Image caption 英格兰东南部埃塞克斯郡的沃特格雷德工业园，涉事货柜车被隔离

英格兰东南部一个工业园区内一辆货柜车箱内发现39具尸体，警方正在辨识死者身份，货柜车司机涉嫌谋杀已被拘捕。

事发地点在埃塞克斯郡的沃特格雷德工业园（Watreglade Industrial Park）。据悉涉事货柜车来自保加利亚，周六（10月19日）从一个较偏僻的口岸进入英国，司机25岁，来自北爱尔兰。

警方周三（10月23日）凌晨接报赶往现场，在园区内一辆白色货柜车车厢内发现39具尸体。

警方称遇难者中包括一名未成年者，没有幸存者。辨识确定死者身份和籍贯可能需要较长时间。

英国首相约翰逊表示“震惊”。他说，内政部不断向他通报事态最新进展。

目前警方尚未公布更多细节。

事发地点所在选区的议员道伊尔-普莱斯（Jackie Doyle-Price）在推特上表示：“组织偷渡是件卑鄙下流而且很危险的营生。“她还表示希望警方尽快“将谋杀犯绳之以法”。

货运交通行业组织（FTA）人士指出，货柜车从保加利亚出发，从北威尔士的霍利海德口岸（Holyhead）入境，很可能是为了避开安检严格的多佛和加莱等主要入境口岸，途经都柏林，可能比常规路线多走一天时间。

2000年6月，当局在多佛港一辆货柜车车厢里发现58名中国偷渡客的尸体，有两名幸存者。

荷兰籍的货柜车司机被逮捕，次年以过失杀人罪入狱。