英集装箱惨案：中国称39人国籍“尚待确认”

你的器材不支持播放多媒体材料 一些伦敦华人与英国难民关注团体在内政部外集会悼念命案死者。

虽然英国警方称相信本周集装箱惨案39名遇难者均为中国公民，但中国官方周五（10月25日）回应表示，有关遇难者的国籍身份“尚待确认”。

“中国驻英国使馆已派负责领事事务的公参抵达埃塞克斯郡，并与英国当地警方取得了联系。英国警方表示正在核实遇难者身份，尚无法确定遇难者是中国国籍，”中国驻英国大使馆在其网站上表示。

与此同时，中国驻比利时大使曹忠明也紧急约见了比利时官员，要求比方“给予密切配合，以尽快查明案件真相”。

周四（10月24日），埃塞克斯郡警方宣布，当地集装箱移民死亡案中的39名死者据信“均为中国公民”，其中8女31男。

中国外交部发言人华春莹表示，不管遇害者是哪国公民，这都是一起极大的悲剧，国际社会应在这方面加大合作力度，加强信息情报的沟通，防止此类悲剧今后再次发生。

由于这一重大死亡案件涉及欧盟、英国英格兰、英国威尔士、英国北爱尔兰等多地不同地点人物，案情复杂，因此英国警方正展开大规模调查。

英国国家打击犯罪调查局（NCA）证实，已派人参与调查此案，寻找是否涉及有组织犯罪的线索。

你的器材不支持播放多媒体材料 警方把集装箱卡车移送附近仓库开展遗体辨认工作。

案件曝光过程和调查

英国警队就伦敦近郊揭发的冷冻集装箱藏尸案发现更多新线索，初步确认涉案集装箱与卡车拖车并非一同入境。

案发时的消息称，卡车与集装箱来自保加利亚，从威尔士霍利海德港（Holyhead）入境英国。但最新调查显示，集装箱是从比利时泽布吕赫港（Zeebrugge）运到伦敦东面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），于星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。

这起命案是否牵涉走私人口等犯罪仍待调查。埃塞克斯郡警察厅（Essex Police）表示，卡车已被开到案发现场附近一处码头仓库内，以便在死者尊严得到保护的环境下，开始鉴别集装箱内39名死者之身份。

涉案卡车拖车司机，25岁的北爱尔兰人罗宾逊（Mo Robinson），目前继续由埃塞克斯郡警察厅以谋杀罪嫌疑扣查，北爱尔兰警察（Police Service Northern Ireland）则派员搜查两处地点。比利时当局也宣布介入调查。

中国驻英国大使馆发布声明称：我们以沉重的心情看到英国媒体关于埃塞克斯郡发现39人死亡的报道，正与英国警方联系，核实确认相关情况。中国大使刘晓明还说，中方尚不可确认39人都是中国公民。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AmbLiuXiaoMing The Chinese Embassy has sent a team led by the minister-counsellor in charge of consular affairs to Essex, England. They have met with the local police, who said that they are verifying the identity of the 39 deceased, whose nationality still cannot be confirmed. — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) 2019年10月24日

首相“震惊”

英国首相约翰逊表示“震惊”，并说必须把幕后黑手追寻到底。

埃塞克斯郡这起命案让人联想起2000年6月发生的多佛尔港（Dover）卡车命案。

当时，口岸当局在一辆从多佛尔港入境英国的集装箱卡车上发现58名中国偷渡客的尸体，另有两人生还。荷兰籍的货柜车司机被逮捕，2005年被荷兰法院以过失杀人罪判处十年半监禁。

2004年，23名中国非法劳工在英格兰西北部的莫克姆湾拾贝时在海潮中丧生。

图片版权 AFP/Getty Images

集装箱命案目前掌握的案发细节有哪些？

英国警方探员透露，涉案集装箱是在英国夏令时间星期三00:30（格林尼治标准时间星期二23:30）于伦敦东面33公里外的珀弗利特渡轮码头登岸。该处有往返泽布吕赫的定期货运渡轮，单程九至12小时。

