（DUP）已经表示，仍然对协议文本存在怀疑。该党稍早发表声明表示不支持这项协议草案。对于首相约翰逊宣布协议敲定的消息，DUP仍称将坚持原有立场。

英国最大反对党工党领袖科尔宾表示，新协议比前首相特蕾莎·梅提出的协议文本“更差”，应该被议员否决。

BBC政治事务总编昆斯伯格分析说，唐宁街首相府对此早有预料，但约翰逊的想法是，与其无为，不如尝试和冒险。

“（约翰逊）首相或许整个职业生涯都在赌，但这可能是他最严重的赌注。”

“公平，平衡的协议”

你的器材不支持播放多媒体材料 欧盟委员会主席容克表示，这一协议提供了“确定性”（英语原声）

欧盟委员会主席容克表示，这是一项“公平，平衡的协议”。

容克和约翰逊都敦促各自的议会支持这项新协议。

来自欧盟28个成员国的领导人当地时间17日下午开始在布鲁塞尔召开为期两天的欧盟峰会。容克建议各国领导人在峰会上支持这份协议。

英国首相发言人表示，议会计划周六（19日）对新的脱欧协议进行表决。

根据欧盟随后发表的声明，容克表示新协议可保障爱尔兰岛的和平与稳定，并充分保证欧盟的单一市场。

北爱尔兰地区与爱尔兰共国边界问题是“脱欧”谈判关键难点之一。前首相特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议今年1月和3月3次遭英国议会否决，主要原因就是其中涉及边界问题的“备份安排”遭到包括执政的保守党及盟党议员在内的多数议员反对。

新协议在边界问题上采取了欧英双方均能接受的复杂变通安排。一方面，北爱地区将作为英国关税领土的一部分，与英国其他地区同步退出欧盟关税同盟。另一方面，北爱尔兰地区与爱尔兰的边界不设海关口岸，货物边检将在运送货物的港口进行。同时，货物凡进入北爱尔兰地区仍将遵循欧盟各项检查标准。

“决战在即”

BBC政治事务记者史密斯：

约翰逊将协议草案带回（英国）议会，等着他的将是一场决战。

许多议员不满意，约翰逊让议会匆忙投票，他们还没时间仔细研究（协议）文本，不清楚到底是在投什么票。

另外一场战役是，我们已经获悉，越来越多的工党议员支持所谓的“确认性公投”，意思是，只有在脱欧协议通过全民公投之后他们才会支持。

另外一点，消息人士告诉我，除非有获胜把握，否则约翰逊不会让议会就新协议文本投票表决。

这样看来，我们即将看到的，将是一场巨大的决战！

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最后期限

此前一天，当地时间10月16日，欧洲理事会主席图斯克就曾对媒体表示，英国脱欧协议有望在10月17日获得欧盟批准。

DUP领导人说，与英国政府的讨论正在“进行中”，但“不能支持当前协议在关税和同意书方面的建议，在增值税问题上也缺乏清晰度”。

由于约翰逊的保守党在议会不占多数，因此，如果他的新协议要在10月31日最后期限之前获得议会的批准，DUP的支持就显得至关重要。

英国女王伊丽莎白二世10月14日在议会发表演讲时表示，政府的首要任务是确保英国在10月31日脱离欧盟。

Image caption 首相约翰逊和工党领袖科尔宾在议会辩论

由于担心约翰逊在未达成协议的情况下脱欧，英国已经议会通过一项防止无协议脱欧的法案。

这份法案规定，最迟到10月19日，如果议会没有投票通过任何与欧盟达成的协议，或同意无协议脱欧，首相约翰逊必须向布鲁塞尔（欧盟总部）请求将英国脱离欧盟的最后期限再次延长，从10月31日延长到2020年1月31日。