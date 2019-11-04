麦当劳总裁谈恋爱被炒鱿鱼 只因对象是下属有违公司价值

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国际最大快餐连锁企业麦当劳的首席执行官史蒂文·伊斯特布鲁克（Steve Easterbrook）因与公司雇员有恋情关系被解职。

麦当劳发布公告说，伊斯特布鲁克的恋情关系是“双方自愿的”。但是，伊斯特布鲁克的行为“违反了公司政策”，显示出他“判断有误”。

公司价值

美国快餐连锁店麦当劳在全球100多个国家有近4万个分店。公司董事会就伊斯特布鲁克的恋情举行了专题会议后，周日（3日）晚发布了公告。

在发给麦当劳全体员工的一封电邮中，伊斯特布鲁克承认自己与一名公司雇员有恋情关系并承认自己犯了错误：“考虑到公司价值，董事会做出让我离开的决定是正确的。”

今年52岁的英国人伊斯特布鲁克是三个孩子的父亲，他离婚后一直没有再婚。

双方是自愿的，伊斯特布鲁克离婚后独身，也是自由的。但是，一个是老板，一个是下属，谈恋爱就坏了公司的规矩。

伊斯特布鲁克1993年加入麦当劳，从在伦敦的一家分店经理做起，一步步爬升，2013年被任命为麦当劳英国和北欧地区总裁。2015年，伊斯特布鲁克出任麦当劳首席执行官。

伊斯特布鲁克宣布他同时辞去麦当劳董事会主席职务并退出董事会。

解雇赔偿

伊斯特布鲁克出任首席执行官后，麦当劳的生意做得风生水起。 他主导对麦当劳从店面布局到菜单到食材用料进行全面更新调整。

在他的领导下，麦当劳还着力发展外卖送货和手机订单的服务，强调方便客户。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年，麦当劳付给伊斯特布鲁克的一揽子总酬金达1590万美元，是一个麦当劳雇员收入幅度中间点的2124倍。

伊斯特布鲁克接手公司领导后，麦当劳的股票价值翻了一番。

麦当劳宣布，将在本周公布伊斯特布鲁克的一揽子解雇补偿金额，即遣散费。这或许会比伊斯特布鲁克的恋情更受人关注。

麦当劳经常被指它付给快餐店一线雇员的工资待遇过低，遭到批评。

麦当劳雇员的收入中位数是7473美元。2018年，麦当劳付给伊斯特布鲁克的一揽子总酬金达1590万美元，是一个麦当劳雇员收入幅度中间点的2124倍。

麦当劳宣布，伊斯特布鲁克的职位由现任麦当劳美国总裁的肯佩科辛斯基接任，立即生效。