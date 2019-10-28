图片版权 EPA Image caption 冷冻集装箱内发现三十九具尸体

英国当局已经开始对在埃塞克斯工业园集装箱内发现的39具遗体展开验尸。警方没有介绍这个过程可能需要需要多长时间。

案发之后，关于死者的身份曾经有过不同报道。死者是谁？死因又是怎样？死亡时间到底是什么时候？

许多家庭仍在焦急等待，更多的人也在关注着下一步进展。

那么，验尸如何鉴定死者身份呢？位于纽卡斯尔的诺桑比亚大学法医学讲师内奥米·普罗科彼奥博士向BBC介绍了法医通常使用的五个方法。

Image caption 英国广播公司BBC联系到6名越南人的家属，他们担心亲属可能在英国发现有39具移民尸体的集装箱拖车上。

第一：寻找旁证

死者身上、身边的物证可以提供线索，比如衣服、随身携带的东西、文件。但是这些不足以证实死者身份。

普罗科彼奥博士说，“比如衣服可能已经换人穿了。旁证很重要，但是，旁证不能用来证实死者身份，只能用作初步线索。”

第二：样貌识别

样貌识别取决于尸体的分解程度。具体情况不同，尸体分解程度差别可能很大。

心脏停止跳动不久之后尸体即开始分解。人体内部分泌的酶开始分解尸体。普罗科彼奥博士说，“很短的时间内，脸形就可能发生巨大的改变。”在炎热、潮湿的环境下，如果有昆虫、食腐动物，一周内，尸体就将只剩下骨架。

但如果尸体分解仍在初期，验尸官仍有可能使用这种办法。为遗体拍照，照片交给死者亲属、朋友帮助辨认。

不过，这仍然不足以最终证实死者的身份。普罗科彼奥博士说，遗体上的疤痕、纹身或者其它特征是“更可靠的辨别手段”。

图片版权 Northumbria University Image caption 英国诺桑比亚大学内奥米·普罗科彼奥博士

第三：生物识别

生物特征识别中，成本最低廉的选择是指纹鉴别。不过这也取决于尸体的分解程度。

指纹存留的时间长度与软组织相同，如果环境条件适当，指纹可以存留数天、甚至一个星期。

BBC驻中国记者白洛宾说，（如果死者中有中国人的话），中国有可能“较短时间内帮助鉴定身份”。他说，“在中国生活的中国公民需要身份证，自从2012年开始，大多数情况下，办理身份证都需要提供指纹。”

普罗科彼奥博士说，使用指纹鉴别身份的优势在于，基础是量化信息，而不是主观判断。

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第四：骨骼鉴定

验尸不仅可以查明死者的死亡时间、死因，还可以通过骨骼、牙医记录确定死者的身份。普罗科彼奥博士说，比如，死者生前骨折给骨骼留下的特征将存留许多年。

但是，骨骼、牙医鉴定身份的局限性在于，必须和过往病历作比较。

此外，也已经有学者对这种鉴别法的可靠程度表示怀疑。普罗科彼奥博士说，与指纹、DNA相比，骨骼、牙医记录鉴定法的可信度“确实比较低”，但仍然可能起到“相当大的作用”。

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第五：DNA验证

法医可以从多种组织、体液中提取DNA，比如血液、唾液、毛发、骨骼、肌肉等。DNA可以提供有关死者最主要的两个信息：

通过对比DNA区域性差异，确定死者DNA的生物-地域起源，从而“了解死者的出身”。

确认死者三至四代亲属关系

图片版权 Northumbria University Image caption 诺桑比亚大学内奥米·普罗科彼奥博士说：DNA是最强有力的鉴定手段

DNA鉴定的局限性在于：

死者、亲属是否愿意接受检查

DNA数据库是否足够大

如果死者中确实包括中国人，中国应该可以能够较快地提供帮助。据信，中国有全世界规模最大的DNA数据库，收录有大约4000万人的DNA。

普罗科彼奥博士说，“DNA是最强有力的鉴定手段。”

采集死者DNA样本可能需要最多两天的时间，与DNA数据库加以对比、做出鉴定所需时间则要取决于数据库所在国家。