欧盟控告英国福利测试歧视欧盟移民

Image caption 英国最近因欧盟去留问题出现争议

欧盟指英国对外来移民领取福利的审核措施歧视欧盟成员国的公民，并状告欧洲法院。

欧盟在周四（5月30日）宣布这个决定，欧盟官员指英国的政策歧视在英国居住和工作的欧盟成员国公民。

目前英国政府要求申请福利的外来移民要通过“居住权测试”（right-to-reside test）才能领取福利或收入补助，欧盟认为这个额外测试违反欧盟法规。

不过，英国政府发言人表示，居住权测试很“重要和公平”。

欧盟官员指出，欧盟本身已为成员国制定了审核申请福利的外来移民是否符合资格的测试。

拒绝让步

英国的居住权测试对申请福利的外来移民的限制更多，本来欧盟成员国公民有权得到的一些福利，都因为过不了测试而无法领取。

总部设在英国的“欧洲个人权利咨询”慈善组织表示，他们处理了几个个案，都是在英国工作了一段时间的欧盟国家妇女在怀孕后申请不到收入补助。

现时，英国政府除了审核申请福利的外来移民的移居原因、居住年期、就业前景和未来动向之外，还要求他们通过居住权测试，主要是衡量申请人是否在经济上活跃、是否有能力支付自己和家庭的开支。

但居住权测试对外来移民申领包括房屋、地方税、子女等收入补贴方面设下更多限制。

据接近英国就业与养老金事务大臣伊恩·邓肯·史密斯的消息人士对BBC透露，史密斯对政策坚持到底，不准备对欧盟让步，将“极力争取保留”测试。

居住权测试在2004年由工党政府推行，是当时针对欧盟扩大的相应措施。

英国经济及社会研究学院的约翰逊·波特斯表示，在英国的欧盟移民交纳的税款比他们领取的福利多至少30%。

联合政府内的大党保守党最近就英国在欧盟去留问题出现争议，首相卡梅伦已承诺为此举行全民公投。