伦敦东南发生一起疑似恐怖袭击

Image caption 警方从事发现场收缴了大批凶器，其中包括好几把刀和至少一把枪。

英国伦敦东南部格林尼治区的伍利奇（ Woolwich ）周三（22日）下午发生一起杀人事件。

一名年轻男子当街被两名男子用切肉刀刺杀。目击者称，两名攻击者将被害男子拖到马路中间，然后挥舞手中带血的刀，上下跑动，并让路人拍照。

警察得到报警后前往事发地点，并向手持砍刀和一把枪的肇事者开枪。

这两名男子被打伤，其中一名伤势严重，已被直升机送往医院。

逮捕嫌犯

Image caption “我们要像他们打我们一样打他们，以牙还牙，以血还血。”

伦敦大都会警察局已经证实，这两名男子犯已经因涉嫌谋杀被警方逮捕。反恐指挥部正在领导这起谋杀案。

电视画面显示一名男子在事发现场挥舞一把带血的切肉刀，并发表带有政治色彩的声明。

英国独立电视台ITV播放的一段视频显示，一名据称参与此次攻击的男子说道：“我们向伟大的真主发誓，我们将不会停止与你们战斗。你们将永不安宁，推翻你们的政府，他们对你们毫不关心。”

录像中的这名身穿灰色套头衫的男子一面挥舞手中带血的切肉刀，一面说：“我们要像他们打我们一样打他们，以牙还牙，以血还血。”

未经证实的报道称受袭者是一名现役军人。

据当地国会议员莱恩斯福德称，受到攻击的那名男子是附近伍利奇军营的士兵（皇家炮团军营就位于伍利奇），但此一说法尚未得到英国国防部的证实。

莱恩斯福德还说，警方从事发现场收缴了大批凶器，其中包括好几把刀和至少一把枪。

英国政府现在将此事视为可能的恐怖袭击。

“恐怖袭击”

Image caption 英国首相卡梅伦称，这一事件实在令人震惊。

正在法国巴黎访问的英国首相卡梅伦称，这一事件实在令人震惊，并说有很强迹象显示这是一起恐怖袭击事件。

在与法国总统一起举行的一次记者招待会上，卡梅伦说，“恐怖分子永远不会获胜的，我们永远也不会向他们低头的。”

预计，卡梅伦将于周三晚些时候从巴黎返回伦敦。

英国内政大臣特里莎·梅已经召集政府紧急应急委员会开会讨论这起攻击事件。

她说，军情五处MI5的负责人帕克和伦敦大都会警察局总监霍根豪已经向她汇报了这起“令人发指和野蛮的攻击事件”。

事件发生后，伍利奇和伦敦其他地区的军营都加强了警戒。

本台防务事务记者加德纳说，攻击者的背后动机是什么仍有很多疑问，在更多信息浮出水面之前，人们不要迅速下结论。