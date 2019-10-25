英集装箱惨案：中国称39人国籍“尚待确认”
虽然英国警方称相信本周集装箱惨案39名遇难者均为中国公民，但中国官方周五（10月25日）回应表示，有关遇难者的国籍身份“尚待确认”。
“中国驻英国使馆已派负责领事事务的公参抵达埃塞克斯郡，并与英国当地警方取得了联系。英国警方表示正在核实遇难者身份，尚无法确定遇难者是中国国籍，”中国驻英国大使馆在其网站上表示。
与此同时，中国驻比利时大使曹忠明也紧急约见了比利时官员，要求比方“给予密切配合，以尽快查明案件真相”。
周四（10月24日），埃塞克斯郡警方宣布，当地集装箱移民死亡案中的39名死者据信“均为中国公民”，其中8女31男。
中国外交部发言人华春莹表示，不管遇害者是哪国公民，这都是一起极大的悲剧，国际社会应在这方面加大合作力度，加强信息情报的沟通，防止此类悲剧今后再次发生。
由于这一重大死亡案件涉及欧盟、英国英格兰、英国威尔士、英国北爱尔兰等多地不同地点人物，案情复杂，因此英国警方正展开大规模调查。
英国国家打击犯罪调查局（NCA）证实，已派人参与调查此案，寻找是否涉及有组织犯罪的线索。
案件曝光过程和调查
英国警队就伦敦近郊揭发的冷冻集装箱藏尸案发现更多新线索，初步确认涉案集装箱与卡车拖车并非一同入境。
案发时的消息称，卡车与集装箱来自保加利亚，从威尔士霍利海德港（Holyhead）入境英国。但最新调查显示，集装箱是从比利时泽布吕赫港（Zeebrugge）运到伦敦东面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），于星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。
这起命案是否牵涉走私人口等犯罪仍待调查。埃塞克斯郡警察厅（Essex Police）表示，卡车已被开到案发现场附近一处码头仓库内，以便在死者尊严得到保护的环境下，开始鉴别集装箱内39名死者之身份。
涉案卡车拖车司机，25岁的北爱尔兰人罗宾逊（Mo Robinson），目前继续由埃塞克斯郡警察厅以谋杀罪嫌疑扣查，北爱尔兰警察（Police Service Northern Ireland）则派员搜查两处地点。比利时当局也宣布介入调查。
中国驻英国大使馆发布声明称：我们以沉重的心情看到英国媒体关于埃塞克斯郡发现39人死亡的报道，正与英国警方联系，核实确认相关情况。中国大使刘晓明还说，中方尚不可确认39人都是中国公民。
首相“震惊”
英国首相约翰逊表示“震惊”，并说必须把幕后黑手追寻到底。
埃塞克斯郡这起命案让人联想起2000年6月发生的多佛尔港（Dover）卡车命案。
当时，口岸当局在一辆从多佛尔港入境英国的集装箱卡车上发现58名中国偷渡客的尸体，另有两人生还。荷兰籍的货柜车司机被逮捕，2005年被荷兰法院以过失杀人罪判处十年半监禁。
2004年，23名中国非法劳工在英格兰西北部的莫克姆湾拾贝时在海潮中丧生。
集装箱命案目前掌握的案发细节有哪些？
英国警方探员透露，涉案集装箱是在英国夏令时间星期三00:30（格林尼治标准时间星期二23:30）于伦敦东面33公里外的珀弗利特渡轮码头登岸。该处有往返泽布吕赫的定期货运渡轮，单程九至12小时。
来自北爱尔兰的拖车于01:05提取了集装箱出港，继而开到码头东侧格雷斯镇（Grays）的沃特格莱德工业园（Waterglade Industrial Park）。约01:40，救护员奉召到场，继而揭发命案。
至星期三晚，北爱尔兰警察在阿马郡（Armagh）搜查了两处民宅，阿马郡正是卡车司机罗宾逊的居住地。
埃塞克斯郡警察厅副总警监皮帕·米尔斯（Pippa Mills）表示，辨认死者身份是当前要务，但恐怕需时甚久。英国国家打击犯罪调查局（NCA）证实已派员参与辨认遗体工作，并调查案件是否涉及有组织犯罪。
涉案集装箱属于冷冻集装箱。英国公路运输协会总裁伯尼特（Richard Burnett）指出，箱内温度最低可达零下25摄氏度。他形容把任何人安置在这样的环境里“极其恐怖”。
比利时联邦检察院发言人艾力克·范德伊瑟（Eric Van Duyse）表示，比方目前仍不知晓集装箱在比利时境内停留了多久，该国也将开展调查。
保加利亚当局则证实卡车是在该国上牌，车主是一家由爱尔兰共和国公民持有的公司。保加利亚总理鲍里索夫（Boyko Borisov）表示，卡车于2017年上牌之后再也没入境该国。保加利亚外交部一名发言人称，死者来自该国的机会不大。
位处巴尔干半岛的保加利亚自2007年起加入欧盟，保加利亚公路运输公会指出，外国卡车因经济诱因到当地上牌十分常见。
并不容易的追捕行动
BBC内政总编辑马克·伊斯顿（Mark Easton）分析：
自三年前法国加莱（Calais；又译卡莱）的移民营地被拆除，多佛尔港与英法海峡隧道相继加强保安之后，人口贩子转向其他线路向英国偷运人蛇。
他们都惯用哪些港口？国家打击犯罪调查局（NCA）官员对我说：“所有港口。”
人口贩子把偷渡者送进英国的手段也越趋危险。最常见的有藏身在卡车内，但也有越来越多人使用标准海运集装箱偷运人蛇，甚至使用冷冻集装箱，就好像在埃塞克斯郡那辆卡车上的一样。
对于偷渡者来说，风险明显巨大，但他们为了那一个位子，得付上1万英镑（1.29万美元）甚至更高代价。
继续阅读：并不容易的追捕行动（英文）
有多少移民死在赴英国的偷渡路上？
移民途中死亡之常見原因
自2014年以來之死亡和失踪數字
地中海移民危机于2014年爆发后，联合国开始追踪并记录移民在交通运输过程中死亡之数字。自此以来，英国先后发现有五名疑似移民死于入境英国的卡车上：
- 2014年8月——埃塞克斯郡的蒂尔伯里码头（Tilbury Docks）发现一个载有35名阿富汗移民的海运集装箱，其中一人死亡
- 2015年11月——斯塔福德郡布兰斯顿村（Branston, Staffordshire）一座仓库内发现了一个寄自意大利木箱子，两名移民死于其中
- 2016年4月——一名18岁移民在牛津郡班伯里镇（Banbury, Oxfordshire）试图攀爬至一辆卡车车底藏身时被压死
- 2016年10月——一辆从法国入境的卡车到达肯特郡（Kent）之后，车上发现了一具尸体
在联合国开始追踪之前，此类死亡事件也非从未发生。2000年的多佛尔港惨案中有58名中国偷渡客窒息致死；2015年，一辆卡车遭遗弃在奥地利某公路旁，车上发现71具移民尸体，警方认为案件与保加利亚至匈牙利之间之跨国人口贩卖团伙有关。
用词说明：BBC在报道中所用的词语“移民”指所有未完成难民庇护申请的法律程序但在前往庇护国路上的人。这个群体包括因为叙利亚战乱而流离失所的人——他们可能被归为战争难民，也包括那些为了寻求更好工作和生活的人——他们可能被归为经济移民。