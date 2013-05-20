卡梅伦警告英属海外领地解决税务问题

Image caption 英属开曼群岛等地区以低税制和宽松的管制而著称

英国首相卡梅伦敦促英属海外领地好好处理税务问题，并签署国际税收协议。

卡梅伦写信给包括开曼群岛（the Cayman Islands）和曼岛（Isle of Man）在内的10个英属海外领地和皇家领地，特别强调这一问题。

这些英属海外领地和皇家领地实行较低的税制。

有批评家称，这些地方被很多大公司用于避税和逃税。

英国预期将在今年6月举行的八国集团峰会上建议更严格的税收措施。

卡梅伦在给英属海外领地和皇家领地的信中说：“距八国峰会仅有一周了，这是我们调整秩序的关键时刻”。

“我尊重你们作为低税务管辖区的权利，但是低税率只在欠款真正偿还的情况下才是可以持续的”，他说。

收到卡梅伦这封信的地区包括：百慕大（Bermuda）、英属维珍群岛（the British Virgin Islands）、开曼群岛（the Cayman Islands）、直布罗陀（Gibraltar）、蒙塞拉特岛（Montserrat）、安圭拉（Anguilla）、特克斯河凯科斯群岛（Turks and Caicos Islands）、泽西岛（Jersey）、根西岛（Guernsey）以及曼岛（Isle of Man）。

英国政府形容其中的一些领地拥有“复杂的税制系统”。

低税制和宽松的监管使有的地区成为跨国大公司的主要中心。

但是，这些领地银行系统的不透明使其招致被用来逃税的批评。

国际规定

英国首相卡梅伦呼吁这些领地签署允许税务信息更容易在国家间共享的国际协议，并拿出措施改善自身透明度。

卡梅伦表示，“言简意赅地说，这意味着我们需要了解谁是每家公司的真正所有者和控制者。”

最近几个月来，大公司在规则之内合理避税以及违反法律的逃税行为受到广为关注。

搜索引擎谷歌（Google）、电子商务巨头亚马逊（Amazon）、全球连锁咖啡店星巴克（Starbucks）等国际大公司的英国分公司因为缴税与其规模不成比例而遭到批评。

谷歌执行主席埃里克·施密特（Eric Schmidt）就该公司的税务问题辩护。

施密特表示，谷歌“总是渴望做正确的事，国际税法几乎可以肯定从税收改革中获益”。

施密特在《观察家报》的文章中说，他“想要推动这场辩论”。