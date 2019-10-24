你的器材不支持播放多媒体材料 警方把集装箱卡车移送附近仓库开展遗体辨认工作。

英国警队就伦敦近郊揭发的集装箱藏尸案发现更多新线索，初步确认涉案集装箱与卡车拖车并非一同入境。

案发时的消息称，卡车与集装箱来自保加利亚，从威尔士霍利海德港（Holyhead）入境英国。但最新调查显示，集装箱是从比利时泽布吕赫港（Zeebrugge）运到伦敦东面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），于星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。

这起命案是否牵涉走私人口等犯罪仍待调查。埃塞克斯郡警察厅（Essex Police）表示，卡车已被开到案发现场附近一处码头仓库内，以便在死者尊严得到保护的环境下，开始鉴别集装箱内39名死者之身份。

涉案卡车拖车司机，25岁的北爱尔兰人罗宾逊（Mo Robinson），目前继续由埃塞克斯郡警察厅以谋杀罪嫌疑扣查，北爱尔兰警察（Police Service Northern Ireland）则派员搜查两处地点。比利时当局也宣布介入调查。

英国首相约翰逊表示“震惊”，并说必须把幕后黑手追寻到底。

埃塞克斯郡这起命案让人联想起2000年6月发生的多佛尔港（Dover）卡车命案。

当时，口岸当局在一辆从多佛尔港入境英国的集装箱卡车上发现58名中国偷渡客的尸体，另有两人生还。荷兰籍的货柜车司机被逮捕，2005年被荷兰法院以过失杀人罪判处十年半监禁。