英国脱欧：欧盟同意英国脱欧延到明年一月底

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欧盟领导人周一（28日）原则同意将英国脱离欧盟的最后期限延期到2020年1月31日。这意味着英国将不会按原期限在10月31日（周四）脱离欧盟。

欧洲委员会主席图斯科说，这是“弹性延期”，即如果英国与欧盟达成的协议能在明年1月31日之前在英国议会获得通过，英国可以在新的最后期限之前脱离欧盟。

弹性延期

与此同时，英国议会将就首相约翰逊提前举行大选的动议进行投票。约翰逊要求在12月12日举行大选。

英国的《定期选举法》规定，必须获得议会三分之二多数的同意，首相才可以宣布提前举行大选。

英国两个反对党，苏格兰民族党和自由民主党也提出了自己的提前大选动议，日期选择在12月9日。

英国政府说，如果它自己提出的大选日期未能获得多数支持，不排除反对党提议的大选日期。

英国本应该在周四，10月31日脱离欧盟，但由于议会未能通过脱欧协议，约翰逊首相迫于法律要求不得不向欧盟请求再次延期脱欧。

图片版权 @EUCOPRESIDENT Image caption 欧洲委员会主席图斯科发推文宣布欧盟领导人同意将英国脱欧最后期限延长到2020年1月31日。

英国议会上月通过的《防止无协议脱欧法》规定，最迟到10月19日23点前，如果议会没有投票通过任何与欧盟达成的协议，或同意无协议脱欧，首相约翰逊必须向布鲁塞尔（欧盟总部）请求将英国脱离欧盟的最后期限再次延长，从10月31日延长到2020年1月31日。

此前，约翰逊首相一再表示“不脱欧，毋宁死”，绝不再延迟脱欧。

图片版权 Getty Images/AFP Image caption 英国的《定期选举法》规定，必须获得议会三分之二多数的同意，首相才可以宣布提前举行大选。

提前大选

欧盟委员会主席图斯科说，英国政府正式接受欧盟领导人的决定后，他将以书面的形式将决定提交27个欧盟成员国。他希望能在周二或周三完成这个程序。

英国议会预计将在周一晚就大选日期进行投票。

约翰逊首相说，如果议会同意就提前大选投票，他将会把脱欧协议草案重新提交议会辩论。

约翰逊首相与欧盟达成的新协议上周以30票的多数在议会通过二读，但约翰逊要求在三天内完成立法程序的要求被议会拒绝，约翰逊随即宣布“暂停”新协议的议会立法程序。