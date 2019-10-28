英国脱欧：欧盟同意英国脱欧延到明年一月底
欧盟领导人周一（28日）原则同意将英国脱离欧盟的最后期限延期到2020年1月31日。这意味着英国将不会按原期限在10月31日（周四）脱离欧盟。
欧洲委员会主席图斯科说，这是“弹性延期”，即如果英国与欧盟达成的协议能在明年1月31日之前在英国议会获得通过，英国可以在新的最后期限之前脱离欧盟。
弹性延期
与此同时，英国议会将就首相约翰逊提前举行大选的动议进行投票。约翰逊要求在12月12日举行大选。
英国的《定期选举法》规定，必须获得议会三分之二多数的同意，首相才可以宣布提前举行大选。
英国两个反对党，苏格兰民族党和自由民主党也提出了自己的提前大选动议，日期选择在12月9日。
英国政府说，如果它自己提出的大选日期未能获得多数支持，不排除反对党提议的大选日期。
英国本应该在周四，10月31日脱离欧盟，但由于议会未能通过脱欧协议，约翰逊首相迫于法律要求不得不向欧盟请求再次延期脱欧。
英国议会上月通过的《防止无协议脱欧法》规定，最迟到10月19日23点前，如果议会没有投票通过任何与欧盟达成的协议，或同意无协议脱欧，首相约翰逊必须向布鲁塞尔（欧盟总部）请求将英国脱离欧盟的最后期限再次延长，从10月31日延长到2020年1月31日。
此前，约翰逊首相一再表示“不脱欧，毋宁死”，绝不再延迟脱欧。
提前大选
欧盟委员会主席图斯科说，英国政府正式接受欧盟领导人的决定后，他将以书面的形式将决定提交27个欧盟成员国。他希望能在周二或周三完成这个程序。
英国议会预计将在周一晚就大选日期进行投票。
约翰逊首相说，如果议会同意就提前大选投票，他将会把脱欧协议草案重新提交议会辩论。
约翰逊首相与欧盟达成的新协议上周以30票的多数在议会通过二读，但约翰逊要求在三天内完成立法程序的要求被议会拒绝，约翰逊随即宣布“暂停”新协议的议会立法程序。