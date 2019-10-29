英国脱欧：议会通过约翰逊12月12日大选动议

在脱欧问题上经过数月的乱局，英国议会下院以压倒性票数通过首相约翰逊提出12月12日提前举行大选的动议。

议会下院周二（29日）表决以438票对20票通过约翰逊的动议，为1923年以来英国首次在12月举行大选铺平道路。

这项法案仍然需要议会上院投票表决批准，但是有可能在下周末成为法律。

这项法案一旦完成立法程序，在大选投票日之前，将会有5周的竞选期。

保守党首相约翰逊表示，就英国脱欧以及国家的未来，公众必须有选择权。

约翰逊希望，大选将赋予他新授权，推进脱欧协议，打破议会目前的僵局。这一僵局已经导致英国脱欧推迟到明年1月30日。

“真正的变革”

最大的反对党工党领袖科尔宾表示，“要改变我们的国家，挑战那些阻挡人民前进的利益集团，这次大选是一代人只有一次的机会。”

他说，工党将开始“最雄心勃勃和激进的竞选活动，旨在使我们国家实现真正的变革”。

但是，一些工党议员对大选时间表示不满。他们认为只有在举行一次全民公投才能彻底解决英国脱欧的问题。

首相约翰逊曾3次推出提前举行大选的动议，但是都在议会投票表决中遭到失败。但是在周二的表决中，议员们只辩论了6个小时，就投票通过了这项法案。

图片版权 Getty Images Image caption 12月12日举行大选注定将成为英国公众对于欧盟成员国身份的一次全民公决。

修正案遭否决

工党提出修正案要求大选日期应提前3天，从12月12日改为12月9日，并得到其他反对党的支持。

反对党强调，选择12月9日大选，可以保障大专院校的学生能够参加投票，因为学校还没有放假。

但是修正案以315票对295票遭到否决。

首相约翰逊多次试图推动提前大选动议，但由于工党不合作，这与一动议一直难以实现。

科尔宾29日表示，工党将支持约翰逊的提前大选动议。科尔宾说，在欧盟同意将脱欧期限延长至2020年1月31日后，排除无协议脱欧的诉求“如今已得到满足”。

12月12日举行大选注定将成为英国公众对于欧盟成员国身份的一次全民公决。这也可能将是选民们在愿意放弃脱欧和愿意不惜一切代价脱离欧盟的党派之间做出选择的最后机会。

《金融时报》29日发布的民调显示，执政的保守党支持率比工党高出11个百分点。

在此之前，欧盟27个成员国同意让英国脱欧限期由本月底再延长3个月，至明年1月31日，这是欧盟第3次批准英国延长脱欧期限。