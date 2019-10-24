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现在英国议员们已经拒绝政府提出的3天完成立法程序的动议，脱欧协议正式处于“生死边缘”。如果欧盟确认将英国脱欧日期延迟到2020年新年，英国首相约翰逊表示将寻求提前大选。

大选究竟会提前到什么时候举行？约翰逊为什么要提前举行大选？

约翰逊为什么要提前大选？

正常情况下，下次选举要到2022年才会举行。但约翰逊希望提前举行选举，以恢复保守党在下议院的多数席位。

目前，如果每个反对派议员投票反对政府，政府将输掉45票。

约翰逊呼吁提前举行大选会带来风险，但他希望打破政治僵局以顺利实现脱欧。

大选最快在何时进行？

从宣布大选开始到正式投票日之间，至少要有5周的间隔，因为法律要求议会在大选前25个工作日解散。

议会解散后，政客们不再是议员。如果他们想寻求连任，要再参与竞选活动。

传统上，英国大选在星期四举行。因此，如果在10月24日星期四之前触发选举，那么最早的投票日期可能是11月28日的星期四。

图片版权 Getty Images Image caption 九月份，首相两次挑战议员想举行大选但两次均被否决。

为什么还没有举行选举？

九月份，首相两次挑战议员想举行大选，但两次均被否决。

约翰逊一个人不能决定举行提前大选。他需要获得三分之二议员的支持，即至少434票支持。这是根据《固定任期制国会法》（Fixed Term Parliaments Act）制定的一项法律要求。

英国脱欧立法将如何触发提前大选？

政府已经向议会提出脱欧立法，即《脱欧协议法案》（Withdrawal Agreement Bill）。但它进展缓慢，这意味着英国脱欧立法不太可能在10月31日前被通过。

如果欧盟确认将英国脱欧推迟至1月31日，政府表示将完全放弃英国脱欧法案，并可能尝试在圣诞节前举行大选。

这可能以多种方式发生：

《固定任期制国会法》下的表决

英国政府触发提前大选最简单的方法是根据《固定任期制国会法》再次投票。

但这条路仍然需要至少三分之二议员的同意。

如果通过，首相约翰逊便会向女王推荐选举日期。

绕过《固定任期制国会法》

如果政府认为无法达到取得议会三分之二支持的门槛，它可能会设法回避这一要求。

它可以通过制定一项非常短的法律来做到这一点，该法律要求举行大选但增加“尽管有《固定任期制议会法》”的文字。

从政府的角度来看，这条路的优势在于只需要多数议员的支持，并不需要达到三分之二的门槛。

但这还需要扫清下议院和上议院的所有障碍。这意味着如果议员提议对措辞进行修改，那这条法律有可能会夭折。

工党呼吁不信任投票

可能是反对党引发提前大选，而非现任的保守党政府。如果工党提出不信任投票，可能会发生这种情况。

所有议员将投票决定他们是否希望现任政府继续执政。

它仅需要简单的多数支持。

如果成功，反对党将有两个星期时间组建一个新政府。如果发生这种情况，预计约翰逊会辞职，新首相将接任。

图片版权 Getty Images Image caption 前首相特里莎·梅2017年发起提前大，,结果保守党失去议会的大多数席位。

什么是不信任投票？

但如果这两周内仍未解决任何问题，《固定任期制议会法》将自动触发大选。

在这种情况下，不信任投票通过后的至少七个星期后将进行选举。这是因为反对党会花两周组建新政府，另外五周解散议会并进行竞选活动。

政府对自己投不信任票

如果政府认为没有其他方法可以强制提前大选，那么从理论上讲，它可以对自己投不信任票。

为了使其成功，保守党议员必须进行投票，推翻自己的政府。

尽管这种策略对外界来说似乎是极端作法，但只要反对党在14天内未能组建替代政府，它就会触发自动提前选举。

因此，这个选项的风险极高。