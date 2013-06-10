穆里尼奥走马上任切尔西俱乐部主帅

Image caption 重返后的穆里尼奥自称是“快乐的一个”

英超俱乐部切尔西新任主帅穆里尼奥周一（6月10日）举行新闻发布会，正式走马上任。

6月3日，切尔西宣布刚从西甲皇马俱乐部卸任的教头穆里尼奥再度出任切尔西主帅。

50岁的穆里尼奥接替临时主帅贝尼特斯，合同期为四年。

穆里尼奥2004年至2007年担任切尔西主帅期间，率队夺得两次英超联赛冠军、一届足总杯赛冠军、并两度登顶联赛杯冠军奖台。

“快乐的一个”

2004年，穆里尼奥率领波尔图俱乐部夺取欧洲冠军杯冠军后加盟切尔西，他自称是“特别的一个”（Special One），其张扬的个性为他赢得不少“粉丝”。

不过，在周一举行的记者会上，穆里尼奥说：“我是快乐的一个（Happy One）。”

他说：“更平静吗？我认为是这样。我正处在我事业的最佳时期。”

穆里尼奥说：“我2000年开始执教，我以为我无所不知，但经过13年后，你就会意识到，你其实什么都不懂，每天都必须学习。”

“50岁了，我觉得作为教练我还算年轻。我的性格是否变了呢？没有，但我有了不同的方式和观点。”

出色人选

在任命穆里尼奥出任新主帅后，切尔西俱乐部首席执行官古尔雷曾说：“穆里尼奥的成功、斗志和抱负让他成为出色的候选人。”

“他曾是、也仍然是俱乐部中颇受欢迎的人物，我们每个人都期待与他再次合作。”

2004年，穆里尼奥率领波尔图俱乐部夺取欧洲冠军杯冠军后加盟切尔西，他自称是“特别的一个”（Special One），其张扬的个性为他赢得不少“粉丝”。

加入切尔西的首个赛季，穆里尼奥即取得成功。2005年2月，蓝军3-2击败劲敌利物浦，夺得联赛杯冠军（卡灵杯），并以95分的积分新纪录取得当年英超联赛冠军。

2005/06赛季，蓝军再次英超夺冠，并再夺卡灵杯和足总杯冠军。

自从2007年离开斯坦福德桥球场后，穆里尼奥相继执教国际米兰和皇家马德里，三次举起联赛冠军的奖杯、两次获得国内杯赛冠军和一届欧洲冠军杯赛锦标。

（编译：高毅 责编：路西）