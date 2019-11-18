中国驻英大使刘晓明：香港抗议与民主自由无关

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中国驻英国大使刘晓明周一（11月18日）在伦敦举行记者会，称香港目前的出现的种种暴力行动，“与民主自由无关”，根本不是和平示威，目的就是破坏香港的法制，破坏一国两制，是“黑色恐怖”，其目的就是要“瘫痪和分裂”香港。

刘晓明在记者会上再次重申了中国国家主席习近平上周在巴西出席金砖国家峰会期间针对香港的公开讲话，称中国政府全力支持香港政府、香港警队，将违法犯罪分子绳之以法。

刘晓明还呼吁包括美国和英国在内的外国，停止对香港内部事务的干涉。

刘晓明说：“有些西方国家公开支持极端暴力分子，美国众议院通过了所谓香港人权和民主法案，公然干涉香港事务，也就是中国内部事务。”

“英国政府和议会外交委员会发表与中国有关的报告，针对香港发表不负责任的讲话。更恶劣的是，英国某些政界人士甚至计划给宣扬香港独立的一个主要人物颁奖。”

这并不是中国驻英大使刘晓明第一次就香港局势举行记者招待会。

中国与香港

在2019年8月15日的记者招待会上，刘晓明表示，如果香港局势进一步恶化，中央政府不会“袖手旁观”。

刘晓明形容，香港面临“1997年主权移交以来最为严峻的形势”；中国希望香港能够“有序”结束目前的混乱，但同时，中国也已经为“最坏”的情形做好“充分的准备”。

刘晓明说，如果香港局面进一步恶化到让“香港特区政府失控”的地步，北京“有足够的办法、足够的力量，迅速平息乱局”。

图片版权 Reuters Image caption 香港的暴力抗议行动从上周集中在香港中文大学到周一（18号）香港理工大学。

值得一提的是，刘晓明8月中旬的这番讲话，是在10月1日中国建政70周年庆祝之前。尽管香港局势并未如北京所期望的那样恢复平静，营造全国欢庆祥和的国庆气氛，但北京当局在10月1日之前和之后，也并未针对香港的抗议行动公开采取任何措施。

刘晓明本次的记者招待会所重申的，就是中国最高领导人习近平最近有关香港的讲话。

习近平讲话

11月5日，中国国家主席习近平在上海进博会期间，会见香港特首林郑月娥时，对她的工作予以支持和肯定。

习近平说，“你带领特区政府恪尽职守，努力稳控局面、改善社会气氛，做了大量艰辛的工作。中央对你是高度信任的，对你和管治团队的工作是充分肯定的”。

11月14日，习近平在巴西出席金砖国家领导人会晤时，首次在国际场合就香港局势表明立场。他说，“止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务”。

但是如何停止暴力，如何恢复秩序？

习近平的讲话透露了中国政府的态度：“将继续坚定支持行政长官带领香港特别行政区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。”