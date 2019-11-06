英国会报告称大学受到专制国家干预

图片版权 Ben Miskell Image caption 中国学生在英国谢菲尔德回应香港示威运动。

英国国会最近出台的一份报告说，英国政府和大学没有意识到海外“专制国家”干预大学的严重性。BBC家庭及教育事务记者肖恩•考格兰（Sean Coughlan） 对这份报告进行了分析。

由国会议员组成的外交事务委员会（The Foreign Affairs Committee）在一份报告中警告专制国家对英国学术自由的威胁，并强调了来自中国的影响。这些议员还强调，英国政府认为这些威胁根本不存在。

主持外交事务委员会的议员图根达特（Tom Tugendhadt）呼吁英国捍卫来之不易的自由。这个跨党派的委员会表示，政府和大学未能对专制国家试图破坏学术自由的“大量证据”作出回应。

财务压力

议员们说，专制政府正在利用“财务、政治和外交压力”，试图影响大学校园中所教授、研究和讨论的内容。英国大学一直在积极尝试从中国招生，但很少有人关注相关安全问题和政治影响。

这份报告也说，与美国、澳大利亚或新西兰相比，英国对于中国在大学和科研方面的影响讨论得太少。报告特别提到，一些学者对于中国学生试图削弱发生在伦敦的、和香港有关的示威表示了担忧。

图片版权 BONNIE Image caption 伦敦政经学院（LSE）校内一座地球装置艺术将大陆与台湾分开呈现，引发大陆留学生抗议。

报告警告说，有人有组织地阻挠大学中出现和中国有关的“敏感话题”，例如台湾、西藏、天安门事件或新疆维吾尔族的遭遇。报告还表达了对留英中国学生因为政治观点受压的担心。

因大量招收中国学生而受益的学校可能在邀请演讲嘉宾方面感到压力，该报告说。

保护民主

根据报告，英国大学除了赚取国际学生学费外，还从海外获得了13.9亿英镑的研究经费，但没有人监督这些经费是否影响学术研究。报告认为，英国大学和英国外交部没有意识到这些风险，缺乏应对措施。

“有强有力的迹象表明，外交和联邦事务部（Foreign and Commonwealth Office，即外交部）并未将校园受干预一事作为优先考虑的议题。”报告表示。

图片版权 Getty Images Image caption 中国留学生对英国的经济和英国高校的贡献首屈一指。在英国留学的45万海外学生中，中国留学生数量稳居第一。

外交部回应

据此，英国外交部发言人说，大学应该坚持强调学术自由的重要性。

英国外交部高级官员曾在下议院表示，民主国家在专制国家面前需要保护彼此和自己。但需要 “有一个更好的平衡”。

“大学想要招收更多学生……但大学也该了解，若因此涉及严厉风险，大学需要权衡其严重性。”

英国大学校长组织的机构Universities UK否认了遭受广泛干预。发言人说：“作为自治机构，大学有责任制定自己的政策和做法，以防止外国干扰。”

“我们尚未察觉有任何系统性的干扰介入。”