来自北爱尔兰的拖车于01:05提取了集装箱出港，继而开到码头东侧格雷斯镇（Grays）的沃特格莱德工业园（Waterglade Industrial Park）。约01:40，救护员奉召到场，继而揭发命案。

你的器材不支持播放多媒体材料 一处路边监控摄像头拍下了卡车进入沃特格莱德工业园的一刻。

至星期三晚，北爱尔兰警察在阿马郡（Armagh）搜查了两处民宅，阿马郡正是卡车司机罗宾逊的居住地。

埃塞克斯郡警察厅副总警监皮帕·米尔斯（Pippa Mills）表示，辨认死者身份是当前要务，但恐怕需时甚久。英国国家打击犯罪调查局（NCA）证实已派员参与辨认遗体工作，并调查案件是否涉及有组织犯罪。

涉案集装箱属于冷冻集装箱。英国公路运输协会总裁伯尼特（Richard Burnett）指出，箱内温度最低可达零下25摄氏度。他形容把任何人安置在这样的环境里“极其恐怖”。

比利时联邦检察院发言人艾力克·范德伊瑟（Eric Van Duyse）表示，比方目前仍不知晓集装箱在比利时境内停留了多久，该国也将开展调查。

保加利亚当局则证实卡车是在该国上牌，车主是一家由爱尔兰共和国公民持有的公司。保加利亚总理鲍里索夫（Boyko Borisov）表示，卡车于2017年上牌之后再也没入境该国。保加利亚外交部一名发言人称，死者来自该国的机会不大。

位处巴尔干半岛的保加利亚自2007年起加入欧盟，保加利亚公路运输公会指出，外国卡车因经济诱因到当地上牌十分常见。

图片版权 Facebook Image caption 来自北爱尔兰的报道称，涉案卡车司机是25岁的罗宾逊（Mo Robinson）。

并不容易的追捕行动

BBC内政总编辑马克·伊斯顿（Mark Easton）分析：

自三年前法国加莱（Calais；又译卡莱）的移民营地被拆除，多佛尔港与英法海峡隧道相继加强保安之后，人口贩子转向其他线路向英国偷运人蛇。

他们都惯用哪些港口？国家打击犯罪调查局（NCA）官员对我说：“所有港口。”

人口贩子把偷渡者送进英国的手段也越趋危险。最常见的有藏身在卡车内，但也有越来越多人使用标准海运集装箱偷运人蛇，甚至使用冷冻集装箱，就好像在埃塞克斯郡那辆卡车上的一样。

对于偷渡者来说，风险明显巨大，但他们为了那一个位子，得付上1万英镑（1.29万美元）甚至更高代价。

你的器材不支持播放多媒体材料 藏在集裝箱卡車裡偷渡是怎樣的經歷

继续阅读：并不容易的追捕行动（英文）

有多少移民死在赴英国的偷渡路上？

移民途中死亡之常見原因 自2014年以來之死亡和失踪數字

地中海移民危机于2014年爆发后，联合国开始追踪并记录移民在交通运输过程中死亡之数字。自此以来，英国先后发现有五名疑似移民死于入境英国的卡车上：

在联合国开始追踪之前，此类死亡事件也非从未发生。2000年的多佛尔港惨案中有58名中国偷渡客窒息致死；2015年，一辆卡车遭遗弃在奥地利某公路旁，车上发现71具移民尸体，警方认为案件与保加利亚至匈牙利之间之跨国人口贩卖团伙有关。

图片版权 PA Media Image caption 2000年多佛尔港惨案造成58名中国偷渡者死亡。

用词说明：BBC在报道中所用的词语“移民”指所有未完成难民庇护申请的法律程序但在前往庇护国路上的人。这个群体包括因为叙利亚战乱而流离失所的人——他们可能被归为战争难民，也包括那些为了寻求更好工作和生活的人——他们可能被归为经济移民。