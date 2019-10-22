英国脱欧：议会表决通过脱欧协议但否决时间表

英国首相约翰逊的脱欧法案终于在议会表决中成功过关。但是脱欧时间表被否决。约翰逊是否寻求提前大选？

下议院以322对308票的结果否决了约翰逊提出的《脱欧执行法案》快速通道时间表，该法案是实施上周在布鲁塞尔达成的脱欧协议的关键。

此前，约翰逊在另一个动议上以329对299票赢得了胜利，议员们投票支持脱欧协议的基本原则。

但是约翰逊要求3天完成立法程序的动议引发议员们强烈不满。

稍早，首相约翰逊警告说，如果议会否决这项计划以及欧盟批准延长10月31日脱欧最后期限，他将寻求提前举行大选。

暂停立法程序

投票表决后，约翰逊向议会表示，他将“暂停”议会立法程序，等待欧盟“表明意向”。

欧盟委员会发言人表示，“（欧盟委员会）注意到今晚的投票表决结果，期待英国政府告知我们下一步如何走。”

约翰逊向议会表示，他对议员们投票支持推迟脱欧立法程序“感到失望”。他说，英国现在面临“进一步的不确定性”。

但是他强调会继续坚持10月底脱欧的既定政策。他说，“不管采取什么方式，我们将根据议会刚刚通过的这项法案实现脱欧。

同时，约翰逊表示，“政府将采取负责任的程序，加快为无协议脱欧做好准备”。

图片版权 Getty Images Image caption 英国议会大厦外面聚集大量示威民众，强烈反对脱欧。

反对党表态

英国最大反对党工党领袖科尔宾表示，约翰逊是“自找倒霉”。但是他提出愿意与首相商讨一个“合理的”时间表，以便让脱欧法案在议会过关。

苏格兰民族党党魁布莱克福德表示，这是首相遭受的“另一个令人耻辱的失败”。他说，“议员们已经向首相明确表态，他的做法令人无法接受”。

自由民主党领导人斯温森呼吁约翰逊“以政治家的风度来替代边缘政策”，争取欧盟批准推迟脱欧。

首相约翰逊上周与欧盟领导人达成脱欧协议，但是他反复强调，不管是否达成协议，英国将在10月底实现脱欧。

政府周一晚间发表了脱欧协议法案文本。约翰逊敦促议员们支持3天时间表动议，争取在10月底之前完成脱欧协议的立法程序。

图片版权 AFP Image caption 约翰逊向议会表示，他对议员们投票支持推迟脱欧立法程序"感到失望"。他说，英国现在面临"进一步的不确定性"。

寻求提前大选

约翰逊向议会表示，如果议会决定一切都推迟到明年1月或者更长时间，他将寻求提前举行大选。但是如果欧盟同意短时间推迟脱欧，约翰逊没有明确表态政府将会采取什么行动。

约翰逊在周二早些时候发表讲话称，如果议会和欧盟将脱欧时间推迟到明年1月31日，那么他将别无选择，只能完全放弃脱欧法案，寻求提前举行大选，时间可能在圣诞节之前。