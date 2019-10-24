英国脱欧：约翰逊称争取12月12日举行大选

英国首相约翰逊表示，他将给予议员们更多时间辩论脱欧问题，但条件是他们必须同意在12月12日举行大选。

约翰逊接受BBC采访时表示，预计欧盟会批准将10月31日脱欧的最后期限进一步推迟，但是他并不希望推迟。

他敦促最大反对党工党支持他提出下周就大选动议举行投票。

预计欧盟将于周五（25日）宣布是否同意英国脱欧最后期限延长3个月或更短时间。

约翰逊说，他在写给工党领袖科尔宾的信中表示，他“倾向的选择”是将脱欧最后期限推迟到11月15日或者11月30日。

他写道，在这种情况下，如果得到工党支持，他将再次努力使脱欧协议在议会过关。

图片版权 AFP Image caption 约翰逊写信敦促工党领袖科尔宾（右）支持他的计划，将于下周就大选动议举行投票。

约翰逊向BBC表示，他“猜测”科尔宾将会与他合作，使脱欧法案在议会得到通过，并根据新协议实现脱欧，而不是无协议脱欧。

他说，如果像人们所预料的那样，脱欧最后期限推迟到明年1月底，他将争取议会下周就12月12日举行大选的动议进行投票表决。

约翰逊政府表示，如果工党同意这项计划，政府将在11月6日散议会开始竞选活动之前投票表决大选动议。

约翰逊首相接受BBC资深政治事务记者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）采访时表示：“我感觉欧盟的朋友将会对英国议会的要求做出反应，同意推迟脱欧最后期限。但是我真的不希望推迟。”

“我认为，要想实现脱欧，就应该理性对待议会。例如，如果议员们真的希望有更多时间研读这个极好的协议，他们可以这样做，但是他们必须同意12月12日举行大选。”

当被问到如果工党拒绝投票支持大选动议，约翰逊表示：“我们将天天开展攻势，使人民摆脱无用议会的控制。”

约翰逊政府将于周四（24日）晚些时候提出12月12日举行大选的动议，议会下周一（28日）有可能就这项动议投票表决。

约翰逊反复强调，不管是否达成协议，英国将于10月31日脱离欧盟。

但是根据议会上个月通过的一项法案，他必须写信给欧盟要求推迟脱欧。

图片版权 Getty Images Image caption 预计欧盟将于周五（25日）宣布是否同意英国脱欧最后期限延长3个月或更短时间。

英国议会下院周二投票通过了约翰逊与欧盟达成的脱欧协议法案，但是却否决了3天完成立法程序的动议。

工党先前表示不会投票支持大选动议，除非政府彻底排除无协议脱欧的可能性。

稍早，工党影子财相麦克唐纳表示，工党“随时”准备参加大选。但是当被问到，如果首相约翰逊要求议会下周就大选动议举行投票，麦克唐纳拒绝明确表态。

“我们将看事态发展。我们将分阶段采取行动，”他说。

麦克唐纳表示，工党对是否与政府“妥协”采取开放态度，以便让约翰逊的脱欧协议法案在议会得到通过。