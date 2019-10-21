英国脱欧：欧盟有戏看 英国无航图

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班主任收到小男生送来的家长申请信，请求考虑让孩子留级。信还没看完，班主任又收到小男生自己签字的申请信，请求不要考虑让他留级，不留不留就不留！

如果用班主任代表欧盟，家长代表英国议会，小男生代表英国首相约翰逊，留级申请代表延期脱欧，这个虚拟故事就活脱脱的诠释了星期六（10月19日）在伦敦威斯敏斯特大厦（英国议会）里上演的真人秀。

英国议会上月通过的《防止无协议脱欧法》规定，最迟到10月19日23点前，如果议会没有投票通过任何与欧盟达成的协议，或同意无协议脱欧，首相约翰逊必须向布鲁塞尔（欧盟总部）请求将英国脱离欧盟的最后期限再次延长，从10月31日延长到2020年1月31日。

约翰逊一再信誓旦旦地称，他“宁愿死在沟里”，也不会去向欧盟乞求延期脱欧，把话说绝了。就在已经到了“沟边上”，离最后大限不到48小时了，约翰逊奇迹般的与欧盟“取得突破”，挥舞着与欧盟达成的新协议回到伦敦，要求议会进行“超级星期六”紧急辩论，赶在最后期限前就他拿回来的协议进行投票表决。

图片版权 Getty Images/AFP Image caption 约翰逊把19日的议会辩论冠以"超级星期六"，也不算夸大。毕竟，投票结果将对英国的未来有重大深远的影响。

超级（可笑）星期六

英国议会星期六是休会的。上一次破例在星期六进行紧急议会辩论，是近40年前福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）冲突爆发，讨论英国是否出兵跟阿根廷干一仗。约翰逊把19日的议会投票冠以“超级星期六”，也不算夸大。毕竟，投票结果将对英国的未来有重大深远的影响。

一通辩论后，票是投了，但不是约翰逊拿回来的脱欧协议，而是反对派提出的一项延迟投票的修正案。修正案以322比306票获得通过，约翰逊虎口拔牙拿回来的协议被晾在一边，“超级星期六”变成了超级可笑的星期六。

毕竟，谈了近40个月的脱欧，最后一刻拿回来的协议，只给议员们4个小时辩论，连通读一遍都来不及。议员们要求延期投票，就草案按照立法程序先通过一读二读三读，好好研究研究新协议文本，也在情理之中。

但政府说，这是议会阻挠实现英国人民脱欧意愿的最新伎俩而已。约翰逊首相发誓，他不会向欧盟申请延期，他仍然坚信能够在10月31日前带领英国脱离欧盟。

图片版权 Reuters Image caption 离最后大限不到48小时了，约翰逊奇迹般的与欧盟"取得突破"达成新协议。

约翰逊两封信

然而，10月19日23点的最后期限是有法律效力的。如果约翰逊拒绝发申请信，就是违法。约翰逊真的甘当“脱欧烈士”以身试法吗？

就在19日晚最后一刻，欧盟委员会主席图斯克收到了一封英国政府申请延期脱欧的影印件，没有人在影印件上签名。

紧接着，图斯克收到了第二封信，这一封是约翰逊亲笔签名的。第二封信要求欧盟不要理会第一封信，约翰逊请求欧盟不要考虑同意延期脱欧。

怎么会出现这样的荒唐局面？这里需要再提一笔我在英国脱欧：“死在沟里”与“脱欧烈士”之间的首相约翰逊一文中提到的一个细节。

《防止无协议脱欧法》中特别明确，必须是约翰逊本人亲自写信向欧盟要求延期，而且请求信的具体行文都已经写在法案里，现成的公函文本。约翰逊拉不下脸来自己写信没关系，只需签上自己的名字就是了。

