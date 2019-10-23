英格兰评为世界第二大旅游胜地的五大原因
旅游指南《孤独星球》（Lonely Planet）把英格兰评为世界第二位最佳旅游地区和国家。以下是他们评选的五大原因。
历史悠久的城堡和大教堂
英格兰有着数百座古老城堡和大教堂，从康沃尔郡的圣迈克尔山到诺森伯兰海岸的班伯城堡（也称巴姆伯格城堡），从约克大教堂到伦敦的圣保罗大教堂等等。
《孤独星球》的评审人员称，尽管英国面临脱欧的不确切性，但英国的这些“著名景点宝藏确是永恒的”。
不丹被《孤独星球》排在2020年全球最佳旅游国家的首位。
古雅村庄
英格兰典型的小村庄，有着鹅卵石铺成的石子路、茅草屋顶的古宅以及静静流淌的小溪，风光古朴美丽。
英格兰小村庄处处风景如画，这也是《孤独星球》推荐人们来这里旅游的原因之一。
排在前10名的最佳旅游地区和国家：
- 不丹
- 英格兰
- 北马其顿
- 阿鲁巴岛
- 斯威士兰
- 哥斯达黎加
- 荷兰
- 利比里亚
- 摩洛哥
- 乌拉圭
迷人海岸
英格兰绵长的海岸线曾是英国抵御入侵者的第一道防线。但现在，这里的海岸一片安详，成为当地居民和游客享受静谧时光的好去处。
“到码头上散步、品尝一下炸鱼和薯条、在岩石中寻找海洋生物、在古老的悬崖峭壁处寻觅化石、在风景如画的海滩上搭建沙子城堡。如果幸运的话，你可能还会看见海豚。这些都是你能在英格兰海岸消磨时光的活动，”《孤独星球》的评审人员说。
《孤独星球》表示，英格兰将在原有的近3000英里的海岸线上再新开辟一些海滩。届时，游人将可以进一步享受沙滩、海水和阳光。
延绵不断的乡村风光
英格兰拥有10个国家公园和34个杰出自然美景区（Areas of Outstanding Natural Beauty ，AONBs)，从康沃尔郡（Cornwall）和科茨沃尔德（Cotswolds）到北奔宁山脉（North Pennines）和诺森伯兰郡海岸（Northumberland Coast），中间还有什罗普郡山丘（Shropshire Hills）和林肯郡丘陵（Lincolnshire Wolds），美不胜收。
《孤独星球》的负责人之一霍尔（Tom Hall)表示，英格兰相对来说比较小，但是却有着许多令人叹为观止的美景。
英国旅游部门VisitEngland负责人斯托克斯对《孤独星球》把英格兰排在最佳旅游国家和地区的第二名感到由衷高兴。
斯托克斯表示，毫不奇怪英格兰当选为全球最受欢迎的旅游地之一。英格兰风格各异、美丽纷呈的海岸线、充满生机的城市、迷人的乡村、文化瑰宝和遗产、诱人的绿地空间、高品质的住宿条件等等都对游客有着巨大的吸引力。
“英格兰真的能为游客提供独一无二的旅游体验，”他说。
不容错过的体验
《孤独星球》的评审人员还列出了英格兰绝对不能错过的3个旅游热点。
诺森伯兰郡海岸的“神奇历史之旅”的第一站就是这里的“戏剧性城堡”。近海岛屿还可以观赏到海雀和海豹，此外，还有“壮观的”圣岛。
诺福克海岸在杰出自然美景区内。这里有广阔的沼泽地，沙丘和粘土峭壁，也是不容错过的美景之一。
《孤独星球》的旅游指南说，最后，英格兰西南海岸为远足者提供了完美的路线，以及一路美不胜收的风景。
“如果游客在2020年寻找的是那种令人振奋人心的美景，那英格兰将不会让人失望，”霍尔说。
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