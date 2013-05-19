英国登山者创纪录11次登顶珠峰
英国登山者、探险家肯顿·库尔（Kenton Cool）完成第11登顶珠穆朗玛峰，创下纪录。
库尔周日凌晨两点抵达巅峰，他在社交网站脸书（Facebook）上说：“多杰（向导）和我带着简单的必需品在一片漆黑中登上世界屋脊。”
“很遗憾这么早，没有看到日出，但在完全寂静中与朋友独坐山顶，也是一种荣幸。让我想到当年的希拉里和丹增（首次登上珠峰的人）。”
连续登顶
库尔不仅创下登上世界屋脊次数最多的纪录，还将冲击十日内连续攀登三座高峰的纪录。
除了海拔8848米的珠峰，他已登顶珠峰西面海拔7861米的努布策（Nuptse）峰，接下来将向8516米的洛子峰（Lhotse）发起冲击。
倘若成功，他将是首位完成这一壮举的登山者。
库尔上一次攀登珠峰也同样具有历史意义，他将一面奥林匹克金牌带上了世界屋脊，圆了首次试图征服珠峰的12名英国人和1名澳大利亚人的梦想。
1922年，这批登山者向珠穆朗玛峰进发，虽然他们在离峰顶500米处被迫止步，但此壮举为人称道。
这是人类首次征服珠峰的尝试。1924年在法国举行的冬奥会上，人们为了纪念这一壮举，给这支攀登队的13名队员颁发金牌。