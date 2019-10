英国女王贴身侍女爆伊丽莎白二世五大私密

图片版权 Getty Images Image caption 女王的仕女凯丽(最右)陪伊丽莎白二世观看时装展示。

英国女王伊丽莎白二世的贴身助手,女王御前侍女推出最新女王传记,披露女王的许多鲜为人知的秘密。

安吉拉·凯丽(Angela Kelly)在她的《硬币另一面:女王、侍女和衣橱》(The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe )一书中,披露了多年任女王御前侍女的岁月里,她看到的不为公众所知的女王的另一面。(英国硬币其中的一面总是呈现女王伊丽莎白二世的头像)

凯丽为女王立传,是获得了女王钦准的。我们在这里总结书中披露的五个女王私密以飨读者。

1 新鞋子磨脚 女王让别人替她先穿

自2000年开始任女王御前侍女的凯丽在书中证实了一个传闻的确是事实,即女王的新鞋子总是先让她身边的助手穿穿(为了舒脚)。凯丽说,那个为女王穿新鞋子的人正是她本人。

凯丽在书中称,女王的个人时间是很有限的,没时间穿新鞋走来走去适脚。她与女王穿鞋的尺码一样,所以她就“出脚相助”,帮女王穿新鞋。

图片版权 Reuters Image caption 2012年伦敦奥运会开幕式上,"英国女王"跳伞空降奥运会主会场,是开幕式上最抓眼球的一幕。

2 友情出演邦德片 女王要求说台词

2012年伦敦奥运会开幕式上,“英国女王”跳伞空降奥运会主会场,是开幕式上最抓眼球的一幕。

跳伞者自然是女王的替身。不过,邦德片中人物,间谍邦德007前往白金行宫请女王“执行空降任务”的一幕,是女王本人与扮演邦德的丹尼尔·克雷格一同友情出演的。

凯丽透露,奥运会开幕式总导演,英国著名电影导演丹尼·博伊尔通过她向女王转达这个构想,本来只是想碰碰运气,没想到女王一口答应了。

更让导演博伊尔喜出望外的是,女王还要求说一句台词。女王说:“我当然应该说句什么,毕竟他是来救我的”。

凯丽说,“我问她,你想说‘早上好,邦德先生’,还是‘晚上好,邦德先生’。女王选择了后一句,显然她很了解邦德片”。

于是,英国女王伊丽莎白二世一句“晚上好,邦德先生”,铸就经典。

图片版权 Getty Images Image caption 女王出席赛马会戴的帽子的颜色,居然也是可以下赌的。

3 女王出席赛马会 赌徒之意不在马

英国女王爱马,每年都要出席皇家赛马会Royal Ascot 。不过,赛马会上赌博投注的人,不一定都把赌注下在赛马上,女王出席赛马会戴的帽子的颜色,居然也是可以下赌的。

凯丽说,她在得知有这样的事后,有一年她与主持赛马会赌局的赌博公司Paddy Power 的老板一起设计了一个小“骗局”,增加赌趣。

图片版权 Getty Images Image caption 凯丽说,让人们到最后一刻还在猜测女王帽子的颜色,"谁知道呢,或许有人小赢了一笔呢"。

凯丽与赌博公司的老板商定了一个赌女王帽子颜色的下赌最后截止时间,以防作弊,同时在白金汉宫里故意摆出一顶女王出席赛马会常戴的帽子施放烟幕。凯丽说,让人们到最后一刻还在猜测女王帽子的颜色,“谁知道呢,或许有人小赢了一笔呢”。

4 拥抱米歇尔·奥巴马是“真情自然流露”

Image caption 米歇尔说,那一刻,她们不过是"受鞋压迫的两个疲劳的女人"。

2009年美国总统奥巴马偕夫人米歇尔访问英国会见女王时,米歇尔拥抱女王后,媒体报道说,女王“放弃”了宫廷礼仪规矩,也拥抱了米歇尔一下。

凯丽说,其实,媒体的报道是不确的。凯丽在书中说,“事实是,对另一位伟大的女性表露爱意和尊敬是女王的自然本性,而且,也没有什么必须刻意遵守的规矩。 任何能接近女王陛下的人都不是威胁,而是受信任的”。

米歇尔·奥巴马在她的自传中说,与女王拥抱的那一刻,是在两人都抱怨穿了一天的高跟鞋让脚痛得难受之后。米歇尔说,那一刻,她们不过是“受鞋压迫的两个疲劳的女人”。

图片版权 Getty Images Image caption 塞文子爵詹姆斯2008年洗礼时穿的洗礼袍,不是皇家祖传的古董宝贝,而是现代仿制品。

5 皇家洗礼丝绸长袍用茶叶染旧

塞文子爵詹姆斯(James, Viscount Severn,英国女王的孙子、威塞克斯伯爵爱德华王子与威塞克斯伯爵夫人索菲的独子)2008年举行洗礼时穿的丝绸洗礼袍,不是皇家祖传的古董宝贝,而是现代仿制品。为了让丝袍看上去像祖传古董,凯丽和其她侍女想出了一个“绝招”。

凯丽说,她们把丝袍拿到侍女用的厨房里,用一个小碗盛上冷水,把浓度最高的约克郡茶叶袋放在碗里。然后,把丝袍一小片一小片的放在碗里浸泡,不时地把丝袍片拿出来查看效果,直到呈现最满意的古旧色。