安永合规报告被指“掩饰”犯罪团伙洗钱行为

Image caption 前审计师阿姆贾德·里汉称，安永对相关行为的掩饰已经“远不止可疑”。

最近一宗调查发现，一家大型会计师事务所涉嫌为一个有组织犯罪团伙的毒品走私和贩毒资金洗钱行为作掩护。

该调查指，世界上最大的黄金提炼厂中存在可疑行为，但是安永（EY）事务所并未作出报告，之后还修改了合规报告，掩饰犯罪行为。

BBC《广角镜》（BBC Panorama）节目发现，该犯罪团伙通过向迪拜的卡洛蒂（Kaloti）炼金厂出售3.6吨黄金来洗钱。

安永及卡洛蒂均否认有不当行为。

该洗钱集团的27名成员2017年在法国被判监禁。

该团伙之前从英国和其他欧洲国家的毒贩那里获得现金，之后通过买卖黑市黄金来洗钱。

《BBC广角镜》以及法国第一线通讯社（Premieres Lignes）所看到的档案文件显示，一家由一名洗钱集团成员持有的公司雷纳德国际（Renade International），单在2012年就向卡洛蒂炼金厂出售了价值1.46亿美元（1.14亿英镑）的黄金。

之后的一年，安永会计师事务所被要求对卡洛蒂的合规性进行复核。这是阻止不合法来源的黄金进行全球供应链的一种操作。

走私黄金

审计人员发现，卡洛蒂在2012年就支付了总共52亿美元（40亿英镑）的现金，但是安永却没有将这些可疑行为报告给监管洗钱的机构。

安永还帮助掩饰了一宗罪行——一次运送金条至迪拜的行动被掩饰成了运送银条，以此避过黄金的出口限制。

向审计团队展示的，表面上是来自摩洛哥的白银，但是刮过表面之后发现，它们其实是镀上了银的金条。

你的器材不支持播放多媒体材料 贩毒集团是如果洗钱的？（英文）

BBC和第一线通讯社发现，那些被走私的黄金，拥有者就是那家洗钱集团的公司雷纳德国际。

阿姆贾德·里汉（Amjad Rihan）在2013年曾是安永在迪拜的首席审计师。他表示，自己当时是想要报告这些可疑的行为，但是他说，他的上司们对报告作了淡化处理，并告知他，不要告诉监管部门。

“如果你发现可疑的转账纪录，就应该报告给监管部门，而我们当时所发现的已经远不止可疑，”他说，“我的老板们不仅没有报告我告诉他们的那些犯罪行为，而是加以掩盖。”

安永不仅没有报告犯罪行为，甚至还帮忙掩盖。

《BBC广角镜》节目组看到了一系列合规报告的草稿。在最初的版本中，卡洛蒂似乎是承认购买了镀银的黄金：“我们承认一件事情……有镀银的金条。”

“文件上的违规”

然而，安永却重写了报告说：“我们承认转账……当中特定文件有违规。”

这家会计师事务所将一次犯罪变成了“文件上的违规”。

安永拒绝就重写报告一事置评，但表示已经将这一发现递交给了迪拜的相关监管部门。

图片版权 Getty Images Image caption 调查指，该集团通过买卖黑市黄金来洗贩毒的黑钱。

该公司称：“是安永迪拜分公司的工作，披露了卡洛蒂的违规，并最终导致问题的解决。”

“这些事情发生之后的很多年里，里汉先生在一项法律声明中提出了一些没有根据的指控，它们都被极力否认。”

根据“犯罪收益追缴法”（Proceeds of Crime Act），会计师有法律责任将任何可疑行为报告给警方。

在与里汉的法律纠纷中，安永承认，那些被镀银的黄金，令人有理由怀疑洗钱行为。

“已实施一切反洗钱措施”

不过，安永事务所声称，自己并非一定要将这些报告给警方，因为它的审计人员并不是在卡洛蒂做会计工作。

卡洛蒂则表示，已经实施了一切妥善的反洗钱措施。

“卡洛蒂不会在知情情况下与任何已知在金融上有不当行为或任何犯罪的机构开展贸易合作。”

“卡洛蒂明确否认向雷纳德或者任何其他人购买过镀银的黄金。”

该公司称，现金支付在迪拜相当普遍，但是他们已经不再使用现金购买黄金。

《BBC广角镜》（Panorama）的相关节目将于英国时间10月28日在BBC一台播出。