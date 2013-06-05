前新闻国际集团执行官否认电话窃听罪

Image caption 丽贝卡·布鲁克斯和丈夫抵达法庭。

前新闻国际集团（News International）首席执行官丽贝卡·布鲁克斯（Rebekah Brooks）否认电话窃听案相关控罪。

《世界新闻报》（News of the World）前主编丽贝卡·布鲁克斯，以及其他几名前职员星期三（6月5日）在伦敦一法庭出庭。

丽贝卡·布鲁克斯对电话窃听案有关的阴谋不当行为和妨碍司法等控罪都予以否认。

《世界新闻报》有关电话窃听的消息曝光，导致该报在2011年7月关闭。

《世界新闻报》前执行总编斯图亚特·库特纳（Stuart Kuttner）和前助理总编詹姆斯·威瑟亚珀（James Weatherup）也否认有关控罪。

45岁的丽贝卡·布鲁克斯曾经担任过《世界新闻报》和《太阳报》的总编，她否认在2004年至2012年期间，以及在2006年至2008年期间的两起阴谋不当行为控罪。

在第二起司法案件中，丽贝卡·布鲁克斯及其丈夫查理·布鲁克斯（Charlie Brooks），以及新闻国际集团安全负责人马克·汉纳（Mark Hanna），安全职员李·桑德尔（Lee Sandell）和戴维·约翰逊（David Johnson），以及司机保罗·爱德华兹（Paul Edwards）等人，对2011年7月15日至19日期间妨碍司法的控罪也都予以否认。

所有被告都获得保释，等到今年9月将出庭受审。