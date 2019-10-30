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脱欧搞不定，那就大选吧。目前，12曰12日投票日已经基本上是板上钉钉。

英国议会下院29日投票通过约翰逊首相的动议，为大选铺平道路。议会上院将于30日对此议案投票表决，但普遍预测，上院一定会首肯。

果真如此，本届议会将于11月6日解散，竞选正式揭幕，五周后12月12日开始投票。

图片版权 Getty Images Image caption 难道有人骑马来投票？

英国大选是什么？

在英国，所谓“大选”就是全国各地民众投票挑选代表自己意见的人进入议会下院。

大选将选出总计650名议员。下院议员一般任期五年。

议会下院做什么？

下院是议会中民主选举产生的部分，负责制订法律、监督政府运作等。

英国民众投票选出的议员将在下院中代表他们的利益，反映他们所关注的事项。

上院议员非民选产生，而是由首相提名、女王任命的。

为什么现在大选？

按照英国《议会固定会期法2011》的规定，大选必须每五年举行一次。上次大选是在2017年，因此，下次应该可以是在2022年。

2016年英国全民公决退出欧盟，将近三年半过去了，脱欧还没有成为现实。政客意见分严重裂。有人希望脱欧越快越好、越彻底越好；有人希望不脱、重新公投；还有人希望干脆取消脱欧。

现任首相约翰逊的保守党在议会中不占多数，通过任何议案都可能遇到重重障碍。约翰逊希望通过提前大选，增加保守党在议会中所占席位，以便顺利实现自己的脱欧计划。

Image caption 英国选民最关心什么？2016年公投以来，脱欧已经成为一个重要问题

（注：黄色为欧盟/脱欧，蓝色为全民医疗保健系统，红色为犯罪，紫色为经济，绿色为移民）

英国选民最关心什么？

大选前，每个政党都会发布竞选大纲，发布该党从经济、国防到外交等方方米面的详细施政方针。政党是基本上志同道合的一群人团结在一起、试图通过赢得大选掌控治国权。

首相或许希望通过大选走出脱欧僵局，但选民呢？

过去几年，英国选民最关心的问题已经发生明显变化。

2015年，英国人更加关心全民医保系统NHS和移民问题，对欧盟并不是太在意。但这一次大选，脱欧成了最、最、最重要的问题。

过往大选情况怎样？

1922年以来，英国历届大选都是保守党、或者工党获胜。

2017年大选中，这两家政党仍是主要赢家，但问题是，谁也没有获得半数以上议席组成多数政府。

保守党议席最多，和北爱的“民主统一党”DUP结成执政伙伴。

Image caption 2017年英国大选得票统计

谁有资格投票？

英国登记选民总数4600万。下述人有资格登记后参加投票：

16岁或以上（但年满18岁才可以投票）

具备英国公民身份

居于英国的爱尔兰、英联邦成员国或欧洲联盟国家公民

年纪较大的人比年轻人更可能参加投票。2017年大选中，20-24岁的人投票率为59%，60-69岁的人投票率为77%。

Image caption “妖怪狂欢发狂党”党魁1983年开始参加历届大选

谁能竞选议员？

英国公民、居于英国的爱尔兰公民中，投票日年满18岁的人绝大多数都有资格成为候选人。

但是他们需要交500英镑的抵押金，如果最终获得选票不足选区选民总数5%的话，将不可以领回这500英镑。

候选人还必须满足其他一些条件。比如，囚犯、公务员、法官、警察、军人都不可以成为候选人。

图片版权 Getty Images Image caption 投票站关闭后，票箱飞速运往点票大厅

怎样计算输赢？

各选区中得票最多的候选人当选，即使他们获得的选票不及半数。大多数候选人都代表某一政党参选，但也有独立候选人。

一般而言，获得最多议席--超过半数326席--的政党将组成新政府，该党领袖出任首相。

如果没有任何一个政党赢得多数议席，获得议席最多的政党可以组成少数政府，不过也可能出现由两个或更多政党合组联合政府的情况。

英国选举制度意味着，最终组阁执政的政党获得的选票数可能远远低于选民总数的50%。

图片版权 Getty Images Image caption 约翰逊：这是来呢还是走呢？

首相由谁任命？

首相不是直接由选民选出的，而是由英国女王任命。

女王做决定时会按照宪法传统的规定。《内阁手册》（Cabinet Manual）清楚说明政府运作的相关法律、规定和传统，其中包括君主所扮演的角色。

大选何时出结果？

大选日，投票站早7点到晚10点开放，点票结果连夜、转天陆续公布。

点票完全结束后，获胜党的领袖前往白金汉宫请示女王批准组阁。

御准其实只是走过场。完成这道程序后，胜者返回首相官邸唐宁街10号。通常情况下，他/她会站在门外发表演讲，宣示该党的重要方针政策。

2019年大选如果如期在12月12日举行，不出意外，谁是下届首相，将于12月13日“黑色星期五”揭晓。