反对派在法案中设计的这么具体，就是要做到滴水不漏，把约翰逊逼到死角，防止他金蝉脱壳。但约翰逊居然把公函文本复印下来发给了欧盟，然后自己写信向欧盟提出相反的要求。

图片版权 DOWNING STREET Image caption 约翰逊亲笔签字的第二份公函。

媒体立刻送给约翰逊一个新绰号“Johnson two letters”（“约翰逊信两封”）反对党议员斥责约翰逊的行为“像个5岁的孩子”，应了我文章开头打的比方。

Image caption 星期一（10月21日），约翰逊政府再次要求议会就他的脱欧新协议进行投票，但投票议程被议会议长约翰·伯科拒绝。

欧盟壁上观

英国议会里上演的“超级星期六”肥皂剧，让欧盟看得眼晕。约翰逊自打嘴巴的两封信，让欧盟感到尴尬。

星期六英国议会修正案投票结果出来后，欧盟只发表了一个简短声明，没说考虑同意脱欧延期，也没说不考虑，只是表示等待英国政府的进一步澄清。

英国政府自己也是一头雾水呢。星期一（10月21日），约翰逊政府再次要求议会就他的新协议进行投票，但投票议程被议会议长约翰·伯科拒绝，理由是新的投票要求从形式到内容都与上周六的投票要求没有区别，要求再次投票只能造成“重复和混乱”，因此再次投票是浪费议会辩论时间。伯科也曾以同样的理由拒绝前首相特里莎·梅的一再投票要求。

无疑，议长的决定会被脱欧派当作“议会一再企图阻挠脱欧”的最新证据。在约翰逊政府与议会的角力有个结果前，欧盟只能做壁上观。

在等待英国脱欧肥皂剧下一集开演之前，有必要破解围绕英国脱欧的两个神话：

神话之一：10月31日搞定脱欧。英国政府1亿4千万英镑的脱欧专款，普通百姓能看得见的效果是从电视屏幕到高速公路显示屏上打出的提醒英国人做好脱欧准备的广告标语。其中最响亮的一句口号是Get Brexit Done! “搞定脱欧”！9月份的保守党年会上，“搞定脱欧”正是大会的主题。

约翰逊振臂一呼，“不脱欧，毋宁死”，10月31日脱离欧盟一天也不再拖延。过了31号，英国就开启了一个摆脱欧盟“枷锁”的自由新天地，约翰逊实践诺言，把脱欧“搞定了”！

事实是，即便是在10月31日通过了与欧盟达成的《脱欧协议》（the Withdrawal Agreement）英国脱欧才算正式开始，根本谈不上“搞定”。

再打个比方。这就好比两口子闹离婚，《脱欧协议》就是双方同意离婚的意向书。至于房产家具怎么分割，爱犬宠猫跟谁过，官司还没开始打呢！

双方未来的贸易关系的谈判比脱欧程序谈判将更艰巨复杂。脱欧派最响亮的脱欧理由是英国可以“摆脱欧盟枷锁，收回掌控权”。事实是，如果想与欧盟达成自由贸易协定，从生产规则到劳工权益都要受欧盟现行法规的制约。脱欧程序开始后，进入过渡期。如果在2020年底的过渡期到期时，双方仍未能达成自由贸易协定，最终的结局仍然是英国无协议脱欧。

Image caption 就在周六议会里辩论吵成一锅粥的时候，议会大厦外，超过100万人拥上伦敦街头，要求二次公投。

神话之二：2016年英国脱欧公投是英国历史上最大一次公民行使民主权利的活动，公投结果体现了英国人民的意愿。首先，1992年的英国大选，尽管英国当时的人口比现在小十分之一，但参加投票的人数仍超过2016年公投的人数，所以“最大一次公民行使民主权利的活动”的声称本身就是不正确的。

这是抬杠。更重要的是，2016年公投结果，约52%支持脱欧，约48%反对，两者相差只有4个百分点左右。17000000万人选择脱欧是“人民的意愿”，反对脱欧的16400000万人呢？他们就不是“人民”吗？他们的意愿就等于零吗？

关乎这样一个将影响英国子孙后代的重大决定，正如诸多宪法专家指出的那样，公投在设计上就不应该只是简单多数通过，而是应对多数有一个百分比的最低限制，比如要达到60%的人支持或反对才是有效多数。没有设这样一个公投底线，可以说是执政党和反对党共同的政治智慧和政治责任的缺失。

就在周六议会里辩论吵成一锅粥的时候，议会大厦外，超过100万人拥上伦敦街头，要求二次公投。上街游行的人中，改变初衷，从支持脱欧变成反对脱欧的也不乏其人。

3年的脱欧争吵，也是对人民的一个教育过程。在英国，买个洗衣机还可以有14天的法定冷却期呢，冷却期里改变主意不想要了，退货不需要任何理由。对这样一个关乎国计民生的“二战以来最重要的历史决定”，三思而行，把最后协议交给人民再次投票确认，难道不也是民主精神的体现？

行文至此，看到英国政府同意按常规走立法程序，将新协议提交议会一读。无论约翰逊的新协议最终获得议会通过或遭议会否决，只有一点是肯定而明确的：英国的脱欧之船将驶入“无海图的水域”（uncharted waters），前途未卜。