安德鲁王子接受BBC专访中的六条关键信息

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英国王室成员安德鲁王子在接受BBC《新闻之夜》(Newsnight) 独家采访时，解释他与已故的性侵犯罪嫌疑人、美国富豪杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的关系，并回应一位少女对他的性侵指控。此前亿万富豪、金融家杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）在美国监狱内自杀，引发连串疑问。爱泼斯坦被指涉嫌性侵和贩卖未成年少女。

安德鲁王子是英国女王伊丽莎白二世的第三个孩子。

受访过程中，安德鲁王子与爱泼斯坦之间的关系，以及一名美国女性对他的性行为指控成为争议焦点。BBC整理了采访内容中六件值得注意的事：

1. 安德鲁王子不后悔与爱泼斯坦为友

此前安德鲁王子也曾为自己与爱泼斯坦的关系辩护。今年八月，爱泼斯坦在等待性交易指控审判时自杀，两周后安德鲁王子曾他们之间的关系辩护。

但在周六（11月16日）BBC播出的访谈中，安德鲁王子详细解释他为何“仍然”不后悔拥有这段友谊。

他说，爱泼斯坦离开海军并开始担任贸易和工业特别代表的那一刻，他知道爱泼斯坦会带来“一些非常有益的成果”。

安德鲁王子说：“通过他本人或者因为他，我遇到的人和得到的学习机会，实际上都非常有用。”

2 今年曾和爱泼斯坦前女友见面

图片版权 Getty Images Image caption 2005年，吉丝莲·麦斯威尔(Ghislaine Maxwell)与爱泼斯坦在纽约。

安德鲁王子一直说，爱泼斯坦当时的女朋友吉丝莲·麦斯威尔(Ghislaine Maxwell)介绍二人认识。

吉丝莲是已故媒体大亨罗伯特·麦斯威尔（Robert Maxwell）的女儿，自针对爱泼斯坦的指控开始出现后，她一直保持低调。

但王子说，今年年初他们见了面，而当时爱泼斯坦因涉嫌性交易被捕并被指控。

王子说：“她在英国参与示威。”

他说，他们未在见面时讨论爱泼斯坦。

“没有关于他的任何讨论，因为他已不在新闻中，你知道……我们已经翻篇了。”

王子在整个采访中都强调他和爱泼斯坦“没那么亲密”。

他说，爱泼斯坦确实收到邀请参加在温莎城堡和桑德灵厄姆举行的活动，但爱泼斯坦是以吉丝莲的“嘉宾”身份而不是自己朋友的身份参加。

3 与爱泼斯坦于2010年见面是想“结束友谊”

图片版权 News Syndication Image caption 安德鲁王子（左）称，这张照片是他告诉爱泼斯坦两人友谊终结时所拍。

大部分采访集中在王子为何在2010年留宿在爱泼斯坦家中，当时爱泼斯坦已因招揽和诱使未成年人卖淫而被定罪和监禁。

王子说，那次造访是为了向爱泼斯坦解释，他们的友谊已结束。

他说，他曾考虑过通过电话与爱泼斯坦通话，但最后还是决定与他面对面交流以”显示（自己的）领导力“。

”事态严重，所以我想掌握决定权。而且我觉得通过电话是懦弱的做事方式，所以我不得不去看他并和他当面谈。“

4 关于“大量出汗”的指控

图片版权 David Levenson/Getty Images Image caption 1982年安德鲁王子从马岛战争返回英国。

《新闻之夜》主持人艾米莉·梅特利斯（ Emily Maitlis）要求安德鲁王子对爱泼斯坦的指控者弗吉妮娅·尤弗里（Virginia Giuffre）（当时被称为弗吉尼亚·罗伯茨）的相关指控作出回应。 吉妮娅说，2001年她与王子见面，曾在伦敦的一家夜总会和他跳舞，并于吉丝莲在伦敦贝尔格莱维亚（Belgravia）的房子里与他发生性关系。

弗吉妮娅·尤弗里称自己在17岁的时候被迫和安德鲁王子发生了性关系，但安德鲁王子明确否认这一指称。以下这几条都是对非常具体的指控细节的回应。

艾米莉提问时指出，弗吉妮娅的指控”非常具体“，这其中包括王子”大量出汗“。

王子对此回应说，弗吉妮娅的故事有个“问题”：他当时身体不适，意味着他不可能出汗。

他说：”当时我没出汗，因为我在马岛战争中受枪伤后，用了过量的肾上腺素，我……几乎不可能出汗。“

5 对照片的质疑

图片版权 Virginia Roberts Image caption 有照片显示安德鲁王子当时曾和弗吉尼亚·罗伯茨在一起，但安德鲁对此提出作假的怀疑。

安德鲁王子透露，他调查过弗吉妮娅提供的照片（或其中的一些元素）是否可能做假。

王子对此提出怀疑的原因之一是自己的着装。他说：”我不认为这是我在伦敦的照片，因为……当我在伦敦参加聚会时，我会穿西装、打领带。“

他补充说：”那是我的旅行套装，如果我要出国旅行……“

他说：”没人能证明那张照片是否被修改过，但我不记得曾经拍过那张照片。“

他还说，他不相信这张照片是像图中”暗示的那种方式拍摄的“，因为这张照片显示王子的手放在女士的腰上。

”我不会像（这张照片）这样，拥抱和在公开场合表达爱意。“

6. 他去了沃金（Working）的披萨店

你的器材不支持播放多媒体材料 英文视频：安德鲁王子称去沃金的批萨店不是件寻常的事。

约克公爵说，弗吉妮娅的指控发生在2001年3月10日那天，但当时他在伦敦没有外出，而是”与孩子们在一起“。

他说，下午4点或5点左右，他把长女碧翠丝公主（Princess Beatrice）带到在沃金（Working）的披萨店Pizza Express参加聚会。

”公爵夫人不在，我们家有条简单的规矩：一人离开，另一人要在那里。“

他补充说，他”非常明显地记得“这个场合，因为那是他仅有的几次去沃金，而且去披萨店”对我来说是一件非常不寻常的事“。

安德鲁王子和爱泼斯坦丑闻：《新闻之夜》（Newsnight）英文访谈于2019年11月16日在BBC 2播出，可以在英国的BBC iPlayer上看到，也可以在YouTube上看到完整的英文采访。