英国脱欧：约翰逊12月12日大选动议遭议会否决

英国首相约翰逊要求在12月12日举行大选动议遭议会投票否决，这是他第三次要求就提前大选举行投票。不过，他表示将再次就这个日期举行大选提出动议，希望闯关成功。

约翰逊将就12月12日提前大选提出一项简短的立法动议，并争取反对党自民党和苏格兰民族党的支持。

他在周一（28日）举行投票表决中未能获得三分之二的议员支持。根据法律，约翰逊需要议会650名议员中三分之二的支持才能启动新大选。

约翰逊希望通过提前大选，恢复执政保守党在下议院的多数席位，从而能够通过脱欧协议，打破僵局。

这是首相约翰逊第三次要求就提前大选投票。约翰逊两次寻求提前大选均受挫，他指责反对派拒绝按照本月签署的脱欧协议草案支持他脱离欧盟的议程是在“绑架”英国。

约翰逊向议员们表示，“议会不能再继续绑架这个国家。”他说，议会已经“失去功能”。

政府的动议虽然以299票对70票轻而易举获得大多数议员的支持，但是没有获得法律规定的三分之二的票数，因为最大反对党工党的前座议员投了弃权票，使他无法获得434名议员支持。

继续争取提前大选

约翰逊表示，他将继续努力启动提前大选。不管采取什么方式，目前的僵局必须打破。

他提出新的大选动议，只需要获得320名议员简单多数的支持就可以过关。

英国两个反对党——自由民主党和苏格兰民族党将提出一项简短动议，以期通过对定期议会法进行修改来确保提前大选。坚决主张“留欧”的这两个党派表示，如果选举定在12月9日，他们愿意支持该法案。

目前还不知道这两个党派是否支持约翰逊的大选新动议，因为首相府表示约翰逊的新动议与这两个反对党的动议“几乎一模一样”。

据报道，双方正在就大选的日期举行谈判，希望能达成妥协方案。

图片版权 Getty Images Image caption 英国首相约翰逊接受了欧盟的决定，消除了在周四（10月29日）无协议脱欧的风险。

脱欧“弹性延期”

欧洲理事会主席图斯克周一表示，欧盟27国同意了英国“弹性延期”的请求，将脱欧日期延长3个月至明年1月31日。欧盟将在英国同意之后的24小时之内启动书面程序来批准延期脱欧。

所谓脱欧“弹性延期”是指，如果英国议会能通过脱欧协议，脱欧日期可以在1月31日之前。

英国首相约翰逊接受了欧盟的决定，消除了在周四（10月29日）无协议脱欧的风险。

工党领袖科尔宾周日重申，除非完全排除无协议脱欧的可能性，否则他不会支持政府在12月12日举行大选的提议。

英国由于脱欧问题，陷入了长达3年的政治乱局，目前临近正式脱欧大限的形势则是更加复杂。

约翰逊努力与欧盟达成的新协议上周在议会通过二读。

不过，约翰逊要求在3天内完成立法程序的要求被议会拒绝后，约翰逊随即宣布“暂停”新协议的议会立法程序。

他说，如果议会同意就提前大选投票，他将会把脱欧协议草案重新提交议会辩论。

英国脱欧日期已从3月29日和4月12日先后推迟过两次。之前约翰逊的前任梅首相未能推动英国议会批准她的协议，被迫下台。